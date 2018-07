Notas de Navidad: las series que aprueban y suspenden en 2012

CBS arrasa con sus series veteranas y 'The Big Bang Theory' continua como la serie más vista en Estados Unidos

Matrícula de honor: ¡The Big Bang Theory¡

Sobresaliente: 'NCIS', 'NCIS: Los Angeles', 'Person of Interest', 'Criminal Minds', 'Mike & Molly', 'How I Met Your Mother', '2 Broke Girls’, 'Two and a Half Men', 'Blue Bloods'

Notable: 'Hawaii Five-0', 'Elementary', 'CSI'

Aprobado: 'The Good Wife', 'The Mentalist', 'Vegas'

Suspenso: 'CSI NY'

Muy Deficiente: 'Made in Jersey', 'Partners'



NBC mejora su audiencia con respecto al año pasado y logra buenos datos con sus estrenos

Sobresaliente: 'Parenthood', 'The Office', 'Go On' y 'Revolution'

Notable: 'Grimm', 'Chicago Fire', ‘The New Normal’

Aprobado: 'Parks and Recreation', 'Law & Order: SVU'

Suspenso: '30 Rock', 'Up All Night', 'Whitney', 'Guys with Kids'

Muy Deficiente: 'Animal Practice'



ABC no acierta con sus estrenos y 'Modern Family' repite como su gallina de los huevos de oro

Matrícula de honor: 'Modern Family'

Sobresaliente: 'Anatomía de Grey', 'Scandal'

Notable: 'Castle', 'Nashville', 'The Neighbors', 'The Middle', 'Suburgatory', 'Revenge', 'Once Upon a Time'

Aprobado: 'Last Man Standing', 'Malibu Country'

Suspenso: 'Don’t Trust the B in Apartment 23', 'Happy Endings', 'Private Practice'

Muy Deficiente: '666 Park Avenue', 'Last Resort'



FOX baja y todos sus estrenos suspenden

Sobresaliente: 'Glee', 'New Girl', 'Family Guy', 'The Simpsons'

Notable: 'Bones', 'American Dad'

Aprobado: 'Fringe', 'Raising Hope', 'The Cleveland Show', 'Bob's Burgers'

Suspenso: 'Ben and Kate', 'The Mindy Project'

Muy Deficiente: 'The Mob Doctor'



The CW en racha tras el éxito de 'Arrow' y la consolidación definitiva de 'Vampire Diaries'

Matrícula de honor: 'Vampire Diaries'

Sobresaliente: 'Arrow'

Notable: 'Supernatural'

Aprobado: '90210', 'Hart of Dixie', 'Beauty and the Beast', 'Nikita'

Suspenso: 'Gossip Girl'

Muy Deficiente: 'Emily Owens M.D'



La cadena a la que mejor le va es, de nuevo, CBS que anota excelentes datos en la mayoría de sus series veteranas (sobre todo 'NCIS' y su bloque de comedias). NBC mejora sustancialmente sus datos del año pasado y logra muy buena aceptación en sus estrenos (sobre todo 'Go On' y 'Revolution') aunque no tanto en sus series longevas ('30 Rock').



ABC cuenta con 'Modern Family' como la serie más vista del canal, 'Anatomía de Grey' como el drama más visto de la televisión por público entre 18 y 49 años y 'Scandal' que ha logrado consolidarse en su segunda temporada.



FOX despide un inicio de temporada muy flojo: ha cancelado 'The Mob Doctor' y dos de sus series de estreno 'Ben and Kate' y 'The Mindy Project' han renovado por una temporada completo con datos bajísimos. Por su parte The CW está en racha tras el éxito de 'Arrow', su apuesta más fuerte, y 'The Vampire Diaries' que ha logrado empatar con NBC en su franja horaria.