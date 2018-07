'Los Simpson' cumple 500 episodios en pleno éxito mundial

Muy pocas series llegan a los 100 capítulos, menos son las que consiguen llegar a los 200 pero llegar al medio millar de episodios es una hazaña que no se volverá a repetir en muchísimo tiempo. Hommer, Marge, Bart, Lisa y Maggie nos han regalado tantos buenos momentos televisivos que es muy difícil quedarse con uno sólo.



Hay muchos capítulos memorables que nos han ido enganchando a la familia Simpson a lo largo de los años. Con Los Simpson ocurre algo que no todas las series pueden permitirse: puedes ver el mismo capítulo repetido diez veces que te sigue gustando. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una y otra vez el mismo episodio y nos seguimos riendo? Eso sólo es posible cuando una serie tiene grandes personajes y Los Simpson va sobrada de equipaje.



Otra peculiaridad de la que puede presumir es de no haber hecho pasar el tiempo. Salvo algún capítulo especial y otro en el que hay flashbacks o flashforward, no ha pasado el tiempo para sus protagonistas. Bart y Lisa no cambian de curso escolar, Maggie permanece como un bebé y para Marge y Hommer no pasa el tiempo.



El elenco de secundarios, todos inolvidables, ha ayudado a mantener viva la leyenda de Los Simpson: Mou, Barney, Patty y Selma, la familia Flanders, Milhouse, Apu, el director Skiner, la maestra Edna Krabappel, el sargento Lou, el señor Burns, Rasca y Pica, Nelson y su mítica risa... y así con una larga lista de personajes que no olvidaremos nunca porque pertenecen a nuestro acervo televisivo.



Nadie sabe cuál es el futuro inmediato de Los Simpson ni cuántas temporadas más veremos en antena. De momento está renovada por dos temporadas más, lo que suponen como mínimo 25 años en antena. Fox sabe que no puede prescindir de una de sus joyas de la corona, de la que se han producido películas, capítulos especiales y un merchandising ilimitado. Si dependiese de la audiencia, la serie renovaría por otros 500 capítulos. Los Simpson ha demostrado que nada es imposible.