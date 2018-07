'Here and Now': las "alucinaciones" de Alan Ball en 4 claves

1. 'Crisis existencial'

Alan Ball huye de la melancolía de 'A dos metros bajo tierra' –pero sin olvidar la frustración inherente al ser humano– para recuperar el leit motiv central de la película con la que ganó el Oscar como guionista, 'American Beauty' (1999). El creador se aleja de la muerte para abrazar la vida, siendo ésta un enigma de difícil comprensión. En un mundo en crisis, en el que se ha intensificado el sectarismo, es fácil vivir con ansiedad y sus personajes lo sufren en silencio hasta que, claro, todo explota porque tiene que hacerlo. Es lo que tiene la crisis de la mediana edad, que el propio Alan Ball parece volcar en su protagonista, un profesor de filosofía amargado interpretado por Tim Robbins, que en el día de su 60 cumpleaños (los mismos años que tiene Ball) se pregunta qué diantres está haciendo con su vida. Ball combina aquí el miedo personal con el sinsentido de un país, EEUU, que no sabe hacía dónde va.

2. 'Familia multirracial'

Los Bayer-Boatwright, de Portland (Oregón), son una familia peculiar. Intelectuales y muy molones, se componen por un matrimonio distanciado: el mencionado Tim Robbins, y Holly Hunter, una terapeuta –y madre controladora– que propone debates sobre las monorías entre los chavales de un colegio. Es algo que maneja con soltura, pues haciendo sombra a la mismísima Angelina Jolie, su prole está formada por tres hijos adoptados y una hija biológica adolescente (Sosie Bacon, 'Por 13 razones'). Los chavales adoptados son: de Vietnam, un gurú de la autoayuda con problemas afectivos (Raymond Lee, 'Mozart in the Jungle'); de Liberia, la dueña de una empresa de moda (Jerrika Hinton, 'Anatomía de Grey'), infelizmente casada y con una hija; y de Colombia, un chaval traumatizado por unas visiones (Daniel Zovatto, actor de 'No respires', que, en realidad, es de Costa Rica). Todos ellos se reunirán en ese cumpleaños en el que todo cambiará para ellos.

3. 'Extrañas visiones'

Cuenta Ball que un día algo le obligó a mirar un reloj que marcaba las 11:11. Tan peculiar simetría le llamó la atención y buscó su significado, encontrando un sinfín de teorías. Ésta fue la idea para el misterio principal de 'Here and Now', por qué Ramón comienza a encontrarse la dichosa cifra en cualquier lugar, cuál es su simbolismo. Preocupados porque pueda ser resultado de una esquizofrenia hereditaria o producto de la marihuana, los padres le obligan a consultar a un psiquiatra musulmán, con el que –y esto es lo mejor– parecerá mantener cierta relación mística. Como curiosidad, comentar que el terapeuta está interpretado por Peter Macdissi, productor ejecutivo de la serie y pareja de Alan Ball en la vida real. Gracias a él, Ball ha podido incluir la perspectiva de una familia musulmana.

4. 'Marca de la casa'

Ganador de varios Emmy y Globos de Oro por 'A dos metros bajo tierra' (2001-2005) y 'True Blood' (2008-2014), Alan Ball regresa con un reparto coral, cuyos integrantes vuelven a cuestionarse lo establecido, intentando darle sentido a sus vidas. Todos sobrellevan experiencias dolorosas o decisiones poco acertadas, vivencias que intentan ocultar, pero que acabarán aflorando. Confesaba el propio Alan Ball que sentía celos de los chavales homosexuales de hoy en día. En 'Here and Now' no se incide en que Ramón sea gay –o en que el psiquiatra sea musulmán–, no son relevantes por su sexo o religión, no son estereotipos. Después de ver los cuatro primeros episodios, 'Here and Now' pretende mostrar el lado oscuro de una familia aparentemente progresista que se enfrenta a un hecho inusual, lo que vendría a ser la versión hipster de 'This is Us' –aunque menos lacrimógena– con un matiz filosófico a lo 'Sense8'. Muy recomendable.