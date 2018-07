Larga espera para la deseada quinta temporada de 'Mad Men'

¿El motivo de la discrepancia? El dinero, como siempre. La cadena pretendía acortar la duración de los capítulos para incluir así más publicidad, algo a lo que se oponía frontalmente Weiner. Al final han decidido que el primer y último capítulo de la temporada sean más largos y acortar el resto. "No entiendo por qué, con todo el éxito de la serie, de pronto, es necesario cambiarla" dijo Weiner durante la fase en que las negociaciones estaban en el aire. Al final 60 millones de dólares que irán al bolsillo del creador y guionista de 'Mad Men' ponen punto y final al conflicto.



Superados los escollos, se firmó un contrato en el que se aseguraban una quinta y sexta temporada, con posibilidad de una séptima en caso de que la serie siga funcionando. Jon Hamm, el actor protagonista que interpreta a Don Draper, también ha firmado por tres años con la cadena, por lo que todos los flecos están cortados y no queda ningún cabo suelto. Al menos de momento. La relación entre los miembros del equipo es tan cordial que el propio Hamm dirigirá la premiere de la quinta temporada.



¿Qué nos traerá la quinta temporada?

Desde que 'Mad Men' empezó en 2007 la audiencia ha aumentado a medida que también lo ha hecho su calidad. Cuando parece que la serie ha llegado a un nuevo punto álgido, de repente alcanza un nivel de calidad superior, algo que hemos comprobado a lo largo de la cuarta temporada con capítulos tan memorables como "La maleta" (4x07), en el que todo el capítulo se desarrolla en un intenso cara a cara entre Peggy Olson y Don Draper. Memorable.



La cuarta temporada fue un riesgo a la vez que toda una declaración de intenciones. Cambiaron el decorado y agencia pero no así la serie, que siguió manteniendo intacta su elegancia y su soberbio estilo. Después de una temporada redonda quedó claro que hay 'Mad Men' para rato, y que no importa en qué agencia trabaje Don Draper; lo importante es que siga siendo Don Draper.



El último capítulo de la cuarta temporada nos dejó con la miel en los labios, deseosos de ver nuevos capítulos. Don decide, de la noche a la mañana, casarse con su secretaria e ignorar a la doctora Fay Miller, con quién parecía que iba a tener, por fin, una relación madura. No ha sido así y Don elige no crecer a nivel amoroso. Betty, la ya ex mujer del publicista, no es tan feliz como pensaba en su nuevo matrimonio y la casa se le echa encima a medida que su hija mayor va creciendo. Sigue enamorada de Don y siempre lo estará. Será muy interesante ver cómo la nueva y la antigua esposa compiten en belleza y talento como amas de casa.



El cambio de agencia trajo muchos cambios al elenco de secundarios. Peggy (Elisabeth Moss) está más segura que nunca de sí misma y de sus capacidades profesionales. Su nuevo grupo de amigos hippies (los auténticos de la época) seguro que le aportan momentos muy interesantes en la quinta temporada, en especial el tonteo que mantiene con uno de ellos. Pete Campbell por fin ha conseguido su sueño de ser socio en la nueva agencia (Sterling Cooper Draper & Pryce) y Trudy, su infeliz mujer, está embarazada. Como telón de fondo está la sutil e irresistible atracción que sienten Peggy y Pete.



Otra de las tramas más jugosas es la que se ha creado entre Joan y Roger. La exuberante jefa de personal no ha querido abortar y tener a su hijo, cuyo padre es Roger. Para más lío, decide contarle a su marido que el hijo es suyo y que lo conocerá cuando regrese de Vietnam. Roger ignora todo el asunto y se encontrará con el pastel a medida que avance el embarazo de la pelirroja.



Confío plenamente en los guionistas, que ofrecerán lo mejor de sí mismos en la próxima temporada. Faltan muchos meses de larga espera, pero merecerá la pena. Pocas series actuales pueden presumir de tener un nivel de calidad tan altísimo como 'Mad Men'. Superados los escollos económicos, que poco importan al espectador, ahora sólo toca disfrutar de la mejor serie del momento.