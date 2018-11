'The Walking Dead', 10 sorprendentes cambios tras el adiós a Rick

Ojo, con SPOILERS del episodio '¿Quién eres ahora? - Who Are You Now?' (9x6).

MICHONNE ES LA QUE MANDA…

Hace un mes, no sabíamos qué sería de 'The Walking Dead' sin Rick Grimes. Ahora que los suyos le creen muerto, ¿quién se pondría al mando? En el episodio 9x6 ('¿Quién eres ahora? - Who Are You Now?'), la voz en off de Michonne nos traslada a ese futuro dentro de seis años. Una Michonne con un drástico cambio de look (parte del pelo rapado, diferente vestuario) es la nueva jefa de seguridad. Visita el lugar donde vio por última vez a Rick. El puente no fue reconstruido y en un coche abandonado encuentra un sheriff de juguete (que Judith guarda en recuerdo de su padre). Ante el grupo de Magna (los extraños a los que Judith ayuda) y, a pesar de los ruegos de la niña, Michonne se niega a acoger a los nuevos supervivientes. Mucho menos cuando descubre que Magna miente, ya que esconde un cuchillo y no confiesa que estuvo en prisión. Michonne demuestra así ser una gran líder.

… MICHONNE TIENE UN HIJO

Recordemos que en el episodio 9x4, 'Agradecidos - The Obliged', Michonne mantenía una conversación ambigüa con Negan en la que revelaba de forma enigmática la posibilidad de contar con más niños en el futuro. Eso unido al deseo de Rick de volver a ser padre, hicieron saltar todas las alarmas. ¿Estaría embarazada Michonne cuando vio desaparecer a Rick? En este episodio se confirma que Michonne es madre de un niño, cuando un pequeño en pijama se le acerca corriendo en casa y le llama "mamá" al cogerle en brazos.

Judith Grimes en 'The Walking Dead' | Objetivo TV

JUDITH, UNA MINI-CARL

Tras la desaparición de Rick, el final del episodio 9x5 (“Qué viene después – What Comes After) mostraba las primeras imágenes de una Judith Grimes con trenzas y desafiante, tras el salto en el futuro de seis años. Judith ayudaba al grupo de Magna y ahora suplica a Michonne que los deje entrar, pero no lo consigue. Su sombrero y la pistola al cinto recuerdan a Carl. Jude, que, sin embargo, muere en los cómics de Robert Kirkman, parece que dará mucho que hablar en la serie.

NEGAN SIGUE PRESO (PERO CON MEJOR ASPECTO)

En este episodio Judith visita a Negan en su celda y, aunque él lo intenta, ella, que es muy listilla y algo repipi, no se deja engañar. A pesar del tiempo transcurrido, Negan parece haberse recuperado. Incluso muestra mejor aspecto, con el pelo rapado y olvidado ya aquel asunto con Maggie en el que le pedía acabar con su sufrimiento. ¿Será Negan liberado o acabarán asesinándolo? ¿Qué pensará Negan de la supuesta muerte de Rick?

MAGGIE HA DESAPARECIDO

La novena temporada retomó la trama 18 meses después del final de la anterior entrega. Maggie era la nueva líder por delante de Gregory. Cuando éste intenta deshacerse de su némesis, Maggie decide sentenciarle a muerte, ahorcándolo. Maggie demostraba así en el episodio 9x1 ('Un nuevo comienzo – A New Beginning') que su realidad nada tenía que ver con la vivida hasta ahora con Rick al frente. Maggie seguía adelante por el bien de su hijo, atrás quedaba Glenn y su ansia de venganza contra Negan. Sin embargo, seis años después no sabemos nada de Maggie. ¿Estará en Hilltop? Michonne lleva al grupo de Magna allí. Sin embargo, al igual que Andrew Lincoln, Lauren Cohan ya no aparece en los títulos de crédito.

DARYL VIVE EN EL BOSQUE

Uno de los personajes que se rompió con la "muerte" de Rick fue Daryl. Tras el salto en el tiempo, Daryl también ha desaparecido como Maggie, aunque sigue estando cerca del grupo. Daryl decide vivir solo en el bosque tras la muerte de Rick. Se dedica a pescar en el río, a vivir su particular luto en soledad, rodeado por la naturaleza. A través de sus ojos, vemos cómo los Caminantes sirven de sustento a los pájaros y las plantas se abren paso. Al final del episodio, Carol, que también pasó por lo mismo, va en su busca.

Carol en 'The Walking Dead' | Objetivo TV

CAROL SE HA VUELTO PACIFISTA (O NO)

Además de Michonne, otro personaje que sufre un cambio brutal es Carol, y no sólo de look, con esa larga melena canosa, vestimenta hippie y tiro al arco que parezca el Legolas de El señor de los anillos. Carol sigue al lado de Ezequiel y su hijo Henry, se ha vuelto pacifista, aunque será por poco tiempo. En este episodio son atacados por un grupo de Salvadores que le roban un anillo. No hace nada, hasta que Henry le pone las pilas y ella acaba vengándose quemándolos vivos. La khaleesi Carol ha vuelto.

ROSITA Y GABRIEL SON PAREJA

Gabriel mantenía una sorprendente relación amorosa con Anne en el episodio 9x2 ('El puente – The Bridge'). Seis años después, sin Anne, el cura y Rosita son pareja. Gabriel parece seguir el papel que tiene Eugene en los cómics y usa una radio de forma secreta para conectarse con posibles supervivientes. Rosita recluta a Eugene (que se ha dejado crecer una larga trenza) para que instale un amplificador en la torre de agua donde son rodeados por una horda de Caminantes.

APARECEN LOS SUSURRADORES

Son los esperados nuevos villanos de The Walking Dead. En este tiempo hay un grupo de personas que ha sobrevivido disfrazándose con la piel de los muertos con el fin de camuflarse entre las hordas de Caminantes. Se mueven con ellos a su alrededor, susurrando, lo que hace que parezca que los muertos hablan y se defienden antes de que sean atacados. Al final del episodio, Rosita y un lloroso Eugene se encuentran con ellos y se camuflan embadurnándose de barro mientras pasan a su lado. Y, efectivamente, los oímos susurrar.

LA VUELTA DE RICK

Fue Andrew Lincoln, según contó en una entrevista, el que pensó en continuar con su personaje con tres películas para televisión. Su inspiración, ha dicho, será Clint Eastwood y las localizaciones no tendrán nada que ver con las de la serie. También ha comentado que regresará a The Walking Dead en la próxima temporada, en principio, como director de alguno de los episodios. Sin embargo y aunque niegue la mayor, ¿podría Andrew Lincoln reaparecer en el último episodio de esta temporada? Estamos impacientes por saber qué ha estado haciendo Rick estos seis años para no querer saber nada de los suyos.