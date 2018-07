'Masters of Sex' se lleva el título de mejor estreno en la temporada 2013/2014

Pero 'Masters of Sex' no es una serie que trate sobre sexo. Es una serie sobre la psicología humana, sobre cómo nos comportamos ante el sexo, las emociones y los sentimientos. Y todo bajo el soporte de un experimento que pretendía (y que lo consiguió) cambiar el concepto de sexualidad humana. Una complicada telaraña de la que la serie sale victoriosa sin golpes de efecto y sin un casting con grandes caras conocidas. Es, sin duda, un 'must watch' que no te puedes perder.



El doctor Masters y su ayudante Virginia Johnson son los dos protagonistas sobre los que se apoyan el resto de personajes, todos necesarios para la historia. Mientras que el doctor representa lo oprimido y lo soterrado, Virginia es el símbolo de la liberación total. Juntos consiguen que la serie interese desde el minuto cero.



William Masters está casado con Lily, la que en principio parece un personaje prescindible de mujer florero pero que demuestra enseguida que no lo es. Un matrimonio roto de hecho pero no de derecho. Lily se empeña en seguir al lado de Will, que ni siquiera es capaz de mirarla o de hacer el amor con ella. La secuencia del capítulo undécimo en el que ella le pregunta por los pacientes que han tenido relaciones 23 veces en el estudio sobre la sexualidad humana resume a la perfección el papel que juega cada uno de ellos en la serie.



Virginia en cambio ya ha pasado por dos matrimonios y no quiere tener un tercero. Su objetivo es tener una carrera y llegar tan lejos como pueda, aunque su plan vuela por los aires tras conocer al doctor Masters con el que acaba teniendo relaciones sexuales bajo el pretexto del experimento médico. Sabemos que su relación con Ethan, con el que no se va a casar y enemigo acérrimo de Masters, es solo un entretenimiento para olvidarle.



Merece la pena destacar el gran abanico de secundarios de la serie. La doctora Lillian que empieza como enemiga de Virginia y se convierte en su cómplice, representa de manera muy acertada las aspiraciones de las mujeres en los años 50. También merece una mención especial la ingenua Jane, la secretaria que aporta el punto cómico que a veces la serie necesita.



Y es imposible no deleitarse con la impresionante interpretación de Allison Janney ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') que interpreta a la mujer del rector de la Universidad que no ha tenido un orgasmo en su vida y decide probar suerte teniendo un affaire. Lo mismo ocurre con su marido, el rector Scully (el gran actor Beau Bridges) incapaz de aceptar su homosexualidad y asumiéndola como una enfermedad de la que tiene que curarse.



Todos los personajes, protagonistas y secundarios, componen un mosaico más que interesante con el que el espectador disfruta en cada episodio. Sólo falta uno para que finalice la primera temporada y lo malo es que tendremos que esperar hasta finales de 2014 para que comience la segunda. 'Masters of Sex' ha sido el oasis en medio de una larga lista de estrenos para olvidar. Queremos que el experimento del doctor Masters no acabe nunca.