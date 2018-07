5 series de las que se ha hablado este verano

1. ‘Fear The Walking Dead’. Ha sido el estreno más esperado, el de más éxito comercial y el que ha logrado aunar mayor consenso entre la crítica y el público. La serie, radicalmente distinta a la ficción matriz, nos ofrece un relato urbano y más sofisticado sobre el apocalipsis zombi. Lo previsible, lo fácil, hubiese sido ofrecer una ficción calcada, pero estamos ante un spin-off que lejos de duplicar, complementa a la perfección ‘The Walking Dead’, la serie más exitosa de AMC. Si te gusta una, te encantará la otra.



2. ‘UnREAL’. Nunca una serie de televisión emitida en Lifetime había tenido tanta repercusión y mucho menos en un sentido tan positivo. A medio camino entre el guilty pleasure y la comedia negra, la ficción protagonizada por la televisiva Shiri Appleby (‘Girls’), ha sido calificada como la versión ligera de la mismísima ‘Breaking Bad’. Le bastaron tan solo 5 episodios para que la cadena más petarda de la televisión americana decidiese renovarla por una segunda temporada.



3. ‘Wet Hot American Summer’. No caben más actores en una de las series más entretenidas y mejor empacadas del verano seriéfilo. Poco, a muy poco nos han sabido los 8 episodios de la comedia de Netflix que ha sabido crear (por enésima vez) un producto original y que se sale por la tangente del resto de propuestas cómicas. Casi todos los actores de la película de 2001 repiten y otros, como Jon Hamm (que en comedia luce casi mejor que en drama) se suman a esta comedia única a modo de precuela.



4. ‘True Detective’. La segunda temporada de la serie de HBO ha sido más criticada que alabada. Es imposible no compararla con la primera temporada, en la que la serie dejó boquiabiertos a todos los espectadores. Lo más paradójico de todo es que la audiencia ha sido superior en esta nueva y desafortunada entrega que si bien no ha sido una serie que se pueda denominar como mala sí que ha sido una gran decepción en comparación con la anterior temporada. El listón estaba demasiado alto y nada hubiese bastado para superar a Matthew McConaughey y Woody Harrelson.



5. ‘Pretty Little Liars’. El esperpento de esta serie no tiene fin, pero siempre se las ingenian para dar un vuelco a la historia para que se siga hablando de las 4 adolescentes más petardas de la televisión. El 11 de agosto se emitió no solo su episodio más viral sino también el desenmascaramiento de “A”, la piedra angular de la serie. Resucitar a Alison no era suficiente y la serie tenía que estirar más el chicle. Tres millones de espectadores (el doble que su media habitual) presenciaron la revelación.