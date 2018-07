People’s Choice Awards 2013: unos premios más allá de la crítica

Drama favorito: ‘Anatomía de Grey’. Hace ya muchas temporadas, desde la quinta, que el drama médico de ABC desapareció de la lista de nominados. Ahora, con la emisión de la novena temporada, vuelve a ganar un premio como mejor drama.

Drama de cable favorito: ‘Leverage’. Tras 5 temporadas en antena y 77 capítulos emitidos la cadena TNT ha cancelado una de sus series más populares. Competía con la todopoderosa ‘The Walking Dead’, pero al final se ha impuesto en las preferencias de los espectadores, seguramente motivados por la cancelación.

Nuevo drama favorito: ‘Beauty and the Beast’. De las diez series nominadas que se han estrenado esta temporada se ha impuesto el drama ‘Beauty and the Beast’ de la cadena The CW. Lo cierto es que ‘Nashville’ o ‘Chicago Fire’ se lo merecían más.

Actor dramático favorito: Nathan Fillion. El protagonista de ‘Castle’ siempre ha gustado a los espectadores y ha vencido a su gran rival Ian Somerhalder por ‘Crónicas Vampíricas’. Se demuestra así que ‘Castle’ tiene una comunidad de fans más que potente.

Actriz dramática favorita: Ellen Pompeo. Los Emmy siempre han ignorado a la protagonista de ‘Anatomía de Grey’, que al menos tiene un mínimo consuelo con este premio. Quién se lo iba a decir tras nueve temporadas.

Comedia favorita: ‘The Big Bang Theory’. No había duda. Es la serie más vista en Estados Unidos por el público entre 18 a 49 años, que a su vez son los que más participan en este tipo de votaciones. Competía, entre otras, con ‘Modern Family’ y ‘New Girl’, dos grandes favoritas.

Comedia de cable favorita: ‘Awkward’. La serie teen de MTV encaja perfectamente con el espíritu de los Peopole’s Choice Awards. La también nominada ‘It's Always Sunny in Philadelphia’ es demasiado alternativa para estos premios.

Nueva comedia favorita: ‘The New Normal’. Las comedias nominadas no brillaban por su calidad pero ‘Go On’ o ‘The Mindy Project’ son bastante mejores que la nueva serie de Ryan Murphy, pero el público tiene la última palabra.

Actor y actriz de comedia favoritos: Chris Colfer y Lea Michele. Con este doble premio para ‘Glee’ queda claro que aún sigue teniendo aceptación entre los espectadores, aunque ya no marque, ni de lejos, la audiencia de las dos primeras temporadas.

Serie de cable premium favorita: ‘True Blood’. Otra de las favoritas. No en vano es la serie más vista de HBO y a pesar de enfrentarse a las nominadas ‘Dexter’, ‘Homeland’ y ‘Juego de Tronos’ ha logrado superarse a todas ellas.

Serie de ciencia-ficción favorita: ‘Supernatural’. Ni ‘The Walking Dead’ ni ‘The Vampire Diaries’, ‘Supernatural’ ha ganado el premio a la mejor serie de ciencia ficción. A pesar del desgaste y de la bajada de audiencia es una de las más defendidas por sus seguidores.

Drama criminal favorito: ‘Castle’. Al igual que el premio a Nathan Fillion, era previsible que el mejor drama criminal fuese a parar a ‘Castle’ que ha vencido a series como ‘CSI’, ‘NCIS’ o Bones’.