Directores oscarizados que se pasan a televisión (I)

Woody Allen

En 2016, y con 81 años, Woody Allen debutaba como director de una serie con 'Crisis in Six Scenes', que se estrena ahora en Amazon España. El regreso de Miley Cyrus (ex Hannah Montana) y la fama del neoyorquino, que también se encarga del guión y es coprotagonista, habían creado altas expectativas. Lo cierto es que la comedia de seis episodios no ha contentado ni a los incondicionales de su filmografía, que comenzó como guionista televisivo en los años 50 y 60. No creemos que repita.

Martin Scorsese

El afamado director del new cinema de los 70, sorprendía en 2010 como productor ejecutivo de 'Boardwalk Empire', ficción sobre uno de sus temas recurrentes, la mafia. Dirigió el piloto el mismo año que estrenaba 'Shutter Island'. Sin su actor fetiche, Leonardo DiCaprio, optó para la serie por su clon, Michael Pitt. Muy atrás quedaba su participación en un episodio de' Cuentos asombrosos' (1986). Le gustó tanto la experiencia, que repitió con la fallida 'Vinyl' (2016), creada junto a Mick Jagger (con los Rolling Stones, su grupo favorito, había rodado el documental 'Shine a Light' (2008). Siguiendo en esta línea, ya ha confirmado que su próxima película, 'The Irishman', la estrenará Netflix porque es una propuesta “demasiado arriesgada para los grandes estudios”.

Martin Scorsese | Gtres

Steven Soderbergh

Pocos pueden presumir de haber filmado una película como 'The Girlfried Experience' (2009), y haber superado el éxito como productor con una serie homónima siete años después, asegurando, además, una segunda temporada que se estrenará en 2018. Soderbergh había debutado como director con la miniserie 'K Street' (2003), una sátira política no muy conocida que produjo junto a su amigo George Clooney. Volvería a probar suerte en 2014, con un oscuro drama médico que logró llamar la atención: 'The Knick', protagonizado por Clive Owen.

El director Steven Soderbergh | antena 3

Jane Campion

Para su primer proyecto televisivo, el thriller 'Top of the Lake' (2013), que produjo, escribió y dirigió, la directora contó con la protagonista de uno de sus más aclamados filmes: Holly Hunter ('El piano'), una especie de álter ego, con su misma larga melena canosa. Para la segunda temporada, que se estrenará este año, ha repetido la jugada con Nicole Kidman ('Retrato de una dama'). La televisión ha resucitado la carrera de Campion “desaparecida” desde 2009.

Jane Campion | Agencias

Los hermanos Coen

Cualquiera de las películas del universo de Ethan y Joel Coen parecía intocable para su remake televisivo hasta que llegó Noah Hawley y los convenció con su particular versión de 'Fargo'. Los Coen se limitaron a producir su idea, sin aventurar el sensacional resultado: la tercera temporada se estrena en abril y sigue creando la máxima expectación. Tal vez por ello, los hermanos han anunciado que lo que iba a ser su filme 'The Ballad of Buster Scruggs' se convertirá en una miniserie, con formato de antología. Un western, al estilo de 'Valor de ley' o 'No es país para viejos', formado por seis historias diferentes.