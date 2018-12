Así será el final de 'Juego de Tronos'

Seis episodios, cuatro directores

La serie con más Emmy de la historia (47) llegará a su fin en abril de 2019. La octava temporada tendrá menos episodios que ninguna, sólo seis, aunque ya han adelantado que durarán más de una hora. Según uno de los directores, David Nutter –suyos son tres de los seis episodios: el 8x1, 8x2 y 8x4– el colofón final podría ser el de más larga duración de toda la serie, reservado en la realización para los cocreadores de 'Juego de tronos', David Benioff y D.B. Weiss. Se pondrá al frente de los dos restantes episodios (8x3 y 8x5) Miguel Sapochnik, artífice de algunas de las secuencias de batalla más impresionantes de la serie.

Cómo han evitado los spoilers

Circula el rumor de que los productores de la serie habrían filmado diferentes finales falsos para evitar las filtraciones. Lo que sí es cierto, según ha contado Sophie Turner (Sansa Stark en la serie), es que durante el rodaje contaron con un dispositivo, parecido a un arma, cuya finalidad consistía en eliminar los posibles drones que pudieran obtener imágenes del set, lo que llamaron un "drone killer" (asesino de drones). Para evitar posibles spoilers, además, los guiones en papel se eliminaron de los set de rodaje y sólo podían ser accesibles a través de una App altamente segura. Los showrunners, Benioff y Weiss, pidieron a los actores que no subieran nada a sus redes sociales, ni siquiera fotos del set. Muchos de los actores usaban nombre en clave como Emilia Clarke a la que se mencionaba como "Eldiss".

'Juego de Tronos' | HBO

El final, según sus protagonistas

Normal que los actores, que han esperado casi una década en descubrir el final de sus respectivos personajes, no hayan podido evitar compartir sus emociones. Los actores que intervienen en esta temporada recibieron los guiones de los últimos seis episodios por email. Al leerlos, éstas fueron sus reacciones. Para Sophie Turner el final es "abrumador" y confesó que tuvo que salir a pasear durante un par de horas. Piensa que dividirá a los fans. Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) se fue a casa a leerlo con una taza de té. "El efecto que tuvo en mí fue profundo", confesó. Peter Dinklage (Tyrion Lannister) reconoció que, por primera vez en toda la serie, no buscó la última página para ver si Tyrion moría. Así que lo leyó de principio a fin. Maisie Williams (Arya Stark) fue la más expresiva al resumir su escena final como “perfecta”. Arya está sola, en shock, ensangrentada. Dice que acabó exhausta, que no quería continuar, porque al ser menos personajes en esta temporada, han tenido que actuar mucho más. Lena Headey (Cersei Lannister) ha contado que sintió un profundo dolor, como de pérdida. “Nunca volveremos a participar en algo así”. Tanto es así que algunas de las actrices subieron a sus redes sociales tatuajes de recuerdo. Williams se tatuó "no one" (ninguno); Sophie Turner, “the pack survives” (el grupo sobrevive) y Emilia Clarke, tres dragones volando. Para Iain Glen (Jorah) su despedida ha sido "conmovedora", aunque reconoce que el final "no gustará a todo el mundo". Y contó que, tras pensar que había acabado, tuvo que volver a rodar sentado frente a una pantalla verde. ¿Qué efectos especiales añadirán?

Profecías que podrían cumplirse (o no)

Según David Nutter, el final es "espectacular, inspirador, satisfactorio", lleno de sorpresas y momentos impactantes. Y que el único problema no es el temible Ejército de los muertos, si no el enfrentamiento entre los protagonistas. Como contaba Nathalie Emmanuel (Missandei) se cerrarán por fin las historias de ciertos personajes, algunas "desgarradoras". Veremos si Cersei muere o no a manos del "hermano pequeño" (Jaime o Tyrion). Si el secreto de Jon Nieve sale a la luz (como legítimo heredero del trono), algo que hasta ahora sólo conocen Sam y Bran. Si Arya y Melisandre se reencuentran, antes de que la bruja muera. Si Varys muere en Poniente. Qué ocurrirá con la llegada del ejército mercenario Compañía Dorada. Y con la esperada Cleganebowl, la gran batalla entre el Perro y la Montaña. Y el dragón de hielo. Y los poderes de Bran… Pocos episodios para resolver tantas tramas pendientes. Lo de menos será quién acabará en el trono si es que esto ocurre. Aunque la campaña de marketing en redes sociales haya ido por ahí: #ForTheThrone, #PorelTrono. "Cada batalla, traición, riesgo, lucha, sacrificio, muerte… todos por el trono".

