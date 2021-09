'Secretos de un matrimonio', con Jessica Chastain y Oscar Isaac, y diferencias con la película original

Más información Jessica Chastain revela que Oscar Isaac no es el actor con el que tiene más química

La escena más famosa de 'Cuando Harry encontró a Sally' (1989) –bueno, tal vez una de ellas, porque la comedia romántica de Rob Reiner es una maravilla pasen los años que pasen–, cuenta con varias parejas de enamorados sentadas en un sofá contándole al espectador (rompiendo la cuarta pared) cómo se conocieron y lo enamorados que permanecen a pesar de los años. El amor como algo hermoso, que hace feliz aunque no siempre sea fácil.

La idea es magnífica y uno la recuerda al ver el arranque de 'Secretos de un matrimonio'. Jessica Chastain y Oscar Isaac podrían ser una de esas parejas que confiesa a cámara qué les atrajo y qué les hace sentir que están con su media naranja. Esta vez el testigo no es el espectador sino una joven que está entrevistando a estos tándems aparentemente perfectos para un estudio. Pero resulta que no hay nada placentero en la charla, como si lo había en el filme de Meg Ryan y Billy Crystal. Aquí miramos y parece que se oculta algo, estamos incómodos. Ni Mira ni Jonathan, la pareja protagonista, saben muy bien cómo explicar su relación, uno se da cuenta de que hubo una mayor complicidad en algún momento, pero ahora hay algo que los separa. A ojos de un extraño (como nosotros o la propia estudiante) parece que no estén hechos el uno para el otro, pero eso es algo que se intuye y que sirve de cebo para continuar expectante ante el desarrollo de los acontecimientos.

Pero hay que mirar mucho más atrás de los 80, de 'Cuando Harry encontró a Sally' –aquí existe el mismo salseo pero sentados en un diván no apto para románticos– más concretamente al origen de este remake allá por 1973 cuando Ingmar Bergman filmó 'Secretos de un matrimonio' con Liv Ullmann y Erland Josephson. El tono es igual de elegante y hermético, trufado de diálogos y reflexiones, pervive la esencia aunque en la miniserie de 2021 se moderniza el discurso, anticuado 40 años después.

Aquí no se habla de que el matrimonio per se mate la chispa sino que es muy difícil mantener viva la llama y que una separación también supone una tragedia para cualquiera. Nadie mejor que Hagai Levi para ponerse a los mandos de esta adaptación. Suyas son 'En terapia' –donde sentaba de nuevo a los personajes en un devastador diván– y, especialmente, 'The Affair', en la que también se las traían Dominic West y Maura Tierney cuando entraba en el juego Ruth Wilson. En esta nueva construcción, más acorde con los tiempos, cierto que se tratan los mismos temas, universales por otra parte (la monogamia, la satisfacción sexual, la infidelidad, el divorcio…), pero se intercambian los roles. Mira ya no es una abogada, madre por encima de todas las cosas, sino que es una experta en tecnología y el cuidado de las niñas recae en su marido. Jonathan es menos áspero que en la original, más cariñoso e intuitivo, un profesor de filosofía (en el original era de psicología).

El remake se estrenó en el pasado Festival de Venecia donde Jessica Chastain y Oscar Isaac derrocharon una absoluta complicidad delante de los fotógrafos, cuando él de forma inesperada le acarició el brazo posando y la imagen se convirtió en meme. No es de extrañar el vacile: los dos actores son amigos desde hace 20 años. En eso recuerda a otra pareja que también desprende buen rollo, la formada por Melissa McCarthy y Bobby Cannavale en 'Nine Perfect Strangers', que se conocían de antes porque habían rodado juntos 'Superintelligence'.

Resulta que la primera candidata para interpretar a Mira había sido Michelle Williams. Al no poder por incompatibilidad de agenda fue el propio Oscar Isaac el que propuso a su amiga Jessica Chastain. No solo se conocían sino que ya habían formado pareja en 'El año más violento' (2014), de J. C. Chandor, donde interpretaron al matrimonio Morales. Aquí no tienen apellido, son individuos que una vez se amaron formando una pareja y que ahora se van alejando de forma irremediable.

El primer episodio de 'Secretos de un matrimonio' ya está disponible en HBO.

