Día del Libro: 'La Guardia', 'Sombra y hueso' y otras novelas que se han convertido en serie

'La Guardia'

El escritor británico Terry Pratchett se hizo mundialmente conocido por su serie de novelas gamberras 'Mundodisco', cuya primera entrega vio la luz en 1983. La serie basada en esta irreverente saga de fantasía futurista mezcla la investigación policial con toques de comedia negra y una estética muy salvaje, al estilo 'steam punk'. Creada y escrita por Simon Allen ('Das Boot - El submarino') cuenta con el actor Richard Dormer ('Juego de tronos'), como su principal reclamo, al interpretar al estrafalario líder de La Guardia, la policía que debe de velar porque en la decadente y caótica ciudad de Ankh-Morpork todo se mantenga dentro de la legalidad, algo que les será obviamente muy difícil.

'La Guardia' ('The Watch') | BBC

'Belgravia'

Para fans de 'Downton Abbey' que, en efecto, somos todos. El escritor y guionista Julian Fellowes regresa con una nueva y exquisita apuesta para los amantes de las intrigas palaciegas y los escándalos en la corte. En este drama de época ambientado en la víspera de la batalla de Waterloo dos familias se verán unidas en un baile en honor al duque de Wellington antes de los avances de las tropas de Napoleón. Años después, el barrio más interesante de Londres, Belgravia, volverá a unir a algunos de esos protagonistas de la forma más inesperada. Destaca su reparto de lujo, entre otros, Tamsin Greig ('Episodes'); Harriet Walter ('Sentido y sensibilidad') y Tom Wilkinson ('Michael Clayton').

'La costa de los mosquitos'

Después de verle en 'The Leftovers', regresa Justin Theroux protagonizando nada menos que la novela que escribió su propio tío, Paul Theorux, en los años 80. El hijo mayor de la familia Fox narra las aventuras que vivirá cuando su idealista padre (Theroux), harto de la civilización y obsesionado con teorías conspiranoicas, decide mudarse junto a su mujer (Melissa George) y sus cuatro hijos lo más lejos posible. Su destino resulta ser tan misterioso como sus delirantes teorías, pues en Costa de Mosquitos, un lugar aislado de la costa nicaragüense-hondureña, compra una pequeña aldea indígena en mitad de la selva lo que propiciará un sinfín de situaciones al límite. Harrison Ford protagonizó la película en 1986, junto a Helen Mirren y River Phoenix.

'El inocente'

Mario Casas continúa en racha con personajes llevados al límite (tras las películas 'El practicante' y 'No matarás' le faltaba la serie), que hacen equilibrios en la delgada línea que separa el bien del mal. En esta ocasión, con la adaptación de la novela de Harlan Coben, en la que interpreta a un tipo que al mediar en una pelea acaba matando a alguien. Su paso por la cárcel no será suficiente pues años después, el ex convicto recibirá una llamada que podría volver a poner su vida del revés, al cuestionar su inocencia de nuevo, lo que le llevará a buscar la verdad con todas sus consecuencias. La miniserie dirigida por Oriol Paulo habla de la repercusión que determinadas decisiones tienen sobre nuestras vidas. Cuenta además con Aura Garrido, Alexandra Jiménez y Jose Coronado.

'Patrick Melrose'

Para deshacerse de la imagen del Sherlock más original visto en años, Benedict Cumberbatch protagonizó esta miniserie de cinco episodios que adapta cada una de las cinco novelas semiautobiográficas del británico Edward St Aubyn. Melrose es un inglés adinerado que intenta superar sus adicciones con las drogas y el alcohol y escapar de los demonios de su pasado: un padre cruel (Hugo Weaving) que abusaba de él y una madre negligente (Jennifer Jason Leigh). Todo con un tono de comedia negra y bastante mordaz, que se alarga a lo largo de cinco décadas, entre los años 60 y comienzos del 2000. Con guion del nominado al BAFTA David Nicholls ('Lejos del mundanal ruido') y dirigida por Edward Berger ('Your Honor'), se llevó dos premios BAFTA a mejor miniserie y mejor actor.

