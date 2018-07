'The Walking Dead': cuatro claves de la octava temporada (y Negan)

Episodio 100

La serie llega este 22 de octubre a su episodio número 100, un hito en la serie que esconde un salto en el tiempo según adelantó el tráiler: Rick en el futuro, primero desesperado, con los ojos llorosos, y luego, envejecido en una cama. ¿Qué más novedades trae este episodio? Después de haberlo podido ver, y sin estropear la sorpresa, diremos que el director Greg Nicotero presume de lo que mejor sabe hacer: fabricar zombies. Y más en un episodio que acaba con una dedicatoria al director George A. Romero, su maestro, inspiración de sus creaciones. No sólo resurgen las hordas de muertos vivientes amenazantes, si no que los hay realmente sofisticados, con algunos momentos de auténtico gore preciosista. Además, Rick se erige, de nuevo, como absoluto líder (fuera de sus casillas). “El futuro es nuestro. El mundo es nuestro”, le sigue Maggie. Van a ir a por todas y a por Negan, claro está. Además de disparos a mansalva, explosiones varias y un plano cenital (desde el cielo) que recuerda vagamente a otra mítica escena de la serie (el momento lo pide), el episodio 100 perdurará en nuestra memoria por la poblada barba que luce Rick en ese hipotético futuro sin Negan.

Lo que adelanta el cómic (con spoilers)

(este párrafo contiene spoilers del cómic, que no necesariamente tendremos por qué ver en la serie, pero que sí pueden fastidiar al que quiera ir sin ideas preconcebidas, así que avisados quedáis) Alejándose poco a poco de la creación de Robert Kirkman, la serie ha seguido su propio camino, aunque mirando siempre de reojo a sus orígenes. Esta temporada se centrará en la trama All out War, usada como eslogan en los pósters oficiales, que aparece en los cómics editados entre 2013 y 2014. ¿Morirá Negan, lo matará Rick? Esto habrá que verlo, pero en el cómic, Negan resulta malherido tras una pelea entre machitos con Rick. Éste no lo remata, si no que lo cura y encierra a Negan de por vida. Pero Rick se va con una pierna rota (aunque recordemos que en el cómic perdía una mano y la serie lo obvió por completo).

Eugene, ¿la clave?

Los fans del cómic esperan que Dwight traicione a Negan. Al final de la séptima temporada se le veía venir, y así continúa. Pero Eugene bien podría ser ese personaje (que ya sabemos que la serie los intercambia a su antojo), seguramente, ayudado por el propio Dwight. Esto son conjeturas, excepto por uno de los pósters de la temporada que muestra a Eugene junto al grupo que se unirá contra Negan (los de Alexandria, el Reino y la colonia Hilltop). Cuando vea que los Salvadores están realmente amenazados podría regresar junto a Rick y los suyos. Según Jeffrey Dean Morgan, el personaje de Eugene será de vital importancia porque a través de su relación con él se descubrirá lo que quede por contar de Negan.

El final (no sólo) de Negan

Los propios creadores de The Walking Dead ya confirmaron que Negan diría adiós en esta temporada. Si algo hemos aprendido con Juego de tronos es que este tipo de comentarios “oficiales” pueden servir de cortina de humo para esconder la sorpresa. Porque, ¿eso que significa exactamente, que muere o no tiene por qué? Personalmente, se merece el matarile. El personaje de la ficción ha resultado ser, por momentos, una burda representación del del cómic. Negan cae mal no por su maldad (que también) si no por sus ademanes estrafalarios y paródicos sin pretenderlo. No sería el único que dijese adiós en esta entrega (que se prevé con bastantes bajas). Habrá que tener en cuenta que en el cómic Denise y Holly siguen vivas, algo que no ocurre en la serie. Así que otros dos actores secundarios, al menos, están en la cuerda floja. Y Rick, a salvo, por ahora.