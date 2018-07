Premios Emmy: curiosidades, injusticias y eternos nominados

'Fraiser' es la serie que más premios Emmy acumula, 37 en total. La comedia de NBC se mantuvo en antena durante 11 temporadas y tanto crítica como público y premios fueron de la mano desde el principio y hasta el final. Nunca un spin-off ha sido tan exitoso.



Por el contrario 'Friends', serie aclamada en todo el mundo, sólo obtuvo 6 estatuillas de 63 nominaciones. Todos los actores de la sitcom estuvieron nominados, a excepción de Courtney Cox que jamás vio reconocido su papel de Monica, y tan sólo dos miembros del reparto lo ganaron: Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.



A pesar de que 'The Sopranos' (HBO) es la serie más aclamada en la historia de la televisión y que supuso y punto y aparte en la caja lista, lo cierto es que los premios Emmy no supieron traducir su valía en galardones. Puede que 21 premios Emmy suene a mucho, pero no lo es si se recuerdan las 111 nominaciones que obtuvo (curioso número). Eso sí, en todas las temporadas se alzó con el Emmy a mejor Guión dramático por alguno de sus episodios.



'A Dos Metros Bajo Tierra', también de HBO, no ha sido una serie galardonada por la Academia de TV como se merece. Tan sólo 9 raquíticos Emmy fueron a parar a la mítica serie de Allan Ball. Ninguno de los fantásticos actores obtuvo premio por su brillante interpretación. Y la serie tampoco consiguió el Emmy a mejor Drama, a pesar de que lo merecía indiscutiblemente. Es uno de los errores históricos más sangrantes de los premios.



Otra de las series más veneradas por la crítica ha sido 'The Wire', que se tuvo que conformar con dos ínfimas nominaciones a mejor Guión en 2005 y 2008 y ninguna estatuilla en la estantería.





'The West Wing' ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') es una serie de récords. Obtuvo en cuatro ocasiones seguidas el premio a mejor Drama (2000-2003). Además, es la serie que más Emmy de primer nivel se ha llevado de una tocada, acumulando 9 estatuillas en la misma gala.



Como dato curioso también están las 124 nominaciones, nada menos, que obtuvo 'ER' ('Urgencias') a lo largo de sus 15 temporadas.



Esperando un premio que no llega

Infinidad de actores y actrices se han quedado con cara de póquer en las galas esperando su preciada estatuilla. Son los eternos nominados. Es el caso de Sandra Oh, que tras cinco nominaciones consecutivas por su papel de la doctora Yang en 'Anatomía de Grey', se ha quedado sin el galardón. Le ocurrió a lo mismo a Kim Catrall por su papel de Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York'. Tuvo 5 nominaciones como mejor actriz cómica de reparto y ni un solo premio.



Pero lo más llamativo de la categoría interpretativa femenina es el caso de Angela Lansbury, conocida por su papel de Jessica Fletcher en 'Se ha escrito un Crimen'. Estuvo nominada ininterrumpidamente entre 1985 y 1996 y no logró ganar ni un solo año el premio como mejor actriz dramática. ¿Casualidad o castigo?





Otro caso parecido al de Lansbury es el de Ed O'Neill. 'Matrimonio con Hijos' fue una serie de éxito, pero O'Neill no fue nominado en ninguna de sus 11 temporadas. Tampoco lo fue el año pasado con la primera temporada de Modern Family, en la que todos sus compañeros de reparto sí que obtuvieron reconocimiento. La maldición se ha roto en esta edición con la primera nominación para el actor en toda su vida profesional, como mejor actor cómico de reparto.



Otros ejemplos son los actores, Steve Carell, Hugh Laurie, Michael C. Hall o Jon Hamm, que han estado nominados en multitud de ocasiones en los últimos años y ninguno de ellos ha conseguido llevarse el Emmy como mejor actor dramático o cómico. ¿Justo?



La lista podría seguir así hasta el infinito con miles de curiosidades y letra pequeña. Seguro que este año volvemos a ver alguna injusticia, aunque también nos alegraremos de algún premiado o premiada. Mientras tanto, nos perderemos buceando en la intrahistoria de los mejores premios que existen.