Las 10 mejores series feministas

'El cuento de la criada'

Defred, la protagonista de la novela de Margaret Atwood, cobró vida gracias a Elisabeth Moss, que nos regaló a esta criada, mujer útero, secuestrada y violada para engendrar hijos dentro de la legalidad de un Estado opresivo, dispuesta a sublevarse contra la tiranía del patriarcado. Y lo hace gracias a la sororidad de sus otras compañeras. Una superviviente que, con los mínimos recursos, lucha por una vida digna, por recuperar sus derechos, algo absolutamente conmovedor e inspiracional. Sólo queremos ver a Defred reír, mientras recupera su vida, que comienza con su verdadero nombre, June.

'The Good Wife'

Julianna Margulies en 'The Good Wife' | CBS

Alicia Florrick se cansó de que su marido, un político con grandes aspiraciones, le pusiera los cuernos y decidió empezar de cero, retomar su carrera de abogada y dejar de mimar a sus sobreprotegidos hijos para cuidarse a sí misma, que falta le hacía. La lección de empoderamiento de esta mujer se vio reforzada al entrar en un bufete en el que ellas pisaban con paso firme, dispuestas a demostrar (sobre todo Diane) que de víctimas, nada, que son supervivientes con agallas y que no habrá nada que las detenga (y mucho menos colegas machistas) si se pueden comer el mundo.

'Las chicas de oro'

Las chicas de oro | NBC

Parece increíble que una serie sobre tres mujeres maduras y una anciana, que comparten sus rutinas, se cuentan batallitas del pasado y se ríen hasta de su sombra, logre estar de plena actualidad casi 35 años después. Las chicas de oro son las abuelas que cualquiera querría tener, unas cachondas sin complejos, que llevan la máxima del carpe diem hasta sus últimas consecuencias. La creadora de la serie, Susan Harris, consiguió, sin salir de aquel piso en Miami, que hubiera más acción en esa cocina que en una comisaría de barrio. La serie es una muestra ejemplar de sororidad, de mujeres hablando de sexo sin tapujos y dando lecciones de sentido común.

'Juego de Tronos'

Es cierto que empezó siendo una serie pelín sexista. Sólo ellas se desnudaban, prácticamente eran violadas porque sí y se respiraba un nivel inusitado de crueldad contra la mujer que hizo sonar todas las alarmas. Lo que ocurrió fue de lo más natural en la era post-Weinstein y la octava (y última) temporada lo demuestra. Todas queremos ser la khaleesi ahora, con sus dragones y su ambición natural, pero duele recordarla cuando era un mero objeto sexual, desvalida y con sed de venganza. Ahora en las casas reinan ellas, mujeres que las han pasado canutas hasta llegar donde están.

'Killing Eve'

Con ganas ya de segunda temporada, 'Killing Eve' fue una de las series revelación del año pasado. Dos antagonistas femeninas, una, asesina sin escrúpulos, una máquina de matar (la magnífica –aunque ninguneada en los premios– Jodie Comer); la otra, una policía tras su pista, dispuesta a todo con tal de cazarla (Sandra Oh, en un registro absolutamente opuesto al de 'Anatomía de Grey'). Dos de los personajes femeninos más sorprendentes e insólitos de la parrilla juegan a un macabro enfrentamiento a vida o muerte.

'American Horror Story'

Si de algo puede presumir Ryan Murphy es de haber creado alguno de los personajes femeninos más potentes de la parrilla seriéfila (viva Sarah Paulson, Frances Conroy o Lily Rabe) y de haber resucitado del ostracismo a algunas divas de la pantalla (Jessica Lange o Joan Collins). En un alarde de valentía inusitado, se atrevió a crear tramas para una antología de terror, a cada cual más descabellada, ofreciéndonos un abanico de posibilidades en los que ellas podían vengarse del patriarcado siendo brujas o asesinar a aquellos machirulos que les habían hecho la vida imposible. En 'American Horror Story' se acabaron las discretas amas de casa y jovencitas reinas del grito, aquí triunfan las mujeres poderosas y, casi siempre, despiadadas.

'Jessica Jones'

De entre todas las superheroínas de Marvel televisivas nos quedamos con Jessica Jones. Alcohólica y con tendencias autodestructivas, Jessica representa a una superviviente de abuso sexual, que, a pesar de sus superpoderes, es incapaz de enfrentarse al hombre que la violó. Tras su paso por 'Breaking Bad', Krysten Ritter no sólo lleva uno de los disfraces más aclamados (y sencillos de confeccionar) para carnaval, es que borda a la mujer todoterreno, que, en ocasiones, no sabe cómo canalizar la frustración y la ira.

'The Marvelous Mrs. Maisel'

Que una ama de casa de finales de los años 50 se suba al escenario de un antro y se transforme en una comedianta nata ante la mirada indignada y de sorpresa de algunos hombres es la mejor carta de presentación si hablamos de series feministas. Cuando la estilosa Maisel (Rachel Brosnahan) coge el micro, tiembla la sociedad encorsetada. Divertidísima muestra de comedia stand-up con acelerados diálogos que ensalza a una feminista pionera, que no sabe que lo es, portavoz improvisado de las inquietudes acalladas de muchas mujeres.

'Murphy Brown'

'Murphy Brown' | CBS

Regresó el año pasado en un sorprendente revival dándole cera a Donald Trump, pero la genuina Murphy Brown, la de los 90, la alcohólica en fase de recuperación, y con dardos sarcásticos para todos, no tenía nada que envidiarle. No sólo decidió ser madre soltera, algo completamente inaceptable en una ficción en aquel momento, si no que se atrevió a replicar a los jefes machistas, a no dejar títere con cabeza entre los políticos y a mostrar de forma explícita cómo era el día a día de una mujer todoterreno en un mundo de hombres. Esto fue posible gracias al carácter de la propia actriz protagonista, Candice Bergen, y a Diane Brown, una de las pocas mujeres guionistas en aquel momento.

'Vis a Vis'

Si 'Orange is the New Black' nos demostró que se puede contar con un elenco de mujeres hetereogéneas capaces de enganchar con sus pequeñas (pero grandes) historias de supervivencia, 'Vis a Vis', creada por Álex Pina, logró rápidamente zafarse del parecido, proponiendo una versión absolutamente nueva, trepidante y adictiva. Las reclusas de Cruz del Sur y luego de Cruz del Norte se han mostrado combativas y emocionales, guerrilleras y tiernas. La peligrosa Zulema (Najwa Nimri), la insolente Goya (Itziar Castro) o la vengativa Saray (Alba Flores) son algunas de estas reclusas que a lo largo de cada temporada han ido dejando huella. Fue un proyecto arriesgado, pero que ha triunfado gracias a unos personajes dotados de corazón a pesar de sus terribles actos.

