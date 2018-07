'Cormoran Strike', el detective impasible de JK Rowling, autora de 'Harry Potter'

ADAPTACIÓN DE LA NOVELA

Tras alcanzar la fama mundial con la saga del mago Harry Potter, J. K. Rowling decidió escribir para un público más adulto bajo el seudónimo de Robert Galbraith. El resultado fue la trilogía protagonizada por el detective C. B. Strike, conocido como Cormoran Strike. La adaptación de la novela corrió a cargo de la cadena BBC que la estrenó en verano del año pasado. Ahora llega completa a HBO España, dividida en siete episodios que narran los tres casos autoconclusivos: "El canto del cuco" (dirigido por Michael Keillor), "El gusano de seda" (Kieron Hawkes) y "El oficio del mal" (Charles Sturridge).

LA EXTRAÑA PAREJA

Uno de los atractivos de la adaptación recae en la pareja protagonista. Cormoran, interpretado por Tom Burke ('The Musketeers') se sirve de su experiencia como soldado en Afganistán para mantenerse alerta ante las posibles pistas. Solitario y muy reservado, la primera escena muestra en la misma secuencia la ruptura con su novia al tiempo que por la puerta de su despacho entra la que será su nueva ayudante, Robin Ellacott (a Holliday Grainger la recordarás por ser Lucrezia Borgia en 'Los Borgia'). En esta pequeña y destartalada oficina de la calle Denmark de Londres, sobre una tienda de guitarras, le llegan los casos a este investigador privado herido en la guerra, que duerme en el sofá, se ducha lo justo y luce un sempiterno gabán con las solapas levantadas. Curioso lo de la tienda de música, pues es hijo ilegítimo de una estrella del rock. Su rutina se ve alterada gracias a su nueva asistente, una joven que le organiza la vida en un segundo, proactiva desde la discreción e ilusionada con su nuevo empleo a pesar de no ver un duro. Su relación de amistad (ella está prometida) no da pie a la típica tensión sexual, aunque en algún momento haberla hayla. Robin busca información de su nuevo jefe en internet lo que nos lleva a conocer a Cormoran sin necesidad de diálogos.

LOS CASOS POR RESOLVER

El aparente suicidio de una top model es analizado por el detective mientras se toma una pinta en un bar. Las localizaciones nos llevan a pubs, restaurantes de barrio, pisos de lujo, pero también a los bajos fondos donde Cormoran es capaz de saltarse las reglas con tal de conseguir resultados. Hombre de pocas palabras, su invalidez (perdió una pierna en la guerra) no le impide protagonizar todo tipo de persecuciones. Otro caso está ambientado en el mundillo editorial, un ambiente que J. K. Rowling conoce a la perfección, con la desaparición de un famoso novelista. En esta ocasión la escritora da rienda a su fantasía, con un manuscrito lleno de escenas violentas y sadomasoquistas que Cormoran imagina en secuencias que parecen pesadillas. El último enigma arranca con el envío de una caja al despacho, con un regalo inesperado: una pierna de mujer. A medida que vamos conociendo más a los dos protagonistas, su relación va ganando en complicidad, algo que les servirá a la hora de defenderse ellos mismos de los posibles ataques pues las tramas van ganando en acción y complejidad.