Vuelve 'Prison Break'

Qué ocurrió con Michael Scofield, ¿no estaba muerto?

En la última entrega Michael y los suyos acababan con 'La Compañía', la enigmática organización que los había perseguido en su etapa de fugitivos. El encarcelamiento de Sara llevaba a Michael a jugarse la vida por su mujer y moría electrocutado, tras conocerse que sufría un tumor cerebral. Un episodio de hora y media (The Final Break) cerraba definitivamente la trama explicando los detalles de su fallecimiento. Sin embargo, Michael, en realidad, sobrevivió. El primer episodio de 'Prison Break: Resurrection' avanza que Michael habría estado encerrado en una cárcel de Yemen todo este tiempo. Lincoln lo confirma al descubrir que la tumba de su hermano está vacía.

Qué veremos en la nueva entrega, ¿volverán a salir de una cárcel?

'Prison Break: Resurrection', o, lo que es lo mismo, lo que vendría a ser la quinta temporada de la serie, arranca, tras un breve resumen, con la salida de la cárcel de T-Bag. El destino, según él, parece que los quiera unir de nuevo, pues recibe una misteriosa foto actual de Michael dentro de una celda. Tras Fox River (EE UU) y Sona (Panamá), Michael estaría encerrado en Ogygia (Yemen), en una carambola del destino, pues 'Prison Break' comenzaba con Lincoln tras los barrotes y ahora será éste quien tenga que acudir en su ayuda. Lo hará con el apoyo de Sucre y, especialmente, C-Note, que habla árabe (y está involucrado en la "verdadera yihad"), algo esencial para moverse en un país en plena guerra civil. Por su parte, Sara se volvió a casar y el hijo que tuvo con Michael ha idealizado la figura de su padre.

Qué fue de sus actores, ¿por qué se apuntaron al revival?

Los tres protagonistas están en activo, así que les pudo la nostalgia y, suponemos, un buen pellizco para sus bolsillos. Sarah Wayne Callies (Sara), actualmente en Colony, es de las pocas actrices que puede presumir de haber "resucitado" hasta en dos ocasiones. Como Michael, a Sara la dimos por muerta en 'Prison Break', y cuando se incorporó al reparto de 'The Walking Dead', interpretando a la mujer de Rick, llegó a volver en varios episodios en forma de alucinación de su marido. Wentworth Miller (Michael Scofield), que escribió el guión del filme Stoker, y Dominic Purcell (Lincoln Burrows) han vuelto a coincidir juntos en 'The Flash' y 'Legends of Tomorrow', interpretando a los villanos Capitán Frío y Heat Wave. Robert Kneeper (T-Bag) ha parecido en series como 'Homeland'; Amaury Nolasco (Sucre) ha participado en Novela, con Eva Longoria; y a Rockmond Dubar (C-Note) le hemos visto en 'The Path'.

Qué significó 'Prison Break' para la televisión, ¿tendrá su misma acogida ahora?

'Prison Break' (2005-2009) llegó a tener una media de 10 millones de espectadores por episodio. Lo original de su propuesta –Michael ayudaba a Lincoln encerrado injustamente a escapar de una cárcel gracias a los tatuajes de su cuerpo– enganchó a un buen número de seguidores del género carcelario. Sin embargo, una vez que salían de prisión, la serie se convirtió en otra cosa, aguantando con cierta dignidad hasta su rocambolesca última temporada que ya no interesaba ni a sus más fieles seguidores. Las críticas negativas a su regreso no se han hecho esperar. Lo de menos es la justificación de por qué Michael está vivo (el gancho interesante podría ser: ¿qué plan ha pergeñado Michael y por qué?). Choca descubrir que 'Prison Break' se convierte en una especie de 'Homeland' en la que la cárcel no es una celda si no todo un país. Habrá que ver cómo se va desarrollando.