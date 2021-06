Upfronts 2021: las 10 próximas series que más nos han llamado la atención

'La Brea'

'La Brea' | NBC

Que nos gusta una catástrofe. En 'La Brea' no es un tornado, ni una invasión alienígena, ni un virus. La aventura comienza con un enorme agujero en el centro de Los Ángeles, que succiona todo lo que encuentra a su paso, incluyendo cientos de personas. Pero, ojo, que aquellos que cayeron se encuentran en una tierra primitiva, misteriosa y peligrosa, donde no tienen más remedio que hacer piña para sobrevivir. Lógicamente, en la superficie el resto del mundo se pregunta qué ha pasado. Será una familia, destrozada por los acontecimientos, la que tendrá que descubrir cómo abrir un camino de regreso. En el reparto, Natalie Zea ('Justified').

'The Thing About Pam'

Siguiendo los pasos de otras actrices oscarizadas como Nicole Kidman (‘Big Little Lies’) o Kate Winslet (‘Mare of Easttown’), Renée Zellweger protagonizará su propia serie basada en un crimen. Tras la fallida ‘Dilema’, la actriz encarnará a Pam Hupp, una mujer que fue acusada de varios asesinatos que en principio parecían no tener relación alguna. ‘The Thing About Pam’ adapta una de las sagas más populares contadas en el programa 'Dateline' de la cadena NBC ya que varias investigaciones destaparon que lo que parecía un asesinato en defensa propia escondía un maquiavélico plan. Detrás de la miniserie está la productora Blumhouse, especializada en películas y series de terror.

'Grand Crew'

'Grand Crew' | NBC

¿Echas de menos 'Friends'? Tal vez esta sea la apuesta que nos llegue a emocionar tanto como con los chicos del Central Perk. La comedia de amigos 'Grand Crew' volverá a demostrarnos que todo se hace mejor en equipo. Cambia Nueva York por Los Ángeles, pero la esencia es la misma. Jóvenes con talento dispuestos a comerse el mundo, sufriendo los altibajos del amor y encontrando en su bar favorito (en esta ocasión especializado en vinos) un rincón en el que compartir sus alegrías y frustraciones. Lo mejor: uno de sus creadores es Phil Augusta Jackson, artífice de la descacharrante 'Brooklyn Nine-Nine', que se despedirá en verano con su octava temporada. En el reparto: Nicole Byer, nominada a un Emmy como presentadora de '¡Niquelao!'.

'Las Supernenas'

Las nuevas Supernenas | The CW

Las "ángeles de Charlie" de la animación se hacen de carne y hueso en la imaginación de Diablo Cody ('United States of Tara'). Ahora no son niñas de preescolar sino veinteañeras desilusionadas que usan sus superpoderes para luchar contra el crimen. Al trío le pondrá toda su rabia Chloe Bennet ('Agentes de Shield'), como Pétalo, a la que un trauma infantil reprimido se le manifiesta en forma de ansiedad; Dove Cameron ('Los Descendientes', también apareció en ‘Agentes de Shield’) como Burbuja, la niña que conquistaba a todos en su infancia con su dulzura esconde ahora una inesperada dureza, y Yana Perrault, como Cactus, la niña rebelde y más sensible de lo que parecía, que ahora intenta pasar desapercibida. El archienemigo de las chicas también cambia en este reboot de acción real de la serie de animación de los 90: el villano ya no será el chimpancé Mojo Jojo sino su hijo, interpretado por Nicholas Podany ('Doctora en Alabama').

'Aquellos maravillosos años'

Seguimos con un pie en la nostalgia. A finales de los 80 Kevin Arnold, interpretado por Fred Savage, recordaba su infancia siendo ya adulto en 'Aquellos maravillosos años'. Ambientada a finales de los 60, el chaval relataba aquellos turbulentos años de cambio y libertad. Este reboot de la mítica serie también viaja a aquella interesante década, esta vez de la mano de una familia negra de clase media de Montgomery, en Alabama. Dean (Elisha Williams, 'Bingo y Rolly') es ahora el imaginativo crío de 12 años que va rememorando con la sabiduría de su madurez aquellos recuerdos aún llenos de esperanza, mostrando con humor cómo junto a su familia encontró esos "años maravillosos" en una época incierta. El patriarca es Dulé Hill ('Psych') y Don Cheadle ('Black Monday') pone la voz en off al adulto Dean. La serie está producida por Lee Daniels ('Los Estados Unidos contra Billie Holiday') y el propio Savage.

