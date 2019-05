'The Twilight Zone' (2019): Ranking de los episodios, de mejor a peor

Así fue la exitosa antología de los años 60

Entre 1959 y 1964, el presentador Rod Serling se asomaba a los televisores cada semana anunciando un episodio de La dimensión desconocida ('The Twilight Zone'). En la intro, la puerta hacía lo desconocido se abría, mientras sonaba la irresistible sintonía de Marius Constant, que ya auguraba la dosis de tensión a la que los espectadores se iban a enfrentar. La serie fue pionera en su estilo, un éxito porque, más allá del suspense o de las tramas de ciencia-ficción, las historias, además de entretener, se aprovechaban para denunciar o plantear algún problema o prejuicio social.

El revival lo produce Jordan Peele ('Déjame salir')

Con un presupuesto que no llegaba a los cinco millones de dólares, Jordan Peele reventó la taquilla con su debut en la dirección, 'Déjame salir', que recaudó 255 millones. El actor había sido popular hasta entonces por ser la otra mitad del dúo cómico Key and Peele. Con su compañero Keegan-Michael Key apareció como pareja de policías algo surrealista en 'Fargo' y han coincidido en el doblaje de dos personajes de la próxima 'Toy Story'. Peele escogió el terror también para su segundo filme, la aclamada Nosotros, así que no era de extrañar que para probar suerte en la tele eligiera el revival de una antología tan icónica del género como lo fue 'The Twilight Zone'. No solo produce, también ejerce de narrador como hiciera en su momento Rod Serling, presentando la historia y rematándola al final (un poco también a lo Alfred Hitchcock presenta…).

El miedo a lo desconocido

En este revival de 10 episodios el suspense, los personajes atormentados y la crítica social se combinan para crear pequeñas historias independientes, del estilo de 'Room 104' o 'Into the Dark', protagonizadas por actores famosos. A diferencia de 'Black Mirror', que a su vez bebió de la original 'The Twilight Zone', la serie huye de futuros distópicos y recrea historias extraordinarias que viven personas normales en una sociedad más o menos actual. Los repartos destacan porque son hombres y mujeres de diferentes edades, razas y religiones; en distintas localizaciones y con cierta moraleja final que tiene que ver con el miedo. El hilo conductor, además de la presencia de Peele, son algunos detalles que pueden pasar desapercibidos (como números que se comparten, imágenes… easter eggs, en definitiva). La serie, que también contiene guiños a la original, ha confirmado ya su segunda temporada.

Ranking de episodios: de mejor a peor (sin spoilers)

He podido ver siete de los 10 episodios, aquí va mi valoración del mejor al peor:

1. Replay (Rebobina)

Para fans del bucle infernal (pero adictivo) de 'Muñeca rusa'. Una mujer y su hijo, ambos negros, entran en un día de la marmota existencial para evitar encontrarse con un policía racista (Glenn Fleshler, Billions). Se inspira en 'Nick of Time' (2x7), con William Shatner, escrito por Richard Matheson; y en 'Most Unusual Camera' (2x10).

2. Nightmare at 30.000 Feet (Pesadilla a 10.000 metros)

Aprensivos a viajar en avión, abstenerse. Dirigido por Greg Yaitanes, Adam Scott ('Parks and Recreation') encuentra en su asiento una cinta que le predice lo que va a ocurrir durante el vuelo. El capitán Donner es un homenaje a Richard Donner, que dirigió Nightmare at 20.000 Feet (1x3), escrita por Richard Matheson, con William Shatner, aterrorizado con el famoso gremlin que se asoma por la ventana.

3. A Traveler (Un viajero)

Combina el "aquí no pasa nada" de 'Fargo' con una investigación más propia de Expediente X que de Colombo. Steven Yeun ('The Walking Dead') es un tipo trajeado de época, muy enigmático, que aparece encerrado en la celda de una comisaría de la inhóspita Alaska en plena fiesta navideña organizada por el sheriff (Greg Kinnear).

4. Six Degrees of Freedom (Seis grados de libertad)

Una misión espacial a Marte parece complicarse nada más arrancar. Los tripulantes están expuestos a cualquier contrariedad, lo que crea cada vez una mayor tensión entre ellos. Aunque la historia es manida, destaca la interpretación de DeWanda Wise (Nola Darling). La nave ha sido creada por una empresa llamada Whipple, nombre que se introduce de alguna manera en todos los episodios, como si pudiera tener algo que ver con los hechos inexplicables que viven los protagonistas.

5. The Wunderkind

Recuerda un poco a 'El momento Waldo', el episodio de 'Black Mirror' en el que se elegía a un dibujo animado como candidato a la presidencia. En esta ocasión será un niño (Jacob Tremblay), al que ayuda un asesor en horas bajas (John Cho). El cameo de John Larroquette es memorable, aunque el desarrollo de la historia resulta bastante previsible. Tiene ciertos paralelismos con 'It's a Good Wife' (3x8) de la serie original, donde un niño atemorizaba a su familia.

6. The Comedian (El comediante)

Esta idea podría haberse ejecutado en menos tiempo. El episodio se hace largo y previsible en todo el momento. Un cómico sin gracia alguna (Kumail Nanjiani) descubre que si hace un chiste sobre algo que le molesta, el problema desaparece. Con Tracy Morgan como un extraño con ciertos poderes. La referencia es a 'The Dummy' (3x33) donde aparece un muñeco de ventrílocuo. El mismo que en este episodio, que cuesta una pasta y es propiedad del mago David Copperfield, que lo prestó para el rodaje.

7. Not All Men

Unos meteoritos caen a la Tierra y transforman a los hombres que se vuelven muy agresivos. Taissa Farmiga y Rhea Seehorn ('Better Call Saul') se tendrán que enfrentar, sin metáfora alguna, a la violencia machista. La idea de infección que altera a solo unos pocos y cómo enfrentarse al virus es poco original, aunque hay un twist final que sorprende por inesperado.

'The Twilight Zone' se emite en Syfy.

