Annie Murphy regresa con 'Que te den, Kevin' y otros proyectos de los protagonistas de 'Schitt's Creek'

Acabó 'Schitt's Creek' (2015-2020) tras seis temporadas y con nueve premios Emmy, incluyendo mejor comedia. Los Rose se arruinaban y empezaban de cero en un pueblo al frente del motel Rosebud. Ahora, sus protagonistas también comienzan una nueva etapa tras el apoteósico éxito televisivo. Estos son sus nuevos proyectos. También recuperamos otras series y películas de su currículum que te sorprenderán.

Annie Murphy (Alexis Rose)

Tras varios cameos en series como ‘Rookie Blue’ o ‘Bella y Bestia’, la canadiense protagonizaba 'Schitt's Creek' y otra serie, ‘The Plateus’, sobre un grupo musical, estrenadas ambas en 2015. Tras su exitosa interpretación de la aparentemente superficial Alexis Rose, con la que Annie Murphy se llevó un premio Emmy el año pasado como mejor actriz de reparto, ahora protagoniza ‘Que te den, Kevin’, una comedia al estilo ‘Matrimonio con hijos’, pero sin hijos. La actriz es una mujer harta de su marido, aburrida de su matrimonio estancado, que vive dos realidades alternativas: en una, se oyen risas enlatadas de falsa felicidad propias de una sitcom; en la otra, ella lo quiere matar. En realidad, es una parodia de ‘Kevin puede esperar’, interpretada por Kevin James. Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba. De cara al futuro, se ha confirmado su participación en la segunda temporada de ‘Muñeca rusa’ (‘Russian Doll’), una de las grandes sorpresas de 2019, en la que Nadia (Natasha Lyonne) moría y resucitaba una y otra vez en un bucle infernal. Solo han trascendido unas fotos de las dos en el rodaje en Nueva York con Annie Murphy vestida de negro, con grandes gafas de sol y con la melena castaña. Habrá que ver si ayuda a la protagonista o se enfrenta a ella.

Dan Levy (David Rose)

Como actor, el pequeño de los Rose ha intervenido en episodios de ‘Degrassi: La nueva generación’ –donde interpretó a un productor de cine–; en la popular ‘Modern Family’ –un cameo en un episodio en el que hacía de dibujante amargado, enfadado con Mitchell– y hasta en una extrañísima película con Mischa Barton llamada ‘Identidad en la sombra’ (en la que era un genio de la ciberseguridad con pasado oscuro). Tras el éxito de 'Schitt's Creek' en la que también participaba como creador, productor, director y guionista, Dan Levy, abiertamente gay, ha colaborado en propuestas LGBT, como el doblaje de la serie animada ‘Comando Queer’, sobre un superespía gay, o como actor en la película ‘La estación de la felicidad’, una comedia romántica ambientada en Navidad con un reparto coral a lo ‘Love Actually’, que incluye a Kristen Stewart y Mackenzie Davis (como pareja de lesbianas), Aubrey Plaza o Alison Brie, entre otros. Si Dan Levy ganó el Emmy como actor, director y guionista en 2020 por 'Schitt's Creek'. Este año está nominado por su monólogo en el programa ‘Saturday Night Live’.

Eugene Levy (Johnny Rose)

¡Pillados!: Johnny descubre la aventura de David y Stevie | ¡Pillados!: Johnny descubre la aventura de David y Stevie

El padre de Dan Levy, mítico cómico en la década de los 70 y los 80, se hizo mundialmente conocido por pillar in fraganti a su hijo en la comedia ‘American Pie’ (una de esas escenas, la del pastel, grabadas a fuego para toda una generación). Pero son muchas las películas en las que el papá de los Rose ha participado en los últimos 50 años. Eso sí, como secundario siempre. Por eso 'Schitt's Creek' ha supuesto para el veterano actor una resurrección por todo lo alto. No solo por alzarse con el Emmy a mejor actor el año pasado sino también por lograrlo en un proyecto junto a su hijo en la vida real Dan Levy. Ambos pergeñaron la serie –él aparece como productor y guionista– en la que interpretan también a un padre y su hijo. Johnny Rose intenta recuperar el dinero que perdió y a su hijo sin embargo le cuesta sentar la cabeza. Juntos iban a hacer este año una gira de despedida de la serie ('Schitt's Creek: The Farewell Tour'), pero hace unas semanas decidieron cancelarla por el aumento de los casos de covid en EE.UU. Entre manos, o al menos como rumor, se habla de rodar una película de 'Schitt's Creek'. Estaremos atentos.

