Series canceladas, renovadas por una temporada y en peligro de extinción

ABC se resiste a cancelar ‘Park Avenue 666’ y ‘Last Resort’

En ABC sólo ha conseguido temporada completa hasta la fecha la sitcom ‘The Neighbors’, que no ha logrado grandes datos pero tampoco es la última opción de su franjan horaria. Por su parte ‘Nashville’ ha sido el estreno más potente para la cadena, pero no ha dejado de bajar su audiencia en los siguientes capítulos, acercándose peligrosamente a ‘Chicago Fire’en NBC.

Peor suerte están corriendo ‘Park Avenue 666’ y ‘Last Resort’, que, como máximo, cumplirán el encargo de los 13 capítulos pactados. Más allá de eso sería una sorpresa si te tienen en cuenta los malísimos datos que marcan semana tras semana.

CBS logra mejores resultados con sus series veteranas que con los estrenos

En CBS ‘Elementary’ y ‘Vegas’ han logrado una temporada completa, es decir, terminarán su primera temporada en mayo y en ese mes se decidirá si tienen o no segunda temporada. A pesar de este éxito relativo, CBS fue la primera network en cancelar una serie con tan sólo tres capítulos emitidos: ‘Made in Jersey’. En cualquier caso sus series veteranas, como ‘The Big Bang Theory’ o ‘NCIS’, le reportan más alegrías a la cadena.

La sitcom ‘Partners’, otro de los estrenos, obtiene datos decentes en la noche de los lunes, aunque bastante lejos de lo esperado por CBS. Tiene muy difícil lograr renovación por una segunda temporada.

FOX renueva series con pésimos datos de audiencia

Para FOX las cosas no andan demasiado bien. Las comedias de estreno ‘Ben and Kate’ y ‘The Mindy Project’ han logrado temporada completa a pesar de que han registrado datos muy mediocres, especialmente ‘Ben and Kate’ que ha conseguido temporada completa de forma completamente inesperada.

Nadie entiende, además, que ‘The Mob Doctor’, un fracaso de audiencia monumental, continué en antena. Es cuestión de tiempo que la cancelen.

NBC renueva ‘Revolution’ su nueva joya de la corona

Este año las plumas del pavo real están luciendo bastante bien para NBC. El rotundo éxito en ‘The Voice’ ha provocado que ‘Revolution’ consiga temporada completa, al igual que las comedias ‘Go On’ y ‘The New Normal’.

En el lado opuesto están la ya cancelada ‘Animal Practice’ (que ha emitido 6 capítulos) y ‘Next Caller’ que se ha cancelado antes de su estreno en la mid-season. La comedia ‘Guys With Kids’, otra de las novedades, no durará demasiado tiempo a juzgar por sus pobres resultados.

En tierra de nadie está ‘Chicago Fire’ que ha tenido una audiencia con altibajos, aunque siempre por debajo del mínimo deseado. Aun así la cadena ha encargado guiones suplementarios, lo no se traduce en nuevos capítulos necesariamente, aunque sí que la aleja de una cancelación inmediata.

‘Arrow’ da esperanzas a la siempre en crisis The CW

The CW, el canal adolescente de Estados Unidos, sólo ha confiado de momento en ‘Arrow’ para otorgarle temporada completa. No en vano ha sido el mejor estreno del canal en tres años.

El resto de su oferta de estrenos funciona de forma irregular: mientras que ‘The Beauty and The Best’ ha marcado datos decentes, el drama médico ‘Emily Owens M.D.’ no ha logrado la audiencia esperada y es imposible que renueve para una segunda temporada. Aún falta por saber cómo le irá a ‘The Carrie Diaries’, que se estrenará en enero de 2013.

En total nueve series han conseguido renovación por una temporada completa y hay tres series canceladas, aunque recordad que hay otras tantas en peligro de cancelación. Antes de que termine el año habrá alguna que otra sorpresa. Atentos.