Antonio Banderas: "En 'Genius: Picasso' no tratamos de glorificar al artista si no de ver los claroscuros"

"PICASSO LO QUERÍA TODO"

En 'Genius: Picasso', Antonio Banderas se transforma, mental y físicamente, en el influyente artista para explorar a lo largo de 10 episodios sus más de ocho décadas dedicado a la pintura, uniendo su fluida y prolífica creatividad con su turbulenta y polémica vida amorosa. "No tratamos de glorificar a Picasso si no de ver los claroscuros", explica el actor. "Hay momentos en los que está brillante y otros de tormenta donde las consecuencias son devastadoras. Picasso lo quería todo, no acaba de matar al niño que lleva dentro. Con siete años tiene gracia, con 64, ya no. Lo hace porque podía, desgraciadamente, tenía poder, era rico y famoso".

"PICASSO NO FUE CRUEL, FUE INFIEL"

Aunque Banderas no había visto aún el resultado, pues esta entrevista se hizo poco después de rodar sus últimas escenas, aceptó el reto por el canal que estaba detrás del proyecto. "Teníamos a National Geographic para hacer un trabajo serio relacionado con el aspecto personal de Picasso", explica, refiriéndose, especialmente, a los múltiples romances que Picasso coleccionó a lo largo de su vida. "Nunca establezco un juicio moral de los personajes que interpreto, porque si lo hago ya estoy decidiendo lo bueno que te voy a dar a ti. Me someto a los hechos". Y los hechos se resumen en uno, que vertebra toda la obra: la apabullante creatividad del artista –que llegó a realizar más de 50.000 obras– parece ir inevitablemente unida a su pasión por las mujeres. Para Banderas, Picasso "no fue cruel con las mujeres, fue infiel. Le gustaba que las mujeres se pelearan por él".

"PICASSO NUNCA ABANDONÓ A SUS MUJERES ECONÓMICAMENTE"

Banderas comenta una anécdota real que resume la agitada vida personal del artista. "Solía tener a 20 ó 25 niñas y chavalas jóvenes en la puerta de su casa. Él bajaba y elegía a aquellas a las que quería pintar y se las subía a su piso". El actor no ve en ello ningún caso punible, excepto, tal vez, el de Marie-Thérèse Walter, por ser menor de edad. "María Teresa tenía 16 años cuando la conoce con 45. Pero ella es la que está hasta el final queriéndolo. A pesar de la separación, Picasso le envía cartas durante 40 años, hasta la muerte del pintor. El nieto de María Teresa me contó cómo su abuela se suicidó dos años después porque no podía vivir sin Picasso".

Banderas destaca también el caso de Dora Maar: "Le iba al sadomasoquismo, lo surrealista, lo fuerte. Él le dejó claro que no se casaría con ella, algo que ella aceptó hasta que se enamoró de él. Y es cuando Picasso la aparta. Su comportamiento no fue el correcto, pero también es cierto que nunca abandonó a sus mujeres económicamente".

"PICASSO ERA SU PROPIO PLANETA"

El artista malagueño se reinventó a lo largo de su vida, cambiando, en constante evolución. "Como artista me emociona, es sincero, me lo creo. Es muy difícil encontrar a alguien con esa verdad continua", confiesa Banderas que destaca cómo Picasso "era su propio planeta e ideología": "Formó parte del partido comunista. Cuando llegan los nazis él se quedó en París, se enfrentó a ellos, porque los nazis le quitaban sus cuadros. Se la jugó".

A Banderas le hubiera gustado ver a Picasso volver a España. "Veo a Alberti regresar a España y a todos estos tíos grandes de la cultura española, y Picasso se muere dos años antes de Franco. Ojalá se hubiera dado una vuelta por la Malagueta y que su gente le hubiera aplaudido a su paso".

"ME HUBIERA ENCANTADO RODARLA EN ESPAÑOL"

La serie no se iba a rodar en Málaga, pero Banderas se empeñó en que los productores Brian Grazer y Ron Howard, y el director y showrunner Ken Biller cambiaran de opinión. "Me llevé a Ken por los lugares icónicos donde vivió Picasso. Rodamos el nacimiento en su casa natal, y luego en la plaza de toros y demás". La espinita que se le queda al actor es la de no haberla rodado en español. "Me hubiera encantado hacerlo en español… y en malagueño. Lo hubiera acoplado a mi acento natural. La lástima es que no puedo doblarlo ya porque no tengo tiempo".

El actor Alex Rich, que interpreta a Picasso de joven, es el que lo tuvo más complicado según Banderas: "Tenía que imitar mi acento y Alex es californiano. Lo pasó mal". Y recuerda su encuentro, durante la época de Los reyes del mambo (1992), su salto a Hollywood, cuando conoció a Paloma Picasso en una cena. "Yo no hablaba mucho inglés, pero ella sí hablaba español. En un momento en el que le comentaba algo, vi que se le cerraban los ojos y pensé que le aburría. Le pregunté y me dijo: 'Cierro los ojos porque cuando hablas veo a mi padre'. Me dijo que nunca perdió el acento cuando hablaba. Me pareció muy bonito".

"HE ACABADO AGOTADO"

Ahora toca deshacerse del personaje, después de haberse mimetizado con él a lo largo de varias semanas, doce horas al día. "Necesito respirar y quitarme a Picasso de encima. Empezaba a imitar cómo andaba desde que me levantaba, desde el séptimo episodio que ya es más mayor. A las dos de la madrugada me recogían en coche, me sentaba en la silla de maquillaje durante cinco horas y luego tocaba rodar de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ya no podía más. He acabado agotado. Siguiendo la metáfora de la pintura, estoy demasiado pegado al cuadro, necesito distanciarme, porque no sé ni lo que he hecho".

'Genius: Picasso' se estrena el 26 de abril en National Geographic.