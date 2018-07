Impactante e inesperado giro final en 'The Killing'

Más allá de si el final ha gustado o no, queda claro que la serie ha estado bien construida, y que a pesar de cierta lentitud en algunos de sus episodios hemos disfrutado con cada nuevo sospechoso (el profesor Ahmed, los compañeros de clase, etc). Las interpretaciones de los actores han sido sobresalientes, sobre todo los actores que encarnan a los padres de Rosie (Michelle Forbes y Brent Sexton). No menos mérito tiene la detective Sarah Linden (Mireille Enos), protagonista de la serie y la gran química que ha tenido en pantalla con su compañero de batallas, Holder (Joel Kinnaman).



SPOILERS!!! Si no has visto el final de la serie... ¡¡CUIDADO!!



Los seguidores deseaban una Season Finale que pusiera un gran dedo acusador, y probatorio, sobre el asesino de la joven Rosie. No ha sido así y esta no resolución del caso ha dejado a un grupo de espectadores satisfechos pero a otros tantos muy cabreados y confusos. Los espectadores querían un culpable y no lo han encontrado. ¿Error o acierto? Depende de cómo se mire.



Para que la serie tuviese continuidad y se rodase una segunda temporada era necesario dejar el caso abierto o, por el contrario, introducir un nuevo asesinato, aunque ésta última opción hubiese sido precipitada. Los guionistas se han decidido por darle una vuelta de tuerca más, la enésima, e introducir muchas novedades con respecto a la investigación que nos ha tenido en vilo durante meses.







El concejal Richmond como chivo expiatorio

Todo encajó en el 1x12 y el 1x13 vino a explicar de qué forma, cuándo y por qué mató el concejal Richmond a Rosie. El candidato le replica a la detective Linden que él es inocente, pero ella, convencida de sus pruebas y deseosa de encontrar un culpable, no atiende a todos los detalles. Alguien la ha traicionado y ese alguien es su propio compañero, Holder. Ahí se produce un giro que nadie esperaba y que se resolverá a lo largo de la segunda temporada. ¿A quién habla Holder en el coche cuando afirma la falsificación de las pruebas para inculpar el concejal? ¿Será Gwen, novia del candidato a alcalde de Seattle?



Ahora se sitúa todo en un nuevo nivel en el que parece existir una conspiración para que el concejal pague el asesinato de Rosie Larsen, mientras que el auténtico culpable sigue libre. En el último minuto Belko, ayudante de la empresa de los Larsen, desenfunda un revólver y se dirige al concejal Richmond. Un fundido en negro y el final de la primera temporada impide ver qué pasa después. ¿Buen cliffhanger o trama sacada de la manga?







Lo cierto es que lo han hecho bien, por varios motivos. Se crea una maraña de tramas con la suficiente enjundia como para disfrutar de una segunda temporada que puede ser muy prometedora. Nos deja con ganas de más y, sobre todo, consigue impactar al espectador, para que no se conforme con un final tradicional y conclusivo. Estoy deseando que llegue 'The Killing' y nos vuelva a tener pendientes del asesinato de Rosie Larsen otros trece días en forma de trece capítulos.