'CSI: Las Vegas'

'CSI: Las Vegas' | CBS

El actor William Petersen es un veterano de la televisión al que la vida profesional cambió en el año 2000 con una franquicia llamada a convertirse en todo un fenómeno mundial. A lo largo de casi una década, Petersen se coló en las casas de medio mundo interpretando a Gil Grissom, el jefe de una división especializada en crímenes de Las Vegas al que no se le escapaba una. Luego sería sustituido por Laurence Fishburne y Ted Danson y aunque hizo algún cameo nunca fue lo mismo sin él. Por eso, hay máxima expectación entre los fans con este reboot de la icónica serie. El nuevo equipo lo lidera Maxine Roby (Paula Newsome, 'Chicago Med') que contará con la ayuda de Grissom y de otros dos de sus compinches del pasado: su mujer y adicta al trabajo Sara Sidle (Jorja Fox) y su colega, el hábil técnico del laboratorio David Hodges (Wallace Langham). Ambos actores permanecieron en la serie hasta que se canceló en 2015.

'Pivoting'

Un gran reparto para esta dramedia en la que tres mujeres tendrán que lidiar con el fallecimiento de su mejor amiga de la infancia. Convencidas de que les podría haber pasado a cualquiera de ellas, intentarán de forma desesperada aprovechar hasta el último segundo de sus días. ¿El resultado?

Que sus impulsivas decisiones e imprudentes deseos si bien fortalecerán su relación también les podría en realidad arruinar sus vidas. Con Eliza Coupe ('Finales felices'), como Amy, intentando ser mejor madre; Ginnifer Goodwin (‘Por qué matan las mujeres’), como Jodie, obligándose a enfundarse unos vaqueros imposibles, y Maggie Q (‘Sucesor designado’), como Sarah, una médico dispuesta a cambiar de trabajo para evitar tratar de cerca con la muerte. La guionista es Liz Astrof (‘Los Conner’, ‘Dos chicas sin blanca’).

'Krapopolis'

Entre las propuestas animadas de la próxima temporada destaca la nueva comedia de Dan Harmon, creador de la disparatada 'Community' (2009-2015) y de la influyente ‘Rick y Morty’ (2013-2021). 'Krapopolis' está ambientada en la Antigua Grecia y protagonizada, como no podía ser menos, por una familia disfuncional de humanos, dioses y monstruos que intentará gobernar una de las primeras ciudades del mundo sin matarse unos a otros. La nueva serie de Harmon será la primera serie de animación creada por completo con Blockchain, la revolucionaria tecnología que elimina al intermediario y le da el control al usuario, con lo que se permite involucrar directamente a los fans con experiencias sociales y recompensarles por su lealtad con productos digitales, como GIFs, NFTs (la versión digital de un producto tangible) o tokens (activos digitales) especialmente diseñados para coleccionistas…

'4400'

'4400' | CBS

Entre las nuevas adaptaciones destaca esta de ‘Los 4.400' (2004-2007), que en su día fue de las primeras ficciones en recrear la desaparición de un grupo de personas y su posterior regreso sin una aparente explicación racional. En su remake, y al igual que ocurría en la original, un total de 4.400 personas que han sido ninguneadas, infravaloradas o marginadas y que desaparecieron sin dejar rastro durante los últimos 100 años reaparecen de pronto, sin haber envejecido

y sin recordar lo que les sucedió. El insólito acontecimiento lleva por un lado al gobierno a analizar la posibilidad de una amenaza potencial y a contener la historia. Por otro, esos 4.400 reaparecidos deberán enfrentarse al hecho de que tal vez hayan sido devueltos con algunas variaciones, incluyendo la probabilidad de que todos lo hayan hecho ahora por una razón en concreto. En el reparto, Joseph David-Jones ('Arrow', 'Nashville'). Dirige Erica Watson (‘David Makes Man').

'Women of the Movement'

Esta es una historia conmovedora y vital para entender cómo se originó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy. En 1955, Emmett Till, un chaval negro de 14 años, fue secuestrado y cruelmente asesinado en Misisipí tras supuestamente ofender a una mujer blanca, cajera de una tienda de alimentación. Dos hermanos fueron juzgados por el crimen y absueltos por un jurado compuesto por blancos a los que pareció no importarles la brutal paliza mortal propinada al menor. Su madre, Mamie Till-Mobley, arriesgaría su propia vida desde entonces para encontrar justicia, ya que los hermanos admitirían meses después haber asesinado al chaval. El caso siguió vivo gracias a Mamie, que recorrió el país dando charlas y concienciando a la gente sobre las injusticias cometidas contra los negros en el sur del país. Adrienne Warren interpreta a la protagonista en este biopic de seis episodios producido, entre otros, por Will Smith y el cantante Jay-Z.