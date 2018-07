Los 10 mejores 'guilty pleasures' del 2014

10. ‘New Girl’. Porque a pesar de que la comedia está en punto muerto desde hace bastantes episodios, adoramos a Zoey Deschanel y, hasta en sus puntos más bajos, nos hace gracia.



9. ‘2 Broke Girls’. Porque a pesar de su humor zafio y ordinario y sus chiste verdes, amamos a Max y Carol. De todas las comedias de CBS es sin duda la más petarda. Y que siga así.



8. ‘Pretty Little Liars’. Porque podrá pasar el tiempo y siempre merecerán un puesto honorífico en este ranking. Las cuatro bitches oficiales de ABC Family han perdido fuelle y audiencia, pero siguen siendo un referente petardo imprescindible.



7. ‘Madam Secretary’. Porque es un guilty pleasure a su pesar. La serie protagonizada por Tea Leoni es muy ligera y se deja ver con absoluta facilidad, casi como una versión relajada de ‘Scandal’.



6. ‘Anatomía de Grey’. Porque es innegable que para llevar 11 años de emisión la calidad de la serie es bastante alta, y lo ha vuelto a demostrar con unos índices de audiencia más que aceptables.



5. ‘The Flash’. Porque The CW ha sabido, por fin, dar con una fórmula de éxito: mezclar el género de súper héroes con los elementos de una serie facilona y sin pretensiones.



4. ‘Scandal’. Porque Olivia Pope es un grandísimo personaje y no podemos vivir sin ella. La cuarta temporada está siendo una auténtica joya y deja claro que ‘Scandal’ es un verdadero manual de cómo ser un guilty pleasure desde la A hasta la Z.



3. ‘How to Get Away with Murder’. Porque sobran los motivos para decir que Shonda Rhimes sabe lo que hace y sus tres series merecen estar, por derecho propio, en este listado. Viola Davis, excesiva y pasada de rosca, es la actriz perfecta para una serie adictiva al máximo.



2. ‘Jane the Virgin’. Porque ha sido la gran sorpresa del género en este año. Nominada a los Globos de Oro (mejor comedia y actriz cómica), la serie The CW es la mezcla perfecta de comedia, petardeo y frivolidad. Aunque la audiencia no acompañe, merece la medalla de plata entre las diez series más petardas de 2014.



1. ‘The Leftovers’. Porque es un quiero y no puedo, porque es adorada y criticada a partes iguales, porque amamos a la gran Nora Durst o porque esperamos que Justin Theorux aparezca de nuevo haciendo jogging… ‘The Leftovers’ es buena y mala a partes iguales, y no tienes claro si te gusta o no, pero desde luego es una serie de la que te resulta difícil desengancharte. Merece, con todos los honores, liderar este ranking.