'Suburgatory': la crítica más ácida a los suburbios residenciales

'Suburgatory' cuenta una historia muy sencilla pero que funciona de forma eficaz en el guión. Tessa Altman vivía en Nueva York, hasta que su padre encuentra condones en la habitación de su hija adolescente. Es entonces cuando decide mudarse hasta Chatwsin, el típico suburbio estadounidense repleto de barbacoas, casas adosadas y coches aparcados en la puerta. La confrontación entre la intensa vida de la gran urbe y la falsa y perenne sonrisa de los suburbios es el centro argumental de la comedia.



La serie está narrada desde el punto de vista de Tessa (Jane Levy) que mantiene una peculiar relación con George (Jeremy Sisto), su padre. La madre abandonó la familia hace tiempo por lo que entre los dos hay más una relación de amigos que de padre e hija. A ambos les cuesta hacerse un hueco en la nueva ciudad y aunque poco a poco empiezan a adaptarse, jamás dejan de lado su ADN urbano. Son dos peces fuera del agua y cada uno tendrá que enfrentarse a la falsa perfección de Chatwsin.



Si se tiene en cuenta que en las networks, que emiten en abierto para todo el país, el sentido del humor tiene que estar controlado y no puede ser ni demasiado explícito, sexual o agresivo, es notable el esfuerzo que hay en 'Suburgatory' por rozar esos límites. Se hace una crítica sin pestañeos al estilo de vida americano más estereotipado, ridiculizando a las niñas que se visten de rosa, que no comen y que se operan la nariz o las madres siliconadas que esperan a que sus maridos vuelvan de viaje de negocios con una joya en la mano. Este es el logro más significativo de la serie y también su mayor atractivo.



Con un humor más ácido del habitual en ABC, el espectador disfruta de las reflexiones de Tessa, quién no acaba de aceptar cómo ha acabado en un lugar tan distinto a su añorado Manhattan. Si hay algo que las series americanas suelen hacer con verdadera maestría es reírse de sus propios mitos como los excesos que se cometen en nombre del culto al cuerpo, la avidez material o la necesidad imperiosa de celebrar barbacoas y un sinfín de encuentros vecinales. Una crítica latente desde el principio y que se convierte en la marca registrada de la serie.



'Suburgatory' se estrenó con 9,8 millones de espectadores y sus datos se han mantenido en torno a esa cifra durante los seis capítulos que lleva emitidos. Consigue salir airosa del enfrentamiento que mantiene cada semana contra 'Mentes Criminales' de CBS y 'The X Factor' en FOX, dos pesos pesados, y se clasifica a mucha distancia de la cuarta opción de la noche de los miércoles, 'Up All Night' de NBC. Si sigue por este camino es más que probable que en mayo ABC decida renovarla por una segunda temporada, aunque de momento ya tenemos asegurada la primera. En nuestro país 'Suburgatory' se emitirá en Cosmopolitan TV como 'Fuera de Lugar' y la podremos disfrutar en 2012.