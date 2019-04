'Juego de Tronos' 8x2: 'Un caballero de los Siete Reinos' en 8 claves

En el episodio 8x2, 'Un caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms)' dirigido de nuevo por David Nutter, Jaime hace caballero a Brienne (lo que da título al episodio); Arya descubre que Gendry es el hijo bastardo del rey Baratheon; Jon le confiesa a la Khaleesi que es un Targaryen y, claro, llegan los Caminantes (pero despacio).

(RARA) CANCIÓN DE AMOR

Empecemos por el final. Esa chimenea que los reúne a todos frente al fuego, anima a Podrick a cantar, un tema que interpreta en los títulos de crédito Florence + The Machine. "La canción de Jenny", como se conoce en los libros, habla de la relación entre Jenny de Oldstones y su príncipe, Duncan Targaryen, el tío abuelo de laKkhaleesi, un guiño a la relación de esta con Jon Nieve. En la serie, Duncan es el tío de Daenerys, que renunció al trono por amor, pues era el primero en la sucesión del rey Loco. Después Jon Nieve le confiesa a su amada que es Aegon Targaryen. ¿Le verá Daenerys como un enemigo a eliminar o renunciará Jon al trono por ella? El episodio acaba con la canción y el ejército de los muertos dispuesto a atacar Invernalia. Por cierto, que desde la sexta temporada no veíamos al lobo huargo de Jon, Fantasma.

JAIME, OMNIPRESENTE (Y LA MUERTE DE TYRION)

Dejamos a Jaime mirando sorprendido a Bran, pero el episodio comienza con Jaime jugándose el pescuezo ante la dura khaleesi. El Matareyes mató a su padre, el rey Loco (Aerys II Targaryen), así que la Madre de los Dragones está que trina. Pero a Jaime le defienden todos. Cersei le engañó a él también al no enviar a sus tropas (Ni Cersei ni los dragones aparecen en este episodio y se les echa de menos). Brienne recuerda a Sansa que fue rescatada gracias a Jaime y Jon que necesita a todos los hombres para la guerra. Después, por fin, habla con Bran, al que dejó tullido y pide perdón. Al lado del árbol arciano nevado, Bran le asegura que no es Bran, que es “otra cosa” y que no ha contado nada porque le necesita para la lucha e insinúa que “no habrá un después” (¿morirán todos?). Luego llega Tyrion, que parece adelantar una premonición. El enano sabe que morirá en Invernalia, aunque su deseo hubiera sido a 80 años en la cama con “la verga en la boca de una moza” (si Tyrion no habla de penes no es él). Asegura que Cersei no le matará. ¿Cómo morirá Tyrion, podría ser con la ballesta que Cersei le dio a Bronn? Si sobreviven, Tyrion matará a Cersei, promete (recordemos que Cersei, según la profecía, muere a manos de uno de sus hermanos; aunque podría ser Arya con la máscara de uno de ellos).

CABALLERO BRIENNE: QUE SE JODA LA TRADICIÓN

Momentazo frente a esa chimenea que nos ha dado algunos de los mejores momentos finales. Brienne enseñó a pelear a Podrick y Jaime, que ya no es “el luchador que era” le pide su ayuda. No necesitan reyes para nombrar caballero a la mujer alta. Tormund, el eterno enamorado, exclama lo que piensa el espectador: “¡Que le jodan a la tradición!”. Un caballero hace a otro caballero, y Jaime se encarga del espaldarazo. Brienne es nombrada caballero de los Siete Reinos y todos aplauden. Nosotros, también. Hay otro momento empoderado en este episodio, cuando Jorah intenta persuadir a su prima, la niña Lyana Mormont, de que no luche y ella asegura que no se esconderá con los demás en la cripta. Niños en la guerra (como la pequeña que le pide más comida a Davos porque quiere luchar también), como los aldeanos a los que Davos da de comer, que no son ni soldados. Se prevé una escabechina. Cuando la niña se va, Sam le regala su espada a Jorah.