'Jupiter’s Legacy'

A partir de 2013 Mark Millar y Frank Quitely lanzaron una colección de cómics protagonizados por un grupo de superhéroes que narraban sus aventuras a lo largo de varias décadas. En un momento dado, los protagonistas debían ceder el testigo a una nueva generación que los relevase a la hora de proteger a la humanidad. Pero continuar su legado no será nada fácil ya que los chavales no están a la altura de las exigencias ni sociales ni de sus propios progenitores. Steven DeKnight ('Smallville') siguiendo la estela de otras series como 'Watchmen' o 'The Boys', dirige esta serie de ocho episodios. En el reparto, Josh Duhamel (‘Transformers: El lado oscuro de la luna’), Leslie Bibb ('Iron Man'), Ben Daniels ('The Crown') y Elena Kampouris ('Mi gran boda griega 2'), entre otros.

'La historia de Lisey'

Nueva adaptación del rey del terror Stephen King de su novela publicada en 2006. Palabras mayores para esta miniserie de ocho episodios dirigida por Pablo Larraín (‘Jackie’) y protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen. La protagonista, Lisey (Moore) comenzará a recordar hechos de su pasado que había borrado de su memoria relacionados con su marido, un famoso novelista y premio Pulitzer (Owen) fallecido dos años antes. Lo que comienza como un intento por ordenar los papeles del escritor acabará abriendo la puerta a la oscuridad, a un mundo extraordinario, pero también peligroso, en el que el novelista se refugiaba llamado Boo’ya Moon.

'Panic'

La escritora Lauren Oliver aparece también como guionista en esta serie que adapta su novela editada en 2014, superventas en las listas de The New York Times. ‘Panic’ sigue a un grupo de estudiantes que compite en un extraño juego lleno de desafíos para conseguir una oportunidad con la que poder escapar de su pequeño pueblo de Texas. Sin embargo, las reglas cambian y el dinero acumulado es mucho mayor lo que provocará que el reto se vuelva aun más peligroso y que los chavales se enfrenten a sus miedos más arraigados y a decidir qué están dispuestos a arriesgar para llegar al triunfo. No es la primera adaptación de Oliver, en 2017 se estrenó en cine su entretenida fantasía juvenil ‘Si no despierto’.

'The Underground Railroad'

Colson Whitehead recibió el Pulitzer en 2017 por su novela 'El ferrocarril subterráneo', en la que cuenta la historia ficticia de Cora, una esclava de 15 años en los campos de algodón de Georgia. Tras ser abandonada por su madre, Cora decide escapar de la crueldad de sus amos, acompañada por César, un joven de Virginia recién llegado que le habla del llamado "ferrocarril subterráneo". Creada y dirigida por Barry Jenkins ('El blues de Beale Street', 'Moonlight'), el título hace referencia a una red de abolicionistas que ayudaba a principios y mediados del s. XIX a escapar a los esclavos americanos, gracias a sus rutas ocultas, con estaciones clandestinas bajo tierra y casas seguras. Una fábula que lleva a Cora a recorrer diferentes Estados en ese ferrocarril subterráneo que no es otra cosa en realidad que una bajada a los infiernos de la condición humana.

'Sombra y Hueso'

En esta historia fantástica y llena de magia, el mundo se divide en dos por una extraña barrera de oscuridad. La serie basada en la saga escrita por Leigh Bardugo, llamada Grishaverse –'Sombra y Hueso', 'Asedio y tormenta', 'Ruina y ascenso', 'Seis de cuervos'–, está dirigida por Eric Heisserer ('Horas desesperadas - Cuenta atrás') y sigue los pasos de una huérfana llamada Alina (Jessie Mei Li) que descubre la forma de poder liberar a su pueblo. La joven soldado posee un poder especial lo que la lleva a formar parte de los Grisha, un ejército de magos de élite, liderados por El Oscuro, que podría acabar con la amenaza de La Sombra, una oscuridad repleta de monstruos que ha aislado el país. El problema surge cuando sus aliados podrían estar en su contra, así que necesitará perfeccionar su don para poder enfrentarse a ladrones y asesinos que también están en guerra.