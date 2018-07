'Heathers', 6 claves de la serie más polémica de la temporada

REMAKE DE CINE

El cine como inspiración. 'Fargo', 'El exorcista', 'Arma letal', 'Westworld', 'Abierto hasta el amanecer','12 monos', 'The Girlfriend Experience'… son algunos de los muchos ejemplos de cine con los que se nutre la ficción televisiva. Esta temporada, además de la nueva versión de 'Mujercitas' (PBS) y del anuncio de 'The Continental' (Starz) sobre el hotel de la saga 'John Wick', con Keanu Reeves, tenemos la serie 'Heathers' (HBO), revisión de uno de los clásicos del cine de finales de los 80, 'Escuela de jóvenes asesinos', protagonizado por Christian Slater (triunfando ahora con su fantasmal personaje de 'Mr. Robot') y Winona Rider, reina del suspense gestual en 'Stranger Things'.

'Escuela de jóvenes asesinos' (1988) | Objetivo TV

PROHIBIDA EN EE UU

En 'Escuela de jóvenes asesinos', Winona Ryder era Veronica Sawyer, una de esas estudiantes que comienza sintiéndose atraída por el poder de 'las Heathers', hasta que cae en la cuenta de que eso del bullying no va con ella. Cuando conoce a JD (Christian Slater), un psicópata que odia todo lo que tenga que ver con el instituto y más con las pedantes niñas de papá, Veronica comienza a sufrir una transformación, que la lleva a confabularse con su nuevo novio para pergeñar la venganza letal. La venganza es sangrienta, pues la pareja, al estilo Bonnie and Clyde, ve el crimen como única solución. Si en los 80, nos tomábamos a cachondeo estas comedias juveniles, pues lo que veíamos nos parecía ciencia-ficción, en la actualidad, especialmente en EE UU, hay que andarse con cuidado. Allí, Paramount ha decidido no estrenar (por el momento) la serie. En la era post-Columbine y con tiroteos indiscriminados cada dos por tres en las escuelas (el último que afectó a esta decisión, el de Parkland en Florida donde un chaval de 19 años tiroteó a 17 personas), la sensibilidad es diferente.

EL PODER DE LOS 'LOSERS'

'Escuela de jóvenes asesinos' (1988) pretendió mostrar el lado oscuro de las comedias adolescentes y simpáticas de John Hughes. El castigo de 'El club de los cinco' se quedaba en broma pueril si la comparábamos con este contrapunto cruel, en el que se mostraba de una forma mordaz el acoso, los suicidios y el asesinato de otros compañeros. La vuelta de tuerca, 30 años después, son 'las Heathers': ya no son las pijas blancas del instituto que maltratan a las minorías. En la adaptación televisiva, son los losers los que practican el bullying contras aquellas 'mayorías' que ahora ya no lo son. El creador de la serie, Jason A. Micallef, explicó que su intención no era la de calcar la película original "con una chica que sigue a un chico, matan gente y luego llora por ello". En la serie se tratan nuevos aspectos como la raza, la identidad personal, el estatus económico y las armas de fuego

CONEXIÓN 'SCREAM QUEENS'

La comedia negrísima de Michael Lehmann supuso el debut del director de 'El gran halcón' (1991) o '40 días y 40 noches' (2002). Tras algunos éxitos en el cine, Lehmann se pasó a la televisión, dirigiendo episodios de series como 'Big Love', 'Nurse Jackie', 'Bored to Death', 'True Blood' y, sí, 'Scream Queens'. Esta comedia juvenil (y sangrienta) creada por Ryan Murphy ('American Horror Story') es deudora del espíritu queen bee de 'Escuela de jóvenes asesinos'. Si en la película, 'las Heathers' son un grupo de pijas que le hacen la vida imposible a medio instituto, en 'Scream Queens', son estas reinas del grito émulas de aquéllas, llamadas en su honor 'las Chanel' porque todas se apellidan Chanel, ya que son mucho más snobs que las de 'Escuela de jóvenes asesinos'.

'Scream Queens' | Objetivo TV

QUIÉN ES QUIÉN EN 'HEATHERS'

En la película, Shannon Doherty, antes de hacerse famosa por 'Sensación de vivir', interpretaba a la queen bee de las Heathers. La actriz cuenta con un cameo en la serie, pues interpreta a la madre de JD. En la serie, es Duke, interpretado por Brendan Scannell, que se identifica con el género queer. Sus compañeras son Heather McNamara, una lesbiana negra (Jasmine Mathews, 'Sweetbitter') y la líder de talla grande, orgullosa de sus curvas, Heather Chandler (Melanie Field). Veronica Sawyer es ahora una rubia aparentemente introvertida (Grace Victoria Cox, 'La cúpula') y JD (James Scully), una especie de nuevo James Dean siglo XXI. Las Heathers tendrán ahora a mano las redes sociales como arma para destrozar a los que no son como ellos.

'Heathers' | HBO

LO MEJOR Y LO PEOR DE LA SERIE

La serie, al parecer, está planteada como una antología, en la que cada temporada mostraría una escuela secundaria con sus diferentes personajes. Pero si en EE UU no la quieren emitir, tendrá muy difícil su supervivencia. En la serie, a diferencia de la película original, las Heathers son mostradas como víctimas, y pretenden que el espectador empatice con ellas. Sin embargo, no dejan de ser culpables del bullying y del acoso, así que nos da igual que tengan o no razones, pues seas quien seas no tienes por qué destrozarle la vida a nadie, no existe ninguna razón para hacerle a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Más allá de eso, aunque sea parte importante del posible rechazo a la serie, Heathers no olvida a su antecesora y para aquellos nostálgicos de los 80, la serie incluye numerosos guiños, como los palos de cricket, el coletero rojo o los granizados del Snappy Snack Shack. Si eres fan de series como 'Scream Queens' y 'Riverdale', 'Heathers' te hará mucha gracia. Para ponernos serios ya están otras ficciones más reflexivas como 'Por 13 razones' o 'Everything Sucks'.