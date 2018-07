"The Rains of Castamere": el capítulo de 'Juego de Tronos' que revolucionó las redes sociales

NÚMERO DE SERIE

La tercera temporada de 'Juego de Tronos' está rompiendo récords en HBO. De máximo en máximo histórico y tiro porque me toca. El noveno episodio de la tercera temporada, previo a la finale, ha causado una auténtica revolución en Twitter, Facebook y Youtube. El capítulo lo merecía y muchos han padecido el macro spoiler en toda regla. Pero no te preocupes, este artículo no contiene información sobre lo que ocurre al final del episodio "The Rains of Castamere".



¡¡TRANQUILOS!! Este artículo NO contiene spoilers del capítulo.