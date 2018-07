'Secret & Lies': ni secretos, ni mentiras, ni sustancia

Si con la versión americana de 'The Slap' no tenías suficiente ahora tienes una serie cortada con el mismo patrón aunque de otro género completamente distinto, 'Secret & Lies'. Protagonizada por Ryan Phillippe y Juliette Lewis, la serie pretende contar una historia, que ya ha sido mil veces contada, y lo hace a través de las premisas básicas del género criminal. El resultado de los dos primeros episodios es el de una serie pobre, terriblemente mal dirigida y sin ningún tipo de gancho.



No hay nada en 'Secret & Lies' que suene a nuevo. Un pequeño suburbio residencial, un niño que muere en mitad del bosque, un sospechoso principal, vecinos que desconfían los unos de los otros, los medios de comunicación acechando y un gran (y previsible) secreto que explota al final del episodio. A pesar de las posibilidades que se podrían haber desarrollado, desde la primera secuencia te das cuenta de que es una serie absolutamente prescindible. Y así lo demostró la pobre audiencia cosechada, de poco más de 6 millones de espectadores.



Lo más bochornoso de toda la serie es la lamentable interpretación de la pareja de actores principales. Ryan Phillippe intenta, sin éxito, desvincularse de su imagen de chico mono de blockbuster para adolescentes de los 90 (así lo confirma su secuencia shirtless), mientras que Juliette Lewis hace lo que puede dado su malísimo y encorsetado personaje y un rostro completamente desfigurado por el bótox. En medio de tanta mediocridad, solo destaca levemente KaDee Strickland ('Private Practice'), pero le resulta imposible demostrar nada ante semejante panorama.



Ni para los más acérrimos del género criminal está pensada 'Secret & Lies', una completa pérdida de tiempo para cualquier espectador. La enésima prueba del empeño que tienen las networks en ofrecer productos descafeinados y desalmados, sin ningún tipo de aliciente más allá de ver algo que ya hemos visto en otras series infinitamente mejores. Y 'Secret & Lies' no es una de ellas.