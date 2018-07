'SMASH' brilla bajo los focos de Broadway

NBC ha querido dar un giro a su errática programación de series. Acumula más fracasos que ninguna otra network y si no fuese por las comedias de los jueves ('30 Rock', 'The Office') la cadena se hundiría cada vez más en el rating semanal. Pero con 'SMASH' ha pegado un giro de 180 grados. El piloto no pierde el tiempo y desde el principio sabes qué tipo de serie vas a ver: un musical sobre Marilyn Monroe en pleno corazón musical de Broadway, Nueva York.



Por supuesto la serie juega con los elementos más tradicionales del musical: dos estrellas emergentes que luchan por hacerse hueco en el competitivo mundo de los musicales. Karen, morena y tímida, no ha tenido ninguna gran oportunidad para demostrar su valía artística, mientras que Ivy, rubia y despampanante, está harta de ser el coro de las grandes estrellas. Las dos lucharán por tener el papel de Marilyn en el nuevo musical.



Pero además del mundo de las actrices 'SMASH' también nos introduce en los entresijos de la producción de musicales made in Brodway. Julia (Debra Messing) es letrista, compositora y una de las creadoras del nuevo musical sobre la vida de Marilyn. Junto a ella escribe mano a mano su íntimo amigo Tom, otro conocido letrista de Nueva York que odia a Derek Wills, el encargado de dirigir la obra. Y para que todo salga según lo previsto está Eileen, una sofisticada empresaria y productora, interpretada por la gran actriz Anjelica Huston.



Se entrevén muchos e interesantes conflictos. Desde luego habrá uno muy intenso entre las dos aspirantes a Marilyn, que además de tener el color del cabello distinto, no tienen nada que ver la una con la otra. También hay sobre la mesa tensión sexual (pendiente de resolver) entre la tímida Karen y Derek, mujeriego irrenunciable. Por su parte Julia tendrá que lidiar con su nuevo trabajo de compositora con la adopción de un hijo. Sobrevolando todas estas tramas está el divorcio de Eileen que puede poner en peligro el musical que rinde homenaje a la fallecida Marilyn Monroe.



Todas las tramas funcionan igual de bien que la ambientación de la serie, muy potente. La producción musical, que combina canciones inéditas con versiones de temas más conocidos, es igualmente extraordinaria. Todo en 'SMASH' funciona, todo entretiene, todo engancha. Pocos pilotos de esta temporada pueden presumir de funcionar también como el de 'SMASH'. Aunque es imposible de predecir ahora, es poco probable que sufra el síndrome de piloto perfecto y desarrollo mediocre, tal y como ocurrió con la olvidable y ya olvidada 'Pan Am'.



'SMASH' es una serie con fuerza, carismática, y única. Aunque las comparaciones con 'Glee' no tardarán en llegar no se parecen absolutamente en nada. 'Glee' es una serie adolescente musical y 'SMASH', aunque suene redundante, es una serie musical sobre los musicales. Si continúa con el buen ritmo y calidad del piloto 'SMASH' se convertirá en un éxito seguro. Programarla el estreno tras la emisión de 'The Voice' asegura el mejor arranque posible de audiencia y el resto dependerá de la calidad de los siguientes capítulos. Hasta la mismísima Marirlyn estaría orgullosa del gran homenaje que le rinden.