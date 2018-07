'Pretty Little Liars' consigue quinta temporada y spin-off en un mismo día

Desde luego tendremos Aria, Spencer, Hanna y Emily para rato. Nuestro grupo favorito de pequeñas mentirosas tendrá al menos 48 capítulos más. Ahí es nada. Para no quedarse sin desarrollo dramático, la tercera temporada apretaba el botón de reset y la serie comenzaba casi en el punto de partida. Y para colmo la certeza de que Alison está viva parece cada vez más real. Algo que todos los fans esperamos y que tarde o temprano sucederá.



Además 'Pretty Little Liars' disfruta de una audiencia excelente: es la serie más vista de su cadena y en mujeres de 18 a 34 años arrasa. Una audiencia que ya quisieran para sí series con mayor presupuesto y que se emiten en cadenas más potentes. Pero ahí no se quedan sus méritos: hasta la fecha es la serie más social de la historia con más de un millón de tuits generados durante el último capítulo. Un doble éxito de audiencia, social y televisiva, que hace de la serie una de las ficciones más rentables del momento.



La serie funciona más por acumulación que por un desarrollo eficaz de tramas. Las chicas padecen un calvario en cada temporada y poco importa si el guión es fuerte y si las desgracias están bien engarzadas unas con otras. El espectador asiste a un ritmo frenético de secretos, sms y amenazas y se divierte con el juego macabro que tiene "A" con las cuatro protagonistas.



'Ravenswood': un spin-off del que todavía se sabe muy poco

De momento, poco se sabe de 'Ravenswood'. Se estrenará en octubre de 2013 y el piloto estará escrito por I. Marlene King, creadora y productora ejecutiva de 'Pretty Little Liars'. La nueva serie está ambientada en la ficticia localidad de Ravenswood (Pennsylvania) y cuenta la historia de cinco desconocidos que están unidos por una maldición que azota al pueblo desde hace generaciones. No sabe, por lo tanto, el enlace que tiene con 'Pretty Little Liars' y qué personaje o personajes tendrán presencia en ambas series.



Que 'Pretty Little Liars’ seguirá siendo una serie de éxito nadie lo duda, pero que el 'spin-off' tenga suerte es más complicado. Tendremos que esperar a tener más información y mientras tanto disfrutar de la penúltima amenaza de "A".