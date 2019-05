'Riverdale', de 'Juego de Tronos' a Mocedades: Las 10 curiosidades más delirantes de la tercera temporada

TÍTULOS QUE SON NOMBRES DE PELÍCULAS…

La tercera temporada de 'Riverdale' ha continuado la norma de titular los episodios con nombres de icónicos filmes. Por el retraso del juicio a Archie hasta después del "día del trabajo" se eligió 'Labor Day' (2013, 'Una vida en tres días'), de Jason Reitman, para el primer episodio. 'Los ojos de la cárcel' (1971), en la que el protagonista es enviado a prisión, por el ingreso de Archie (3x2). No podía faltar 'La gran evasión' (1963) cuando Archie escapa (3x5) a lo Steve McQueen. 'Sin salida' (1962), película basada en la obra teatral de Sartre, en la que varios personajes son encerrados para que se torturen entre sí, es el título del episodio 3x9 en el que Archie participa en un extraño juego de rol. El mejor: 'Prom Night - Llamadas de terror' (1980), de Paul Lynch, en la que un tipo enmascarado persigue a varios estudiantes, ideal como referencia para la reaparición de Capucha Negra (3x20), el serial killer de 'Riverdale'.

...Y LAS EXCEPCIONES QUE CONFIRMAN LA REGLA

Otros episodios no son títulos de películas. 'El extraño' (3x10) hace referencia a la novela de Albert Camus de 1942. 'Ciudad extraña' ('Bizarrodale') (3x12) y 'Sueños americanos' (3x15) son juegos de palabras del narrador, Jughead. 'Teme a la parca' (3x19) podría inspirarse en la canción 'Fear the Reaper' de Blue Oyster Cult (1976).

OCURRENCIAS POPERAS DE VERONICA

El personaje con más cultura popular de 'Riverdale' sigue siendo Veronica. Sus agudas menciones sirven para definir una situación a la perfección. Llamó Otelo a su padre (3x1), con el que se ha enfrentado esta temporada, por el personaje maquiavélico de Shakespeare. Le prometió a Archie llevarle cupcakes de Magnolia a la cárcel (3x1), la famosa tienda de 'Sexo en Nueva York' (ella no pierde el glamour pase lo que pase), y comparó sus peleas clandestinas en el ring con las de 'El club de la lucha' (3x5). Recordó las series 'Breaking Bad' (3x3) y 'Narcos' (3x8) por la mecánica del tráfico de drogas de su padre; a Marilyn Monroe (3x11) al hablar de los diamantes, los mejores amigos de una mujer; a 'Bonnie & Clyde' (3x12) cuando Reggie le propone robar un banco, y El crepúsculo de los dioses (1950) al hablar de la madre de Jughead (3x15): "Como Gloria Swanson, creo que Gladys va a reaparecer". El más rebuscado: la mención al artista David Hockney al ver el mural de la secta (3x17).

El episodio 'Fuego, camina conmigo' de 'Riverdale' | CW

HOMENAJES METAREFERENCIALES

En la serie, 'Twin Peaks' sigue siendo una constante (la madre de Betty, Madchen Amick, apareció en la serie de David Lynch). En la tercera entrega ha continuado. El nombre al episodio 3x14 es 'Fuego, camina conmigo', por su precuela. Además, se usa la popular sintonía cuando entramos por primera vez a 'La Bonne Nuit', el club nocturno de Veronica (3x3), tapizado en el mismo rojo de las cortinas. Que Charles Cooper (3x22) sea agente del FBI es el guiño definitivo.

GUIÑOS A CÓMICS

El compañero de celda de Archie (3x2) se llama Mad Dog, como el mercenario que aparece en 'The Defenders'. Cheryl asegura que Hiram, el padre de Veronica, está rodedo por la Liga del Mal, el equipo de villanos ('Legion of Doom') que lidera Lex Luthor. A Hiram le apoya Dooley, que en el cómic de Archie es el gobernador (3x8). De nota: Veronica llama Torombolo (3x9) a Jughead, que es como se conoce al personaje en los cómics de Latinoamérica.

'El club de medianoche' | CW

EPISODIOS CON UNA ESTRUCTURA DIFERENTE

Dos episodios han roto los esquemas esta temporada. 'El club de medianoche' (3x4), inspirado en 'El club de los cinco' (1985), cuando algunos alumnos inadaptados son castigados un sábado y se hacen amigos. En un flashback noventero, los protagonistas de Riverdale se transforman en sus padres de jóvenes. Y el episodio 3x16, un musical inspirado en la película 'Escuela de jóvenes asesinos' ('Heathers', 1988). Otros episodios han resultado curiosos por su división por capítulos, con el nombre de los personajes (3x7) y por sus múltiples referencias al cine negro (3x11).

