'Westworld': Cinco teorías sobre el final de la segunda temporada

DOLORES ESCAPA DEL PARQUE

La buena relación entre Bernard y Elsie provoca que, cuando ésta es asesinada por Charlotte, que no confía en ella, Bernard se vengue sin mancharse las manos. Fabrica una nueva Charlotte a la que le inserta la conciencia de Dolores, y es ella, Dolores, la que elimina a la auténtica Charlotte. Así es como, gracias a Bernard, Dolores/Charlotte (que, ojo, acaba matándole para poder llevarse su perla) escapa del parque. ¿Podría Bernard haber manipulado el sistema de Dolores al matarla y sustituir su perla en otro anfitrión?

Le ayuda, de forma indirecta, Stubbs, cansado de haber sido ninguneado por Delos, que no eligió su programación. Si Stubbs sólo se encarga de lo que ocurra dentro del parque, está claro que no querrá saber nada del exterior, ni lo desvelará, a menos que gane con ello algo material. Otra teoría podría ser que Stubbs fuera un anfitrión creado por Ford, y que Ford estuviera manejando los hilos para que Dolores saliese del parque.

QUÉ OCURRIRÁ EN EL NUEVO MUNDO

Dolores quiere acabar con los humanos, crear un nuevo mundo. Está por ver si sus propios compañeros la seguirán el juego o preferirán ser sus propios líderes. También qué hará Delos cuando descubra semejante brecha en su seguridad. Seguramente, entren en juego nuevos participantes, ya que estos violentos Terminators están acostumbrados a morir matando. ¿Habrá un nuevo laboratorio en el exterior? ¿Serán enviados de nuevo al parque si son capturados? ¿Habrá más robots que escapen del parque ahora que saben que es posible? A este respecto cualquier cosa puede pasar en la tercera temporada. Recordemos que en la película Futureworld, los robots salían del parque, sustituyendo a los humanos fuera, y eran estos los que se quedaban dentro, prisioneros. Espero que no vayan por ahí.

No hay que descartar que la casa de Arnold sea una réplica y esté realmente dentro del parque, y que Dolores no haya salido nunca. Si en la Fragua, el sistema, que es lo que lo maneja todo, no lo olvidemos, adquiere la forma de Logan para explicar los recuerdos de James Delos, a saber si no hace lo mismo en el caso de Dolores que parece necesitar a Bernard siempre a su lado. En la tercera temporada, la frontera entre realidad y la simulación podría ser muy fina.

LOS CINCO ANFITRIONES PROTAGONISTAS

Dolores/Charlotte lleva consigo cinco perlas en el bolso. Sin contar la de Bernard, al que fabrica con una máquina que les dejó Ford en casa de Arnold, las otras cuatro perlas sólo pueden corresponderse con aquellos anfitriones en los que la cámara se detiene a su paso en la playa. Mi apuesta es que regresarán Maeve y Hector, aunque, a saber, podrían ser los protagonistas de las tramas dentro del parque, sobre todo, porque las narrativas de Dolores y Maeve siempre han ido en paralelo. Otra opción podrían ser Clementine o Armistice, y, al ser Dolores, Abernathy, su padre. Sin Teddy, Abernathy es lo único que le puede atar a su pasado impuesto. Si Dolores quiere romper con todo, sin embargo, podría evitar resucitar a Abernathy, con lo que habría una mayoría de mujeres anfitriones en la próxima temporada. Lo que está claro es que la información en esas cinco perlas es de sumo interés.

¿Cuál de los robots tendrá ahora la apariencia de Charlotte? Descubrimos ya en la última escena que acompaña a Dolores y a Bernard en su nueva vida. Dolores sabe que Bernard no está de acuerdo con sus ansias de grandeza, que no será su aliado, pero tenerle cerca evitará que mate a humanos y, sobre todo, conseguirá que la especie resista.

LOS QUE NO VOLVERÁN EN LA TERCERA TEMPORADA

El caos definitivo llega al parque cuando los humanos comienzan a matarse entre ellos. Así es como, si de una boda en 'Juego de Tronos' se tratase, en "The Passenger" algunos protagonistas han caído como moscas (las mismas que mataba Dolores). Dolores, Bernard, Maeve, Hector… con los anfitriones asesinados no hay problema, siempre y cuando Dolores se haya llevado la perla o los reconstruyan dentro. Esa pareja cómica que son Tom y Sylvester bien podrían ayudar a los anfitriones en el parque (tal y como han hecho desde hace unos cuantos episodios). Si Dolores no se llevó la perla de Maeve ellos la reconstruirán. En cuanto a Teddy y Akecheta, supongo que si Dolores no rebela las nuevas coordenadas del Edén virtual, continuarán allí encerrados para siempre.

Pero los humanos asesinados… ay, esos ya no volverán y en el caso de Elsie es una auténtica lástima. También con Sizemore, el guionista. Sin embargo, no echaremos para nada de menos a Strand y a Charlotte, aunque ésta última seguirá con nosotros, al menos, físicamente. ¿Y Ford? ¿Habrá sido éste su último adiós? Antes de echarse en la arena de la playa, Bernard habla con Ford, sabiendo ya que desde hace un tiempo Ford ya no estaba junto a él.

También nos tendrán que explicar qué ha pasado con los otros parques dentro de 'Westworld'. ¿Qué pasará con los japoneses, por ejemplo? ¿Habrá nuevos parques?

EL HOMBRE DE NEGRO, AHORA Y EN EL FUTURO

La escena tras los créditos abre un melón para el que no estábamos preparados tras ver cómo Dolores salía del parque. La última vez que vemos a William, malherido, es en la playa, con la herida en la mano provocada por Dolores, socorrido por Stubbs. Sin embargo, momentos antes estaba bajando en un ascensor hacía la Fragua, pero nunca llegamos a ver qué le ocurre. En esta inesperada secuencia, William sale del ascensor y creemos que nos están contando alguna situación del presente antes de regresar a la playa. Pero, entonces, aparece su hija Emily (su hija muerta, a la que él mismo asesinó creyendo que era un anfitrión) y descubrimos que el parque están ruinas. "Ha pasado mucho, mucho tiempo", dice ella. Pero, ¿cuánto? ¿Y por qué el parque está completamente destruido? Emily entra en la misma habitación en la que William trataba a James Delos. Y eso es lo que hace Emily con William, comprobar su fidelidad. En efecto, William es un anfitrión.

Mi teoría es que hemos viajado al futuro, para comprobar que William ha seguido replicando las mismas situaciones una y otra vez siendo ya robot. En un momento dado murió (algo que nos tendrán que contar en la tercera temporada) pero no sin antes fabricar su propio clon (también lo ha podido crear otro robot, a saber). A William se le debe encender la imaginación cuando conoce a Bernard con el que, no olvidemos, nunca había coincidido en todo este tiempo. Eso le demuestra que sí es posible trasladar la conciencia a un robot y hacerlo bien, no como con James Delos. Sin embargo, no me puedo creer que si William se entera de que los robots andan sueltos no esté dispuesto a salir a la calle a buscarlos, a alejarse por completo del parque. Por lo que se ve, él continúa allí, así que veremos por qué.