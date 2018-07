¿Por qué nunca nos cansaremos de 'Friends'?

“Estábamos tomándonos un descanso” ,“¿Cómo va eso?” o las infinitas alusiones a las bodas de Ross son ejemplos de las incontables frases memorables de ‘Friends’. Unos diálogos que los espectadores han hecho suyos y que viven el recorrido de los seis personajes protagonistas como si fueran parte de su grupo de amigos. Todos los que hemos visto y vivido con pasión la serie seríamos capaces de contestar a muchísimas preguntas sobre el background de los protagonistas o de cómo se comportarían en una trama determinada, mucho más que lo habitual en otras ficciones con similar longevidad.

¿Cómo es posible que penetrase tanto en la mente de los espectadores? Porque el humor de la serie está basado en un código universal, el de las bromas y los piques entre amigos, pero también con la idea de que ellos estarán ahí para siempre. No, no es casualidad el “I’ll be there for you” de la cabecera. Solo escuchar los primeros acordes y de inmediato te transportan a tantos y tantos momentazos de ‘Friends’.

Un guion y unos diálogos excelentes que contaron con seis actores excepcionales. A pesar de que la serie se mantuvo prácticamente idéntica en tipo de situaciones, gags y recursos dramáticos, no nos cansábamos de ver a Joey comiendo sin parar, a Monica limpiando sin descanso o a Chandler haciendo bromas incómodas. Igual que disfrutábamos viendo cómo Rachel se hacía la tonta mientras se tocaba el pelo, a Phoebe en su continua bipolaridad o a Ross aburriendo a todos con sus dinosaurios o su doctorado. Todos eran protagonistas, pero ninguno de ellos lideraba el reparto y esa es, precisamente, una de sus mayores virtudes.

‘Friends’ es cultura popular. Es innegable. Igual que un disco de Michael Jackson o un clásico del cine como ‘Pretty Woman’. De forma incontestable, ha conseguido resistir el paso del tiempo, permitiendo que veas un episodio grabado hace más de 20 años sin que te parezca aburrido o incluso cutre. Una auténtica excepción televisiva.

En mayo de 2004 se emitió el último episodio, el número 236, y aunque la décima temporada no fue todo lo buena que merecía, el recuerdo global permanece casi intachable. Y si alguna vez se te olvida por qué ‘Friends’ nunca nos cansará, repite esto: viste como Rachel, liga como Joey, limpia como Monica, canta como Phoebe, bromea como Chandler y ama como Ross.