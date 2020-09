6 series que han triunfado por el boca a boca y a las que tienes que engancharte

El colapso

Se estrenó en Francia en 2019 y ha entrado sin duda alguna en los rankings de las mejores ficciones emitidas en España este año. El colapso (L’effondrement), como su nombre indica, anuncia el fin de la sociedad tal y como la conocemos, y plantea qué ocurriría si un buen día, sin previo aviso, el sistema reventara. Algo similar a lo que narra Years and Years con el añadido sorprendente de un inusual formato: cada uno de los ocho episodios de 20 minutos está rodado del tirón, en un plano secuencia, con diferentes protagonistas. Este estilo narrativo logra una celeridad en los acontecimientos que no da tregua al espectador. El supermercado en el que dejan de funcionar las tarjetas de crédito, la residencia de mayores abandonada, la mujer que intenta llegar a una isla solo para ricos… La crisis sanitaria, además, ha agudizado el premonitorio mensaje: ¿estamos preparados como sociedad para un cambio de esta magnitud? Te mantendrá en tensión.

Los Durrell

Su hermano Lawrence, autor de El cuarteto de Alejandría, es el escritor afamado de la familia, sin embargo el naturalista Gerald Durrell logró hacerse un hueco en los corazones de varias generaciones de lectores gracias a su divertida manera de transmitir su amor por la naturaleza, un agudo y cínico análisis en el que también incluía a su propia (y extravagante) familia. Así retrató al aventurero clan, que se mudó de la fría Inglaterra a la soleada Corfú, en Mi familia y otros animales, el más popular de sus libros, base para esta deliciosa serie, ideal para animar el más gris de tus días.

'Los Durrell' reflexiona sobre el cambio de una manera optimista, sobre la adaptación a un nuevo entorno sin olvidarse de las raíces, desde la ingenua mirada de crío de Gerald, fascinado por las nuevas aventuras que puedan originarse de esta mudanza repentina. Ambientada en los años 30 y rodada en la isla griega de Corfú, la serie fue estrenada en 2016 y cuenta con cuatro entregas, la última emitida el año pasado.

Podría destruirte

Como su propio nombre indica esta serie toca la fibra de una forma directa y sin ambages y, en efecto, podría destruirte. Casi lo consigue con su protagonista, una entusiasta promesa de la literatura que es agredida sexualmente una noche de fiesta, aunque a ella le costará recordar qué ocurrió realmente. Con apariencia de thriller –parte de la trama se centra en montar esas piezas del puzle–, la reconstrucción de los hechos sirve para explorar el consentimiento sexual entre los jóvenes en la actualidad, algo que sorprenderá a algún adulto despistado. Cómo en tiempos de aplicaciones para ligar, de redes sociales tan adictivas como la droga y de relaciones vacías que duran un suspiro, la peor de las experiencias puede servir de acicate para encontrarse a uno mismo. Habrá que seguirle la pista a la creadora de la serie y carismática protagonista, Michaela Coel.

Baron Noir

Si Pablo Iglesias le regaló al rey una edición de 'Juego de tronos', el presidente del Gobierno hizo lo propio con el líder de Podemos recomendándole este thriller político, al que, al parecer, no solo se ha enganchado Pedro Sánchez sino otros colegas del hemiciclo durante el confinamiento. Esta “obra maestra”, en palabras de Iglesias, es la francesa 'Baron Noir', que narra los entresijos oscuros del sistema político, encabezado por un alcalde sin escrúpulos con ansias de venganza tras su inesperada destitución. Una combinación entre El ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards y Los Soprano, que parece haber llegado para desbancar a Borgen –que regresará con una cuarta temporada en 2021–, otra de las grandes favoritas en los rankings seriéfilos de nuestros gobernantes. Aunque no está basada en hechos reales, es fácil empatizar con la lucha de poderes que muestra 'Baron Noir' y encontrar paralelismos con la política actual, inspiración recurrente de esta ficción estrenada en 2017 que ha llegado a su tercera entrega.

The virtues

PJ Harvey le pone potente banda sonora a este drama rodado en Liverpool en el que Stephen Graham interpreta a un tipo que ha tocado fondo y decide poner remedio a su fracaso regresando a sus raíces, buscando su identidad, que es como decir, buscándose a sí mismo. Esta miniserie de los creadores de This is England habla a cara de perro del abuso sexual a menores y reflexiona sobre cómo un hecho así, enterrado del pasado, bloqueado, puede dar origen a una cadena de errores, como un maquiavélico dominó existencial sin fin. Graham borda el papel de fracasado, algo borrachín, padre de un hijo al que, circunstancias de la vida, tal vez nunca pueda ver más. Su tristeza se cuela entre tus huesos, quieres que beba, que se divierta, que sonría, pero también cure sus heridas, se sane, y consiga ser feliz, no solo en apariencia. Algunas de las escenas de 'The Virtues' se te quedarán grabadas a fuego.

#Luimelia

La segunda temporada de uno de los fenómenos virales del año está a punto de finalizar este mes de septiembre (aunque no hay que alarmarse, ya hay confirmada una tercera entrega). El amor de las chicas de 'Amar es para siempre' dio un salto de los años 70 a 2020 mostrando los estereotipos relacionados con el empoderamiento de la mujer, algo que enganchó inmediatamente a una audiencia ávida de nuevas aventuras de las dos protagonistas. El universo #Luimelia, un experimento transmedia de ATRESplayer Premium, invadió las redes sociales con Luisita y Amelia (Paula Usero y Carol Rovira) gracias en gran parte a la enorme química que transmiten las actrices, convirtiendo la serie en una referencia indiscutible del colectivo LGTB. Imprescindible por visibilizar y representar de forma positiva la homosexualidad con tramas narradas con gran naturalidad y sensibilidad.