Hell on Wheels resucita el género del western en televisión

Hell on Wheels se estrenará el próximo 6 de noviembre en Estados Unidos, y parece que será una de las series más originales del cable estadounidense la próxima temporada, al menos en cuanto a género. Unos pocos meses después la podremos disfrutar en nuestro país, de la mano de Antena 3, que ha adquirido los derechos de emisión de la serie mitad dramática mitad western, protagonizada por Anson Mount, que ha realizado cameos en varias series de televisión ('Lost' o 'Dollhouse').



El actor protagonista encarna a Cullen Bohannon, un granjero sureño que está dispuesto a todo por vengar la muerte de su mujer a manos de los soldados de la unión yankee. La serie está ambientada en 1865, en plena posguerra civil americana y en el denominado proceso de reconstrucción. Un acontecimiento histórico que actuará de hilo conductor de la serie y dónde se mostrarán hechos tan cruciales como la abolición de la esclavitud.



Durante la búsqueda de su esposa, el granjero sureño trabajará en la construcción del primer tren transcontinental, lo que nos regalará una buena dosis de efectos especiales y decorados que recrearán el siglo XIX. Y en ese proceso de construcción es donde aparecen la mayoría de secundarios que acompañarán a Cullen Bohannon en la búsqueda del culpable que asesinó a su mujer.







Uno de los mayores activos del reparto es sin duda Colm Meaney, prestigioso actor irlandés que ha participado en un gran número de películas y series de televisión. Meney interpreta a un terrateniente y a la par inversor del tren transcontinental, esperando el momento de hacerse rico a base de mano de obra barata.



En la promo oficial de AMC se aprecia una serie de presupuesto elevado en la que veremos historia, acción y drama entremezclados. Las desigualdades sociales de la época o las devastadoras consecuencias de la guerra serán una constante en Hell on Wheels. La primera temporada, compuesta por diez capítulos, promete ser una de las revelaciones del año.



Puede que este tipo de series se hagan más complicadas de ver al principio, por la falta de costumbre del espectador a propuestas más arriesgadas y que se salgan de lo común, como es el caso de Hell on Wheels. Pero seguro que dándole un voto de confianza disfrutaremos con una serie distinta y que no tiene comparación con ninguna otra, al menos de momento. ¿Quién sabe? Lo mismo se abre la brecha y el género western se instala en la televisión. AMC suele acertar de lleno con sus series.