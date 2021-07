'Schmigadoon!', la serie musical con Dove Cameron y Jane Krakowski que estábamos esperando

Entre remakes y resurrecciones de series, se añade un apartado más si hablamos de parodias. Así ocurre con 'Schmigadoon!', la serie musical que estábamos esperando, un homenaje a su manera de ‘Brigadoon’, la obra de Broadway de 1947. En aquella dos turistas neoyorquinos recalaban en un misterioso pueblo escocés llamado Brigadoon cuya peculiaridad era que solo aparecía un día cada 100 años. En 1954 se convirtió en película de la mano de Vincente Minnelli, con Gene Kelly y Van Johnson en los papeles principales. El personaje de Kelly se enamoraba de una chica del pueblo llamada Fiona (Cyd Charisse).

En la serie no son dos hombres los que se "pierden" en el mágico pueblo sino una pareja de mochileros, Melissa y Josh, interpretados por dos cómicos que aportan a la ficción bastante guasa (sobre todo, gestual). Cecily Strong (curtida en el ‘Saturday Night Live’) es impetuosa y romántica. Es una médico que asiste a partos con la adrenalina a tope. Keegan-Michael Key (‘Amigos de la universidad’) es todo lo contrario: un médico tranquilote, incluso un tanto apático. El flechazo surge al coincidir en una de las máquina de chocolates del hospital donde trabajan. Ese toque dulce en apariencia les ha acompañado en su relación de varios años, aunque Melissa echa en falta un poco más de romanticismo. Viendo precisamente ‘Brigadoon’ por la tele, ella suspira por un amor de película, mientras él se queda dormido. Una excursión podría darles un poco de vidilla, y ahí que van.

Fotograma de 'Schmigadoon!' | AppleTV+

Pero la cosa entre estos dos se desata cuando ambos recalan de forma inesperada en este extraño pueblo que no existe en los mapas. Esta comedia romántica musical aspira a ser no solo un homenaje a películas como la de Minelli y otras del Hollywood dorado, también es una sátira al género ya que pronto el pintoresco escenario se llena de personajes peculiares, y chapados a la antigua –el pueblo parece anclado en los años 40–, que morirían por un karaoke en una fiesta, pues los lugareños se comunican cantando y protagonizando todo tipo de flashmobs. Aunque la pareja se instala con la idea de dejar las mochilas en la habitación, dispuesta a darse los mimos suficientes para afianzar su relación, lo cierto es que lo que se encuentran es una prueba de fuego que traerá todo tipo de sinsabores y desconfianza. Porque, ¿están Melissa y Josh realmente enamorados? Lo mejor de todo es que hasta que no lo descubran no podrán salir de la maldita aldea.

Para darle enjundia al asunto y que no se quede en una mera sátira del original, cuentan en el reparto con caras conocidas del teatro musical. Y con ellos gana puntos la serie. Aquí todos cantan y bailan. Alan Cumming (‘The Good Fight’), como el simpático alcalde Menlove (ojo al nombre en inglés) o Kristin Chenoweth (‘Criando malvas’, ‘Glee’), como la puritana –e insoportable– Mildred Layton. Junto a ellos, Fred Armisen (‘Portlandia’, ‘Saturday Night Live’), Jaime Camil (‘Jane the Virgin’), Jane Krakowski (‘Rockefeller Plaza’) y Martin Short (como el graciosísimo duende). Si en el filme de Minelli uno de los chicos se enamoraba de una joven de la localidad, ahora vemos ambas perspectivas, tanto de él como de ella a la hora de echarse en brazos de un desconocido. Melissa y Josh serán tentados por un granjero y una camarera, interpretados por Aaron Tveit (‘BrainDead’) y Dove Cameron (‘Agentes de SHIELD’).

La entretenida serie cuenta con el sello Lorne Michaels (‘Saturday Night Live’) y está dirigida por Barry Sonnenfeld (‘Una serie de catastróficas desdichas’).

‘Schmigadoon!’ es una propuesta en apariencia sencilla pero que condensa en pocos minutos (seis episodios de menos de media hora cada uno) una gran historia de amor que resulta muy cercana, llena de momentos tiernos, delirantes y divertidos. Josh, sorprendido en un momento dado por la rocambolesca situación, ya que todos, aunque ellos lo eviten, se dirigen a ellos cantando y bailando, llega a comparar la insólita aventura que están viviendo con un cruce entre ‘Glee’ y ‘The Walking Dead’. Y así es en efecto ‘Schmigadoon!’, porque cada episodio está trufado de números musicales (aunque las canciones no sean versiones modernas) y los bailarines incombustibles parecen muertos vivientes: ¡no paran nunca! Para aquellos que echen de menos ‘La extraordinaria playlist de Zoey’ esta serie es una buena opción y sin duda también para los amantes del musical.