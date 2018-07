'Private Practice' dice adiós con un final feliz para Addison

Cuando el año pasado Kate Walsh anunció que dejaría la serie tras el episodio número 13 de la sexta temporada, la serie firmó su acta de despedida. A pesar de los esfuerzos durante toda la temporada (con capítulos temáticos dedicados para cada personaje o ciertos atrevimientos de realización), no ha sido suficiente y tras el cambio de día (el año pasado ABC la programó en la noche de los martes y sustituyó el hueco de 'Private Practice' de los jueves por 'Scandal'), la serie no ha levantado cabeza.



Nunca ha tenido el éxito de 'Anatomía de Grey', ni ha recibido atención alguna por la crítica (ni siquiera por la más comercial), pero ha aguantado bien el paso del tiempo y la serie nunca ha caído en lo ridículo, aunque sí en tramas poco originales. A pesar de todo, Kate Walsh dominaba el personaje de Addison y nos recordaba a los tiempos felices de 'Anatomía de Grey'. También tenemos a Amy Brenneman (conocida por su papel en la 'La Juez Amy') y a Adriana Scorsone que, en su papel de la hermana de Derek, ha sido el personaje revelación de la serie.



Que no es una obra maestra está claro, pero ha sido una serie decente, que cubría las expectativas de una parte de los fans de su serie madre, 'Anatomía de Grey'. Muy pocas series logran superar el umbral de los 100 episodios. Ese es un reconocimiento que nadie le podrá quitar a 'Private Practice'.



El último capítulo no fue efectista ni pretendió dar un vuelco a lo que se había visto hasta ahora. Addison logra ser feliz junto a Jake (Benjamin Bratt) y junto a su hijo Henry, recién adoptado. Después de todo, la vida le sonríe a la doctora Montgomery. Al fin ha encontrado lo que buscaba.



Para el resto de personajes también hay final feliz: Violet escribe un segundo libro, Charlotte y Cooper tienen trillizos, Sam vuelve con Naomi, Sheldon encuentra el amor y Amelia conoce a su alma gemela. El sol brilla para siempre en la clínica Oceanside Wellness.



En la última secuencia, a modo de epílogo, todos los personajes reunidos hablan sobre el título del nuevo libro de Violet: 'Private Practice'. Algunos dicen que es un nombre absurdo, otros que les gusta... Se nota que el capítulo estaba escrito por Shonda Rhimes. No podía faltar la creadora de la serie. Su predilección por el personaje de Addison se ha notado desde el principio y hasta el final.