'Nurse Jackie' y 'The Big C' regresan con capítulos desiguales

Jackie Peyton en la encrucijada

'Nurse Jackie' ha vuelto a lo grande: Jackie (Edie Falco), la enfermera mentirosa patológica, amoral y que no sabe lo que es el remordimiento, decide ir a rehabilitación. Supone un giro que muchos esperábamos y que le da al personaje un impulso excelente para ver a Jackie enfrentada a sus propios fantasmas.



La serie se retoma justo después de que Jackie se enterase de que Kevin, su marido, le había sido infiel. Lejos de ser empática, ya que ella le ha sido infiel durante años, le pide que se vaya de casa. Incapaz de reconocer sus errores continua en su huida hacia delante, y en la cuarta temporada se lleva a casa a un desconocido con el que se encuentra en la capilla del hospital y que muere en el suelo de su salón por sobredosis. El shock hace que Jackie se vea arrinconada y decide, con la ayuda de la gran Doctora O'Hara, ir a un programa de rehabilitación durante 28 días.



El proceso de desintoxicación de Jackie no será fácil y todos esperamos ver a la enfermera retorciéndose en su cama suplicando por unos miligramos de oxycodina. No es muy probable que consiga permanecer 28 días limpia y menos aún que se mantenga a raya una vez que vuelva al hospital. No lo tendrá fácil tampoco fuera del trabajo: Kevin se ha enterado de que ella ha mentido una relación con Eddie durante años y no hay mentira que se pueda inventar la enfermera Peyton para que la perdone.



El hospital All Saints sigue en plena forma con su variado plantel de secundarios. La enfermera Zoey, uno de los mejores personajes, sigue metida en su mundo del país de las maravillas que se refleja en sus uniformes de monitora de guardería. La gerente Akalitus tiene que volver a trabajar como enfermera de planta si quiere cobrar su pensión completa y la doctora O’Hara le confiesa a Jackie que está embarazada.



'Nurse Jackie' ha mantenido el estilo de las tres anteriores temporadas, respeta la coherencia argumental de los personajes y cumple a pies juntillas con el tono de humor negro marca de la casa de Showtime.



'The Big C': comienzo tramposo y sin ritmo

'The Big C' tuvo una primera temporada excelente, una segunda más irregular y ha comenzado la tercera con un capítulo que podía parecer una premiere o el cuarto capítulo de la temporada.



De poco sirvió el 'cliffhanger' de la segunda temporada, en la que Cathy (Laura Linney) se desplomaba en el suelo mientras Paul, su marido, sufría un infarto y ella lo vio desplomado junto al fantasma de Marlene (que se suicidó en el final de la primera temporada). Si algo esperábamos es que Cathy se enfrentara a la muerte de su marido a la vez que a su cáncer, pero ni una cosa ni la otra. No sólo Paul está vivo y coleando sino que su cáncer se ha reducido gracias al ensayo clínico.



El primer capítulo de la cuarta temporada no presenta tramas, tiene un ritmo bastante pasmoso y no han introducido ninguna novedad, más allá de la nueva identidad que se ha inventado Cathy, que acude a un pub londinense en el que fuma, bebe cócteles y actúa como si fuese otra persona, con cambio de nombre incluido. No es mala idea, pero está mal aprovechada.



Una gran decepción para una serie prometedora que ha perdido fuelle a lo largo de sus tres años de vida, quizá más del que habría que esperar para una serie de cable, menos sujeta a las presiones de la audiencia y a los argumentos dramáticos políticamente correctos. La gran C de la serie se ha hecho más minúscula que nunca.



Audiencias que dejan la renovación en el aire

El domingo se ha convertido en un auténtico campo de batalla para las series de cable y Showitme ha perdido estrepitosamente. Mientras que HBO arrasa con 'Juego de Tronos' y prepara las comedias 'Girls' y 'Veep' para lo noche dominical, AMC disfruta del éxito de 'Mad Men' y de los correctos datos en 'The Killing'.



Entre tanta oferta de calidad, Showtime se ha conformado con datos muy mediocres: 'Nurse Jackie' estrenó su cuarta temporada ante 600.000 espectadores (200.000 menos que en el final de la temporada anterior) y 'The Big C' con 580.000 espectadores, muy lejos de los casi 900.000 que consiguió al comienzo de la segunda temporada. Son datos correctos pero que dejan la renovación de ambas en el aire y su cancelación supondría un mazazo a la parrilla de Showtime, que ha visto como AMC la ha derrotado de un plumazo por ser la cadena de cable de más prestigio junto con HBO.