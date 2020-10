'The Mandalorian' temporada 2, ¿qué ocurrirá con Baby Yoda?

Fue una de las sorpresas de la temporada. Este western crepuscular creado por Jon Favreau se estrenó sin apenas publicidad y lo reventó tanto entre los fans como la crítica (cosechó hasta 15 nominaciones a los Emmy llevándose siete). La serie superó en valoraciones positivas a algunas de las propias entregas en cine de la saga 'Star Wars'. Palabras mayores. Al igual que hiciera con Iron Man en 2008, Favreau se atrevió sin miedos a meterle mano a la franquicia, revitalizando el fenómeno con un as en la maga: Baby Yoda. No solo logró mantener en secreto al personaje revelación del año, protagonista de memes, merchandising y todo tipo de guiños virales, sino que ha creado a un carismático renacuajo, irresistible incluso para aquellos que no eran fans esta galaxia tan lejana. Ante el aluvión de alabanzas y críticas positivas, la expectación es máxima ante la segunda temporada de 'The Mandalorian'.

Qué tiene preparado Favreau para sus seguidores es algo que, una vez más, se mantiene en secreto. Algunos actores han revelado que han recibido únicamente los guiones de sus escenas para evitar filtraciones de las tramas, y otros han llegado a ser trasladados a las localizaciones prácticamente con los ojos vendados. ¿Será para tanto? Aún así, algo sabemos, claro. Como que cuatro días antes de la crisis sanitaria se daba por concluido el rodaje de la segunda entrega, aunque la postproducción fue más farragosa ya que parte del trabajo pendiente recayó en la banda sonora que se acabó grabando en confinamiento. El propio Favreau ha adelantado que las nuevas historias "se vuelven menos aisladas", que todo "se vuelve más grande".

Con (de nuevo) variación en su duración, los ocho episodios retoman la inusual relación entre Din Djarin, alias Mando, el antihéroe mandaloriano al que no vimos la cara hasta muy avanzada la temporada cuando Pedro Pascal se quitó por fin el casco, y el Niño, apodado cariñosamente por los fans Baby Yoda. Esto es algo también insólito, aquí se ve también la fuerza del fandom, ya que el apodo del Niño surge porque los padres de esta criatura misteriosa en realidad son desconocidos. Al fan esto le da lo mismo y ya se ha quedado como Baby Yoda para los restos.

'The Mandalorian', recordemos, transcurre cinco años después de los hechos vistos en 'El retorno del Jedi' y es ahora cuando el cazador de recompensas huérfano criado por guerreros mandalorianos deberá atravesar una vez más la galaxia para buscar los orígenes del pequeño, algo que le hará replantearse su propia misión ya que los de su especie son una raza de hechiceros enemigos (los jedi).

Según el propio Pedro Pascal, Mando se enfrenta a nuevos retos "de maneras inesperadas, sin saber ni lo que le podrá pasar ni cómo proteger al Niño". Y aquí es donde entra el villano de la historia. El gobernador del Imperio, Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito, nominado al Emmy por este personaje, perseguirá a la pareja hasta las últimas consecuencias. Según el actor de Breaking Bad, habrá un enfrentamiento muy del estilo clásico de la saga, cuando el malo es capaz de atraer al héroe hacía el lado oscuro.

Este cara a cara que califica de "batalla icónica" podría hacerse mentalmente, involucrando también al Niño. Gideon quiere aprovecharse de sus poderes y energía. Para ello también usará el sable de luz, el darksaber que mostró al final de la temporada. Parece que han pasado eones desde aquello, pero ya queda menos para ver de nuevo a Carl Weathers como Greef Karga, el jefe del gremio de cazarrecompensas en la serie, y a su inseparable Cara Dune, personaje con el que debutó la luchadora Gina Carano.

Entre las novedades confirmadas, los directores de los episodios entre los que se encuentra, ¡sorpresa! el propio Weathers. Repiten Dave Filoni (episodio 5), que ya dirigió el primero de la serie; Rick Famuyiwa ('The Chi'), con el séptimo episodio, y Bryce Dallas Howard. Y debutan el propio Favreau, que se encarga del primer episodio; Robert Rodriguez ('Sin City') y Peyton Reed (saga 'Ant-Man').

Entre los nuevos fichajes en el reparto se han confirmado las apariciones de Rosario Dawson ('Sin City'), como Ahsoka Tano, que apareció en la serie animada 'The Clone Wars'; Katee Sackhoff ('Battlestar Galactica'), que también participó en el doblaje de la serie, como la rebelde mandaloriana Bo-Katan Kryze (que tuvo en su poder el darksaber que ahora usa Gideon); Timothy Olyphant, como Cobb Vanth, el sheriff de Tatooine (ojalá verle de nuevo con sombrero cowboy como en Deadwood, 'Justified' o la cuarta temporada de 'Fargo'); Michael Biehn ('The Terminator') como un cazarrecompensas del pasado de Mando, y Temuera Morrison ('Aquaman') como Boba Fett, al que ya le puso voz en algunas precuelas de la saga.

Sin ser necesariamente seguidor de la saga Star Wars, 'The Mandalorian' ha conseguido atrapar por las entretenidas aventuras que rodean a Baby Yoda, por su relación tierna y divertida con el Mandaloriano que lo protege, y por hacernos cómplices de su seguridad: queremos saber quién es el Niño, descubrir qué destino le depara. Como hay confirmada una tercera temporada todo apunta a que el Niño mostrará sus poderes abriendo una nueva puerta a la relación con su amigo del casco. Hasta el 30 de octubre, que la Fuerza nos acompañe.