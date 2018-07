'Hell On Wheels', un drama de calidad que recupera el western en televisión

Desde el primer minuto el enigmático Cullen atrae como personaje principal. El espectador conecta más por lo que hace que por lo que dice. Parco en palabras, como mandaba la tradición más rancia en la época, pero efectivo en los hechos está apunto de descubrir quién mató a su esposa, pero en el último segundo se queda sin escuchar el nombre del sargento que asesinó a su mujer. La búsqueda de ese nombre que tanto ansía Cullen nos llevará por una apasionante primera temporada.



La historia está ambientada en 1865, en plena reconstrucción de Estados Unidos tras la devastadora Guerra Civil que partió el país en dos. El conflicto racial está muy presente en la serie y se convierte a la vez en una de sus mejores bazas. Además de esta revisión histórica 'Hell On Wheels' centra su argumento en la construcción de un gran ferrocarril que recorre el país de costa a costa. Es la excusa perfecta para que el protagonista de la serie, el misterioso Cullen Bohannon, recorra un decante Estados Unidos en busca de venganza.



Completando la historia del ferrocarril hay otras tramas secundarias muy interesantes, como la de Lily Bell, que ha visto con sus propios ojos cómo muere su marido a manos de los indios en una de las obras del ferrocarril. La joven y recién viuda huye con los planos que su marido había diseñado para el proyecto del gran tren por encargo de Thomas C. Durant, el despiadado terrateniente y creador de la idea de realizar la mayor obra ferroviaria del país. Resalta especialmente la brillante interpretación que hace del magnate el actor irlandés Colm Meaney.



En el piloto las tramas se plantean por separado, en paralelo, pero se dejan caer unas cuantas pistas que insinúan un gran cruce de caminos, como si fuesen vías de un mismo tren aunque situados en distintos puntos. No tardaremos en ver como Cullen se enamora de Lily cuando se conozcan, o cómo entabla amistad con Elam, un esclavo liberado y cómplice de asesinato junto al propio Cullen. Todas las historias, junto con el conflicto con los nativos indios, se presentan de forma clara y elegante a ojos del espectador.



El nivel global de la serie es muy alto. Con una realización más propia del cine que de las series de televisión, aporta una revisión al género western a la vez que incluye dosis dramáticas y personajes alejados de los estereotipos que se atribuyen a un género que llevaba huérfano en televisión varias temporadas consecutivas. La cadena no ha escatimado en presupuesto y el resultado es una serie muy prometedora y con la que pronto disfrutaremos en abierto en nuestro país de la mano de Antena 3. Atentos, porque 'Hell On Wheels' se convertirá en una de las grandes series de referencia de esta temporada.