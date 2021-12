Seis míticos episodios de series con los que ambientarte esta Navidad

'Fantasmas' – Ha venido (episodio 3x7)

En esta comida de Navidad por haber hay hasta fantasmas y también un visitante inesperado. Así son las fiestas de finales de año, a veces, aburridas, y otras, como en 'Fantasmas', impredecibles. Alison y Mike heredaron una mansión en la que conviven con un montón de espectros. Aunque empezaron con mal pie, ahora han hecho piña y se llevan de maravilla. En el episodio navideño de la tercera temporada, la pareja descubrirá que un peculiar vagabundo ha acampado en su jardín. Difícil situación en vísperas de la comida de Navidad: ¿qué hacer con el extraño en estos días tan señalados? Para fans de esta deliciosa serie británica y de los finales felices.

'Big Mouth' – Una Navidad muy Big Mouth (episodio 5x8)

El capítulo navideño de 'Big Mouth' | Netflix

El que avisa no es traidor, y los creadores de la ácida y delirante 'Big Mouth' no mienten: el episodio navideño que proponen en su quinta temporada es sencillamente "muy 'Big Mouth'", es decir, brutal. Se compone de varias historias cortas, con diferentes estilos de animación y mucha mala baba (prometen que Papa Noel saldrá desnudo). Los monstruos de las hormonas (que acompañan a los niños protagonistas en su despertar sexual) actúan aquí como presentadores, emulando a las marionetas de Barrio Sésamo pero en plan grosero. La única serie de dibujos para adultos que ha conseguido que algunos temas tabú dejen de serlo vuelve a subir el listón. Para fans del humor animado más salvaje y original.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' – La noche antes de Navidad (episodio 1x7)

En el último episodio de la primera temporada tenemos pequeñas historias para todos los gustos. Se junta una fiesta con disfraces y besos debajo del muérdago, la boda de la adorable Helen y el parto de una perrita. Son los años 30. Mientras el inexperto veterinario James Herriot teme perderse la comida navideña que le ha preparado su madre, su jefe, el excéntrico Siegfried Farno se viste de Santa Claus, eso sí, de verde, como antes de que impusiera el rojo un popular refresco. El hermano de este, el eufórico Tristan visita un mercadillo donde, claro está, bebe con mucho entusiasmo. Para fans de los animales y las historias con corazón.

'Ted Lasso' – El villancico (2x4)

Otro de esos episodios imprescindibles de este año. Si Ted Lasso nos ha robado el corazón con su extrema amabilidad y generosidad, qué esperar si nos lo encontramos en plenas fiestas navideñas. Está en su salsa, claramente. Pero el entrenador de fútbol no pasa por su mejor momento. ¿Y qué ocurre? Que recibe lo que ha sembrado, esto es, que a aquellos a los que ha ayudado se vuelquen con él cuando las cosas no le van del todo bien. Es el karma. Un episodio lleno de ternura, buenos sentimientos y un poderoso mensaje. Un milagro navideño con el que ponerse las pilas si uno no lo pasa del todo bien en estas fechas tan entrañables como nostálgicas. Para fans de la Navidad y del buenrollismo.

'Dickinson' – Hay una cierta inclinación de luz (episodio 1x8)

El capítulo navideño de 'Dickinson' | Apple TV

Viajamos a mediados del siglo XIX, cuando se comía ganso asado y se bailaba al son de un piano en la cena de Nochebuena. La futura escritora Emily Dickinson, reacia siempre a doblegarse ante la autoridad de sus padres, decide actuar como una "mujercita" en una fecha tan señalada y meterse en la cocina. Pero las cosas no salen como esperaba en esta serie juvenil trufada de anacronismos (hay cosas que no pasaban en esa época, claro). El desmadre alrededor de la mesa se desata. Hay borracheras, reivindicaciones feministas, deslices sexuales y hasta comentarios alabando el físico de los hombres españoles. Para fans de las historias con mujeres empoderadas y de Zosia Mamet, que tiene un cameo.

'The Office' – Navidades con clase (episodio 7x11)

'Navidades con clase' de 'The Office' | NBC

En este ranking no podía faltar un clásico como 'The Office'. De sus episodios especiales dedicados a la Navidad, es 'Navidades con clase' el más divertido y emocionante de todos ellos. Michael, el bobalicón jefe de Dunder Mifflin, planea una sencilla fiesta de empresa para sus empleados, aunque decide tirar la casa por la ventana cuando regresa una ex colega que le rompió el corazón. Mientras unos festejan el día con regalos personalizados o haciendo feliz a la hija de un compañero, otros se lían a bolazos de nieve (no se podía esperar menos del siempre desagradable Dwight, el peor de los Grinch inimaginables). Para fans de Steve Carell y de las situaciones más embarazosas (aún más vergonzantes y cachondas en estas fechas tan cordiales).