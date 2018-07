7 nuevas series para la próxima temporada (1/2)

.- AXN

El canal, que cambia su claim por “puro carácter”, organizó un maratón para los críticos con el primer episodio de cuatro de sus series: 'Absentia', 'The Good Doctor', 'SWAT' y 'The Brave'. Además, anunció nuevas temporadas de 'Mentes criminales' (T13, 18 octubre); 'Navy: Investigación criminal' (T15, 9 noviembre); 'Blindspot' (T3, noviembre); y próximamente, 'Chicago Fire' (T3), 'Quantico' (T3), 'Cómo defender a un asesino' (T4), 'Einstein' (T2), 'iZombie' (T4)

'Absentia'

Estreno: 25 septiembre.

El gancho: Stana Katic ('Castle') es un agente del FBI a la que se ha dado por muerta, que reaparece seis años después de su desaparición. En este tiempo, su marido (Patrick Heusinger, que estuvo en la presentación de la serie) se ha vuelto a casar y el hijo que tuvieron en común no la reconoce como su madre. ¿Quién la secuestró y por qué? ¿Podrá volver a llevar una vida normal?

Te gustará si te gustan… los thrillers de acción, con falso culpable, al estilo Blindspot.

'The Good Doctor'

Estreno: 24 octubre.

El gancho: Freddie Highmore ('Bates Motel') es un cirujano con autismo y síndrome de savant que comenzará a trabajar en un prestigioso hospital desafiando los prejuicios de los directivos que no se fían del chaval.

Te gustará si te gustan… los dramas médicos y personajes pintorescos a lo Sherlock o como el Sheldon de 'The Big Bang Theory'.

'SWAT, los hombres de Harrelson'

Estreno: 27 noviembre.

El gancho: Shemar Moore ('Mentes criminales') es el teniente Harrelson, que al ser ascendido en su equipo SWAT, tendrá que enfrentarse a algunos cambios, algunos de ellos por temas raciales tras el disparo accidental de un compañero a un chaval negro.

Te gustará si te gustan… las series de acción (no para), los procedimentales con humor y la mítica serie original de los 70 (este remake no defraudará a los nostálgicos).

'The Brave'

Estreno: sin fecha.

El gancho: Mike Vogel ('La cúpula') es un agente infiltrado en misiones peligrosas alrededor del mundo, ayudado por un equipo de analistas con las últimas tecnologías (con Anne Heche al frente).

Te gustará si te gustan… ficciones protagonizadas por militares de élite con el terrorismo de fondo, como Homeland (el productor, Avi Nir, es el mismo).

.- FOX LIFE

Fox Life presentó sus próximas ficciones y, además, nuevas temporadas de 'Anatomía de Grey' (T14, 29 septiembre); 'This is Us' (2T, 5 octubre); 'Scandal' (T7, 6 octubre) y 'Scorpion' (4T, 10 octubre).

'The Resident'

Estreno: 2018.

El gancho: Emily VanCamp ('Revenge') y Matt Czuchry ('The Good Wife') como médicos de un hospital en el que un residente veterano se hace mentor de un joven médico.

Te gustará si te gustan… dramas médicos como 'House' o 'Anatomía de Grey'.

Imagen de 'Instinct' | Fox Life

'Instinct'

Estreno: 2018.

El gancho: Alan Cumming ('The Good Wife') es un ex agente de la CIA y escritor que regresa a su vida de policía para detener a un asesino en serie.

Te gustará si te gustan… los thrillers de acción y procedimentales al estilo 'Castle'.

'LA to Vegas'

Estreno: 2018.

El gancho: Dylan McDermott ('American Horror Story') es el piloto del avión que lleva a los pasajeros de Burbank a Las Vegas. Produce Will Ferrell.

Te gustará si te gustan… comedias como 'Modern Family' y películas a lo 'Aterrizas como puedas'.