Rodaje entre lágrimas

La lectura de la octava temporada llegó días después en una oficina en Belfast. Sólo dos actores no conocían el desenlace: Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Kit Harington. Este último confesó que quería compartir con sus compañeros la experiencia y que lloró un par de veces durante la lectura. George R. R. Martin ya les había adelantado a los showrunners en secreto el final de la serie. 'Canción de hielo y fuego' contaría con una batalla final épica que superaría con creces las vistas hasta ahora en la serie. Un periodista de la revista Entertainment Weekly asistió al rodaje del último episodio y pudo hablar con los actores que participarían en la última temporada, entre ellos todos los mencionados en este artículo y también con Joe Dempsie (Gendry).

¿Una película de 'Juego de Tronos'?

El rodaje de la temporada se alargó durante 10 meses. Pero hubo un momento en el que el final a punto estuvo de convertirse en película en vez de serie. Aunque el presupuesto de HBO era generoso, los showrunners pensaron en rodar tres películas para su estreno en cines, al estilo de la mayor influencia reconocida de Martin, 'El señor de los anillos'. A HBO no le interesó hacer taquilla si no satisfacer a sus millones de suscriptores. Así fue cómo consiguieron que HBO les asegurara el dinero para lograr un final a la altura de las expectativas. La temporada sería más corta y costaría unos 15 millones de dólares por episodio. El éxito de la serie en todo el mundo había obligado también a los productores a frenar la ambición de HBO por continuar la saga más allá de la octava temporada. Hasta Martin comentó a Variety que si por él hubiera sido hubieran llegado hasta las 13 entregas. Ganó el mantra: "Hay que dejarlos con ganas de más".

Indira Varma, Ellaria Arena en 'Juego de Tronos' | HBO

La batalla épica que lo cambiará todo

La octava temporada arrancará en Invernalia, con elementos que recordarán al episodio piloto. En lugar de la procesión del rey Robert veremos a la khaleesi y su ejército. Los personajes se encontrarán, algunos nunca lo han hecho antes, y se prepararán para enfrentarse a la inevitable invasión de los Caminantes Blancos. Así será cómo personajes muy diferentes entre sí se unirán frente a un enemigo común, tendrán que lidiar con su pasado y definir qué tipo de personas son ante la muerte. Según los productores, el final de temporada será "emocionante, inquietante y agridulce". El enfrentamiento contra el Rey de la Noche, líder de los Caminantes, pretende convertirse en "la secuencia de acción más impactante de la historia de la televisión". Dirigida por Miguel Sapochnik, el rodaje en exteriores se llegó a alargar 55 noches, sin contar las escenas posteriores recreadas en el estudio. Según Peter Dinklage, la batalla "es brutal, hace que 'la batalla de los bastardos' –dirigida por Sapochnik en el episodio 6x9–, se vea como un parque de atracciones". En este choque no habrá un único foco, si no que se verán involucrados diferentes personajes.

El futuro: las precuelas

Martin ha adelantado un título provisional –'The Long Night'– para la primera precuela. Ambientada 5.000 años antes de los eventos de 'Juego de Tronos', estará escrita por el propio Martin junto a Jane Goldman ('Kingsman: Servicio secreto'). Poniente será diferente a como la conocemos. No existirá Desembarco del Rey, ni el Trono de hierro, ni habrá Targaryens ni dragones. Y profundizará en el origen de los Caminantes blancos, de los misterios de Poniente, de la leyenda de los Stark… El mundo es más antiguo, algo que Martin cree que será muy divertido para el espectador. Naomi Watts, "una carismática miembro de la alta sociedad que guarda un oscuro secreto" será la protagonista de este spin-off que narrará "el devenir del mundo desde La edad de oro de los héroes a su momento más oscuro". Al elenco se ha añadido recientemente el actor Josh Whitehouse ('Poldark'). HBO comenzará a rodar la precuela el año que viene.