OTRO BASTARDO (ARYA Y GENDRY SE LO MONTAN)

La tensión sexual entre Arya y Gendry culmina en una de esas escenas de cama que tanto gustan en Juego de tronos. Si en la temporada anterior, Jon y Daenerys se lo montaban en un barco, estos dos no pierden el tiempo, total, van a morir, se dicen. Arya apremia al sudoroso Gendry para que le acabe su arma. Más tarde, se reencuentran para ir al grano, con Gendry un tano contrariado pues es Arya la que toma la iniciativa (otro aplauso). Antes, Gendry le habla de la Mujer Roja (Gendry fue vendido a Melisandre por Dondarrion, y salvado por Davos) y de que es el hijo bastardo del rey Baratheon (con una tabernera). Arya muestra sus marcas en el cuerpo. Recordemos que en la primera temporada el rey Baratheon le insinuó a Ned Stark la posibilidad de unir sus casas. Lo que son las cosas.

DONDARRION, NO MUERTO

Extraño momento ese en el que Jon saluda a Dondarrion. Ambos han muerto y fueron resucitados por Thoros (Jon por Melisandre, por indicaciones de Thoros con la ayuda del Señor de la Luz), que es mencionado en el episodio por el Perro, dándole a entender que Thoros murió. En el caso de que lo maten, el seis veces resucitado ya no lo hará más (y suponemos que Jon, tampoco). Arya le tuvo en su lista y podría volver a ella si quiere vengar lo que le hizo a Gendry. Recordemos que Jon desterró a Melisandre y que ella, en la séptima temporada, dijo que un príncipe (o princesa) traería el alba al llegar la Larga Noche.

TORMUND, "HIJO" DE UNA GIGANTA

Qué recuerdos los que trae el fuego de la chimenea, cuando todo era más simple, Tyrion era un “putero” y Jaime “un león dorado”. El pelirrojo, con un cuerno por copa, relata por qué le llaman el Matagigantes (aludiendo a que Jaime sea el Matareyes). Retorcida anécdota que deja a Brienne, de la que Tormund está enamorado, un tanto asqueada y a todos perplejos. Mató a un gigante cuando tenía 10 años y la giganta con la que se acostó le amamantó durante tres meses creyendo que era su hijo. Davos, que no quería beber, se pone un trago.

DAENERYS Y SANSA, AMIGAS Y CONOCIDAS

Jorah defiende a Tyrion (él mismo o Vaerys podrían haber sido Mano de la Reina). También anima a la khaleesi a hablar con Sansa. Este Jorah es una joya. Si en el primer episodio andaban a la gresca, ahora Daenerys y Sansa intiman por el bien de todos. “La familia es complicada”, dice Sansa. Le molesta que Jon, como cualquier hombre, pueda hacer cosas estúpidas por una mujer, ser manipulado. Algo hay entre Sansa y Theon, no sé si amor, pero complicidad, toda. Recordemos que Sansa fue violada por Ramsay Bolton en su noche de bodas y Theon, que fue testigo, logró rescatarla.

BRAN, EL CEBO DEL REY DE LA NOCHE

La asamblea tensa por la niña Lyanna Mormont del primer episodio, da paso aquí a una reunión para organizar la defensa de Invernalia, con todos los personajes alrededor de un mapa sobre una mesa. "Soy su memoria, viene a por mí", asegura Bran, cuyas marcas en el brazo le delatan (recordemos que en una visión el Rey de la Noche le agarró). Desconoce si un dragón podrá pararle los pies. Bran parece contarle su historia a Tyrion (si algo le ocurre, Tyrion será su memoria). "Todos vamos a morir, aunque lo haremos juntos", dice Tormund en la reunión. Un mantra que continúa, el de la unión (excepto Cersei que va a lo suyo). Del resto de personajes, Gusano habla con esperanza, besa a Missandei, y le asegura que cuando acabe la guerra quiere huir con ella lejos de allí.