Catherine O'Hara (Moira Rose)

Moira Rose | neox

Otra actriz habitual de las comedias de los años 80 ya había coincidido antes de 'Schitt's Creek' con Eugene Levy en el programa ‘Second City TV’ que los hizo muy populares como pareja en EE UU en los años 70. Uno de los papeles más recordados de la actriz es el de la artista excéntrica en la fantasmagórica ‘Bitelchus’, de Tim Burton (un perfil que se le da muy bien, éste de las divas estafalarias), y, cómo no, la olvidadiza madre de Kevin (Macaulay Culkin) en ‘Solo en casa’. Después de la divertida y snob Moira Rose –una actriz de telenovela en su peor momento aunque ella se niegue a admitirlo–, O’Hara ha participado en varios proyectos de animación, como la serie de monstruos ‘Los últimos frikis del mundo’ y la película ‘Extinct’, protagonizada por unos simpáticos animales peludos. Con 'Schitt's Creek' ganó un Emmy el año pasado como mejor actriz y en breve rodará ‘Argylle’, una película sobre el espía más famoso del mundo que sufre amnesia y no recordaba haberlo sido, con un reparto de infarto: Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, John Cena o Dua Lipa.

Chris Elliott (Roland Schitt)

La condición del alcalde Roland para poder vender Schitt's Creek | La condición del alcalde Roland para poder vender Schitt's Creek

Se curtió como cómico en el programa de David Letterman en los años 80 y se hizo muy popular como el niño grande Chris Peterson en la serie ‘Búscate la vida’, una breve sitcom de los 90 creada por él mismo que le abrió todas las puertas, incluido el programa ‘Saturday Night Live’. Secundario de lujo y siempre interpretando personajes patosos o muy ruidosos, Chris Elliott ha aparecido en algunas de las mejores comedias, como ‘Atrapado en el tiempo’, con Bill Murray, o ‘Algo pasa con Mary’, con Cameron Diaz. Tuvo papeles recurrentes en series como ‘Todo el mundo quiere a Raymond’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’, donde interpretó al padre de Lily (Alyson Hannigan). Pero ha sido el éxito de 'Schitt's Creek' el que le ha descubierto a nuevas generaciones. Roland Schitt ayuda a los Rose cuando se instalan, y a pesar de que ellos crean que es un paleto sin luces, les hará reflexionar sobre sus prioridades. Entre sus próximos proyectos se encuentran la serie ‘Maggie’, en la que una mujer puede ver el futuro pero su vida es un desastre, y la película navideña ‘Christmans vs. The Walters’, con una mujer obsesionada por celebrar la Navidad perfecta.

Emily Hampshire (Stevie Budd)

Actriz secundaria en numerosas películas y series, uno de sus filmes más extraños y retorcidos lo protagonizó en 2010. Se llamaba ‘Buenos vecinos’, y era un thriller sangriento en el que aparecía completamente desnuda. En los siguientes años hasta 'Schitt's Creek', Emily Hampshire ha aparecido en ‘Rookie Blue’ y sobre todo en la adaptación televisiva de ’12 monos’, serie en la que interpretaba a una genio de las matemáticas con problemas mentales, que estrenó al mismo tiempo que 'Schitt's Creek' (de hecho estuvo compaginando ambas hasta 2018). En la serie es Stevie Budd, la mejor nueva amiga del personaje de Dan Levy, la única del pueblo que parece querer ser un poco diferente, aunque no sabe muy bien cuál es su sitio. Después de 'Schitt's Creek' no ha parado, especialmente con proyectos de terror. Apareció en una de las historias cortas de ’50 States of Fright’; en la película ‘Home’ será una mujer que junto a su marido y su hijo las pasa canutas en una casa, y en la miniserie ‘The Rig’ correrá peligro en una plataforma petrolífera tras unos sospechosos temblores. Además, coprotagoniza junto a Adrien Brody el drama ‘Chapelwaite’, que ha estrenado en EE.UU. en agosto, ambientado en los años 50 y basado en una historia corta de Stephen King.

Sarah Levy (Twyla)

Antes de 'Schitt's Creek', Sarah Levy era una completa desconocida (solo había aparecido brevemente en el filme ‘Larry Crowne’ con Tom Hanks y Julia Roberts). La hija de Eugene Levy y por ende hermana de Dan Levy, no forma parte de la familia Rose sino que interpreta en la serie a Twyla, la ingenua camarera del restaurante local. Este año ha rodado la serie ‘SurrealEstate’ que coprotagoniza junto a Tim Rozon (‘Wynonna Earp’) y que se estrenó en julio en EE UU. En ella forma parte de un equipo especial que se encarga de investigar aquellos casos en los que se ven involucradas casas embrujadas que han podido ahuyentar a posibles compradores. Le seguiremos la pista a su incipiente carrera.