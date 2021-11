'Dexter: New Blood', ¿podrá sobrevivir el 'serial killer' a sus enemigos en el revival?

Todo el que sabía quién era Dexter moría. Esta era una de las máximas de la serie original estrenada en octubre de 2006. Y así fue ocurriendo temporada tras temporada. El forense asesino no era infalible y a veces se exponía demasiado dejando su tapadera al descubierto. En septiembre de 2013 ‘Dexter’ se despidió dejando tras de sí un imponente reguero de sangre, con un final de temporada que no gustó a nadie. Alejado del calor de Miami y de los suyos, Dexter rehacía su vida en un pequeño pueblo nevado. Diez años después en la historia, Michael C. Hall retoma su papel y Jennifer Carpenter lo hace como una Debra fantasmal, como una suerte de pepito grillo para que el exforense (ahora dependiente de una pequeña armería) no sucumba a su instinto asesino natural.

Mucho esperamos de esta ‘Dexter: New Blood’, que empezó titubeante pero que en su cuarto episodio (‘H de héroe’) demuestra el gran potencial que esconde. En parte gracias a Clyde Phillips, productor de las cuatro primeras entregas (las mejores), que se apeó a tiempo del desastre. Dirige Marcos Siega, suyos son algunos episodios de esas entregas, productor también de ‘You’, serie que parece beber cada vez más de ‘Dexter’. La nueva sangre a la que se refiere el título no puede ser otra que la de su hijo Harrison. Aquel bebé es ahora un adolescente que no ha cejado en el empeño de encontrar a su padre. Le ha costado dos años hacerlo –tras la muerte de su madrastra (Yvonne Strahovski)–, y en cuanto pisa el pueblo de Iron Lake las cosas parecen precipitarse a su alrededor.

¿Y quién es Harrison? Damos por descontado que no está mintiendo, que no es una trampa para atrapar a Dexter. Es el único personaje que hayamos visto en el revival que sabe quién es, por mucho que se esconda tras el nombre falso de Jim. Y repetimos, todo el que sabe quién es Dexter muere. Es un potencial enemigo para Dexter aunque sea su propio hijo. Hay algo en el serial killer que le hace desconfiar por naturaleza de él. De tal palo, tal astilla, parece decirse. ¿Podría esconder Harrison sus mismos instintos asesinos? En el cuarto episodio Dexter cree ciegamente que sí.

Recordemos que en la cuarta temporada de la serie original Dexter era padre y su mujer Rita, madre de Harrison, era brutalmente asesinada por “el asesino de la Trinidad” (inmenso John Lithgow, que supuestamente reaparecerá en un par de episodios). También intentaron acabar con el propio Harrison (Travis, interpretado por Colin Hanks). ¿Qué recuerda Harrison de todo aquello? El chaval dice que no recuerda nada, solo que su padre le abandonó. ¿Puede Harrison ocultar un odio irracional hacía su padre ausente? Un podcast de crímenes le pone al día de lo ocurrido en el pasado (si se había olvidado, ahora ya está al tanto de todo), algo que parece activar en Harrison su propio pasajero oscuro.

Además de Harrison, que se enfrenta a los pandilleros de su instituto y esconde una navaja en su habitación, otros son los enemigos potenciales de Dexter, los que podrían acabar con él. Está Angela, la novia policía (muy al estilo ‘Breaking Bad’, teniendo al enemigo cerca). En el cuarto episodio acepta la ayuda de Molly, directora de un podcast de crímenes, para intentar resolver un caso de chicas desaparecidas. Solo es cuestión de tiempo que pueda descubrir quién es Dexter si le echa un vistazo al caso del asesino de la Trinidad. También encontramos a Kurt Caldwell (con el gran Clancy Brown). Raro es que le cuente a Dexter que su hijo Matt sigue vivo cuando ha sido el propio Dexter el que lo ha asesinado y ha eliminado el cuerpo quemándolo. ¿Por qué está mintiendo? Podría saber que Dexter es el asesino y le está tendiendo una trampa… Otra opción sería que Kurt fuera el tipo que está secuestrando y cazando a las chicas desaparecidas. ¿Podría querer evitar que la policía le siga investigando? Si Dexter le descubre tendríamos otro potencial enfrentamiento entre estos dos, pues a Dexter le encantará cargárselo. Un tándem con su hijo también sería posible (imaginemos que Kurt secuestra a Audrey, la hija de Angela). En ‘Dexter’ hemos visto cosas peores.

Si Kurt no es el asesino (aunque físicamente encaja) otro posible enemigo de Dexter podría ser Edward (Fredric Lehne), un personaje que no sabemos muy bien qué pinta en esta historia, pero que ya ha tenido varios momentos de esos en los que consigue caerte mal. Bien porque está a favor de que se explote el terreno y se enfrente a los ecologistas (entre ellos, Audrey), bien porque tiene un extraño encuentro en la carretera con Audrey. ¿Podría ser este tipo el serial killer? Tal vez sea una pista falsa, o no. Y, por último, quedan otros personajes que no hayamos conocido aun, o el propio FBI que ande tras sus pasos… Si su hijo le ha encontrado tan fácilmente quien dice que no lo hará alguien de su pasado…