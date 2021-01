'Intelligence', el regreso de David Schwimmer a la comedia y otros proyectos de los protagonistas de 'Friends'

La reunión de 'Friends' (1994-2004), un episodio especial dirigido por Ben Winston, iba a estrenarse en mayo de 2020 pero se pospuso por la pandemia. Mientras llega la emisión de este evento televisivo que reuniría al elenco al completo desde el final de la serie, sus protagonistas siguen inmersos en otros proyectos.

David Schwimmer (Ross)

Al igual que el torpe Ross, David Schwimmer vuelve en 'Intelligence' a combinar las meteduras de pata con una actitud altiva que resulta patética. Interpreta a Jerry, un norteamericano de la NSA que se instala en Reino Unido para “ayudar” a su centro de ciberseguridad (un choque cultural que recuerda al de Matt LeBlanc en 'Episodes' cuando se las tenía que ver el matrimonio de guionistas ingleses).

Producida por el propio actor, 'Intelligence' ha sido creada por su coprotagonista Nick Mohammed, muy popular ahora por ser el ingenuo ayudante de Ted Lasso. Recordemos que David Schwimmer ya interpretó en la despedida de 'Will & Grace' al novio cínico y algo pedante de Grace. En 'Intelligence' se potencia mucho más el humor absurdo, una mezcla entre 'The Office' y las chifladuras pueriles de Leslie Nielsen en filmes como 'Agárralo como puedas'. Ya hay confirmada una segunda temporada para este año.

Jennifer Aniston (Rachel)

Habitual en numerosas películas a raíz de su popular Rachel en 'Friends', Jennifer Aniston se atrevió con la tele en 'The Morning Show', una de las mejores series de 2019, por la que fue nominada a los Globos de Oro y a los Emmy y se aseguró una segunda entrega que llegará este año. En este drama ambientado en una cadena televisiva ejerce de exitosa copresentadora de un periodista (Steve Carell) que es acusado de acoso sexual. Entre los proyectos de la actriz (desde hace tiempo en preproducción) se encuentran dos películas dirigidas por mujeres con su productora Echo Films. 'Hail Mary', de Michelle MacLaren ('Breaking Bad'), sobre una ex concursante del certamen de Miss EE UU que se convierte en exitosa manager deportiva. Y el filme, aún sin título, escrito y dirigido por Sophie Goodhart ('Sex Education'), sobre una pareja que hará lo posible por recuperar su juventud.

Matthew Perry (Chandler)

Es el integrante de 'Friends' que más veces ha intentado encontrar una comedia televisiva a su medida. Lo hizo con 'Mr. Sunshine' y con 'Go On', aunque las mejores críticas le han llegado al alejarse de su guasón Chandler y encarnar al despreciable Mike Kresteva en 'The Good Wife' y posteriormente en su spin-off 'The Good Fight'. Un cameo este del abogado candidato republicano a gobernador que nos hizo ver a Matthew Perry con otros ojos. El año en que acabó el remake de 'La extraña pareja', su última serie, hizo de Ted Kennedy en la miniserie 'The Kennedys: After Camelot' (2017). Su próximo proyecto promete y mucho. Formará parte del elenco de la película de desastres 'Don’t Look Up', dirigida por Adam McKay, en la que el peligro llega del espacio, con un meteorito gigante que podría destruir el planeta en seis meses. En el reparto nada menos que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Chris Evans, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande y Cate Blanchett, entre otros.

Courteney Cox (Monica)

Su regreso televisivo más potente tras 'Friends' fue con 'Cougar Town' (2009-2015) como una divorciada que debía replantearse su nueva vida como soltera. Entre sus numerosos cameos televisivos, queda recordarla en la despedida de 'Modern Family' el año pasado. Además de la maniática Monica de 'Friends', Courteney Cox ha repetido este perfil de mujer superada en muchos momentos en la saga 'Scream' desde su primera entrega en 1996. Gracias a la periodista Gale Weathers que persigue al asesino en serie de la icónica franquicia, Cox conoció a David Arquette. Volverá a coincidir con su ahora ex marido en la esperada 'Scream 5' que llegará a los cines en 2022 (recordemos que mucho ha llovido pues la última entrega se estrenó en 2011). Entre sus proyectos le esperan la película 'Shining Vale', de Dearbhla Walsh, sobre una familia disfuncional que se muda a una casa encantada (su marido es Greg Kinnear), y la serie 'Last Chance U', inspirada en la vida real de Brittany Wagner, que ayudó a jóvenes atletas con problemas académicos.

Lisa Kudrow (Phoebe)

El pasado 2020 no se le dio nada mal, pues apareció en la despedida de 'The Good Place' y estrenó la delirante 'Space Force', como la mujer de un mandamás de la Fuerza Espacial interpretado por Steve Carell, una madre ausente, que es encarcelada (en la segunda entrega que se estrena este año nos tendrán qué aclarar los motivos por los que está entre rejas, algo que recuerda a Phoebe y sus guiños a su siempre misterioso pasado). Tras 'Web Therapy' (2008-2014) en la que fue Fiona, la doctora que trataba a sus clientes por webcam, Lisa Kudrow parece haberse decantado por papeles que algo tienen que ver con la salud. Estrenará nueva temporada de 'Feel Good', en la interpreta a la madre de la protagonista, una comediante y adicta en recuperación, que acude a reuniones de Narcóticos Anónimos. Para más inri, también contacta con ella por videollamada. En 2021 llegará la irreverente comedia animada 'Housebroken' (anteriormente llamada 'Therapy Dog', más terapias), en la que la actriz de 'Friends' le pone voz a Honey, una perra que ayuda a otros animales aplicando sus conocimientos de psiquiatría.