Maxi Iglesias en 'Ingobernable': "A mi personaje le produce excitación hackear"

Pregunta: Rodaste en el barrio de Tepito, no apto para turistas, ¿no?

Respuesta: Es peor que cualquier barrio chungo de Madrid. La energía que sentí allí no la he sentido en mi vida. Me metí en el barrio vestido del personaje, porque conozco a gente de México que ni se ha acercado. Sentí miedo. Estar rodeado de mil personas en apenas 50 metros cuadrados, en donde se conocen todos… Sientes las miradas, los silbidos, esa gente que va en bici, pero que, en realidad, te observan… Entiendes que tienen que tener una apariencia muy despreocupada, para pasar desapercibidos.

P: Ovni es un hacker que luce un corte de pelo antisistema y gafas, ¿qué tiene de ti el personaje?

R: El look que ves lo creé yo. No había visto antes a un hacker con ese pelo. Tuve en cuenta, claro, que no rompiera con la forma de vida de Tepito. ¿Que si pensé en 'Mr. Robot'? Tengo referentes porque consumo mucho cine y televisión, pero ahí se queda. Cojo ciertas cosas, pero me gusta crear al personaje, que sea mío. Ojalá que, con el tiempo, alguien tome a Ovni como referencia para crear a un hacker de ficción.

P: La serie contiene un alto contenido erótico, muy elegante, pero Ovni no participa, siempre sentado frente a su ordenador…

R: (Risas) Es un contenido erótico muy elegante, sí. Ovni está encantado con su amor, el flechazo lo tiene con el ordenador (risas). Hay una parte de excitación que es la que me produce hackear un sistema, buscar localizaciones, proteger a la primera dama. Como actor y como personaje era un reto constante el demostrar al grupo mi habilidad y capacidad para ayudar.

P: El primer episodio –con el asesinato del presidente– no tiene nada que ver con el resto de la temporada, que se vuelve más política, de una crítica social importante…

R: El primer episodio es para captar a las familias de México, luego se abre para todo tipo de público. Si no hubiese grabado allí, como español, no me hubiera imaginado México así. Hay guiños a la situación actual: los 39 desaparecidos es un paralelismo con los 43, se habla de los narcotúneles, de las relaciones con el ejército y la policía, de los conflictos con EE UU… No he visto ninguna serie que hable tan directamente, ni 'House of Cards', ni 'Marsella' tampoco.

P: Pero se ha dicho que Ingobernable es una House of Cards a la mexicana, o una Narcos a la mexicana, ¿qué tienes que decir?

R: No es ni una ni la otra. 'Narcos' es una gran serie, pero habla de una historia de un personaje que existió. En cuanto a 'House of Cards' creo que 'Ingobernable' es más directa. Aunque trata sobre personajes mexicanos te puedes sentir reflejado o, al menos, te va a interesar lo que te cuentan.

P: Al señalar a EE UU como parte interesada de que exista la corrupción en México, ¿esperas algún tuit de Donald Trump?

R: Ojalá que Donald Trump tuitee sobre la serie, pero no lo creo, sería tirar piedras contra su propio tejado. La serie habla de cosas muy heavy y me flipa porque lo hacemos sin tapujos. Imagínate que en España se hablase de Francia o de Marruecos echándole la culpa a ellos. México es una potencia bestial, no sólo con el tema de la droga, también con bienes que interesan a mucha gente.

P: La primera entrega queda con un final abierto, ¿estarás en la segunda temporada?

R: La plataforma tiene que valorar la acogida que ha tenido la serie para confirmar una segunda temporada, pero me encantaría rodar una segunda parte. De hecho, ya me he imaginado hasta una tercera temporada, en la que no sé si estaría Ovni, o le habrían pegado un tiro, pero en la que la primera dama tendría mucho que decir.

P: Miguel Ángel Silvestre, tu compañero en 'Velvet', también ha rodado en México otra serie de Netflix, 'Sense8'. ¿Quedaste con él para comentar vuestros trabajos?

R: Claro, cuando nos vimos, le comenté a Miguel Ángel (Silvestre) que me había gustado 'Sense8'. Y él me dijo: “¡Hermanito! ¿Qué dices? ¿Cómo que te has visto la temporada entera de 'Sense8'?”. Creo que cuando ves del tirón una serie significa que te gusta mucho. Es una sensación que yo desconocía, pero que ahora entiendo. Miguel Ángel vio el primero de Ingobernable, y le gustó mucho. Me dijo que la iba a seguir viendo. Le tengo que llamar a ver si es verdad [risas].