CAMEOS NOSTÁLGICOS

Riverdale ficha a actores "desaparecidos" cuya presencia apela a la nostalgia. Penelope Ann Miller ('Carlito's Way') fue la fiscal del caso de Archie (3x1). En el episodio flashback (3x4) inspirado en 'El club de los cinco', uno de sus protagonistas, Anthony Michael Hall, interpreta al director del instituto. Recordemos que Molly Ringwald, la madre de Archie, también apareció en la icónica comedia de John Hughes. Chad Michael Murray (One Tree Hill) es el líder de la secta (3x16). Otros cameos: la chica de la granja a la que llega Archie (3x7) es Riley Keough (The Girlfriend Experience); Gina Gershon (3x8), como madre de Jughead; y Kelly Ripa (3x11), la mujer en la vida real de Mark Consuelos (Hiram), como la señora Mulwray, un guiño al personaje de Faye Dunaway en Chinatown.

UNA CUIDADA BANDA SONORA

La sorpresa mayúscula llegó cuando Veronica canta el 'Eres tú', de Mocedades, en español, a Archie en su fiesta de bienvenida (3x10). A ver quién supera eso. Desde la fiesta de Cheryl al comienzo de la temporada, con los Beach Boys de fondo, hasta las apariciones sobre el escenario del club de Veronica, 'La Bonne Nuit' (como el guiño a Cabaret del episodio 3x9 o a Mad Max con Tina Turner en el 3x13), la música es imprescindible una vez más esta temporada. Suena 'Balad of Paladin', como en 'Cuenta conmigo', cuando Archie y Jughead recorren las vías del tren (3x6) y los acordes de Pulp Fiction cuando roban en el Pop’s (3x19). Mención especial para el episodio flashback (3x4) en el que se escuchan temas bailongos de Spandau Ballet, A-Ha o David Bowie.

LAS MENCIONES MÁS LOCAS

En esta temporada, ¡hasta Archie lucha contra un oso al estilo de 'El renacido'! (3x9). El terapeuta de Betty se llama doctor Glass (3x1), como el personaje de Samuel L. Jackson en 'El protegido', y el de Cheryl, doctor Caligari (3x8), como en 'El gabinete del doctor Caligari' (1920). El chiflado Kurtz (3x13) toma su nombre del enigmático coronel de 'Apocalypse Now' (1979), que interpretó Marlon Brando. De nota: a Archie le encierran en un centro de menores (3x1) llamado Leopold and Loeb, los nombres reales de dos asesinos, cuya historia inspiró a Hitchcock para rodar La soga. El director del centro (3x2) se llama Warden Norton como el de la prisión de Cadena perpetua. Cheryl ingresa en la secta y Jughead no cree que vista de blanco afirmando que continúa La invasión de los ladrones de cuerpos (3x18). El baile del instituto está inspirado en 'Juego de Tronos' (3x20): 'Fuego y hielo' hace referencia a Canción de Hielo y fuego, de George RR Martin. Jughead cree que el instituto acabará como en Carrie y Ethel le pide ayuda como Leia en Star Wars: "Tú eres mi única esperanza" (3x21).

Luke Perry en su último episodio de 'Riverdale' | The CW

LA DESPEDIDA A LUKE PERRY

Desde 'Sensación de vivir', Luke Perry no había vuelto a televisión con una gran serie. Lo hizo como Fred Andrews, el padre de Archie, protagonista de Riverdale, que se encarga de su hijo en solitario (aunque su madre –Molly Ringwald– aparece de vez en cuando). Quiso el destino que Luke Perry fuera hospitalizado el mismo día que se anunciaba el revival de 'Sensación de vivir'. El actor no pudo superar el derrame cerebral y murió a los 52 años. En la serie, Fred resultaba herido dos veces: al final de la primera temporada, un gran cliffhanger que nos mantuvo en vilo; y en la segunda entrega, de un disparo que no fue a más porque llevaba chaleco antibalas. La última vez que Luke Perry aparece en 'Riverdale' es en el episodio 3x19. Luego sólo remiten a él afirmando que está de viaje, lo que provoca que la madre de Archie regrese a casa con su hijo.

