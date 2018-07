Número de Serie

La sensación de estancamiento que tuvimos al principio de la temporada se ha desvanecido en los últimos episodios. Desde que Don vuelve a las oficinas de SCDP, lo hace también lo mejor de la serie, en las escenas en las que el personaje brilla como nos tenía acostumbrados. Además, se ha producido la necesaria y esperada reconciliación con Peggy, en un episodio que homenajeó al imborrable "The Suitcase" (cuarta temporada).



Peggy se ha hecho publicista al abrigo de Don y aunque lo ha conseguido todo por sí misma, tiene el inconfundible estilo Draper. Lo hemos visto durante su presentación en Burger Chef, en el que se gana al cliente desde el primer segundo. Peggy ha crecido como publicista pero se siente tan sola y tan vacía como su mentor, tal y como ambos confiesan antes de bailar al ritmo de 'My Way de Sinatra'.



Mientras que Peggy está en su mejor momento, Don vuelve a fracasar en su segundo matrimonio. En la enorme secuencia de despedida, Megan le dice sin decírselo que su relación estaba acabada hace tiempo y que ambos lo sabían. Don termina la conversación despidiéndose como el marido paternalista que siempre ha sido, aunque no parece que Megan vaya a lanzarse en sus brazos de nuevo. El protagonista recupera su trabajo pero pierde, una vez más, en su vida personal.



Esa soledad de Don y Peggy no es la única. La mayoría de personajes lo están y 'Mad Men' con su preciosa envoltura te muestra a unos personajes en su mayoría desolados. Lo hemos visto en Roger con su hija o en Joan cuando con total determinación afirma "yo quiero amor". Aunque ninguno lo tenga de su lado, todos los buscan, pero saben que no lo van a encontrar. Ahí está lo mejor del discurso narrativo en 'Mad Men'.



Despedida musical

La muerte de Bert Cooper cambia de nuevo la dirección de SCDP. Roger toma el mando y decide vender la agencia a McCann, su principal competidor. Así, Don conserva su trabajo y la agencia se revalora económicamente. Todos contentos, aunque puede ser el final para todos en el tramo final de los próximos episodios.



No ha sido una Season Finale con impacto, como tampoco lo fue la anterior. 'Mad Men' es una serie para degustar, no para tenerte intrigado con giros y golpes de efecto. Por eso, ver a Bert despedirse al ritmo de The best things in life are free ha sido la mayor despedida para el personaje más excéntrico de la serie, aunque también el más entrañable.



A pesar de un cierto atropellamiento en el principio, en el que las tramas no estaban bien definidas, la serie ha sabido reconquistarnos y ofrecer una historia que todavía nos interesa. Y todo con una elegancia insuperable. Nos han sabido a muy poco estos siete capítulos y quizás hubiese sido mejor emitir seguidos los catorce de la séptima temporada. AMC no opina así y tendremos que esperar un año. Bien sabe la cadena que vamos a esperar lo que haga falta.