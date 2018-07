El Grupo Antena 3 completa su oferta de ficción con estrenos para todos los gustos

'Revolution' le devuelve la alegría a NBC

Producida por J.J. Abrams logró en su estreno más de 11 millones de espectadores, un dato excelente para NBC, que tenía serios problemas de audiencia en la noche de los lunes. La serie cumple con todo lo que esperan los numerosos fans de 'Lost': mezcla de drama, misterio, apocalipsis y ciencia ficción.



Tan sólo tres capítulos emitidos le bastaron a la 'network' del pavo real para encargar una temporada completa de 22 episodios. Y si la audiencia sigue el buen nivel que mantiene es muy probable que en los upfronts de mayo 'Revolution' renueve por una segunda temporada.



'The Following' el estreno más esperado de la midseason

El próximo 21 de enero se estrena en FOX 'The Following' la serie más esperada de la midseason en Estados Unidos y la que tiene toda la pinta de ser una de las mejores series del año, al menos a juzgar por los diferentes vídeos promocionales.



Kevin Bacon, protagonista de la serie, interpreta a un agente del FBI que persigue a un peligroso asesino en serie (interpretado por James Purefoy). Ambos se conocieron unos años atrás y ahora vuelven a encontrarse al escaparse el asesino de la cárcel.



Todo indica a que va a ser uno de los grandes estrenos de la temporada 2012/2013:





The CW apuesta por la calidad con 'Arrow'

The CW, el canal adolescente de Estados Unidos, ha tenido serios problemas para lograr audiencia con sus nuevas series. Pero con 'Arrow' ha dado en la diana. Los 4 millones que consiguió en el primer capítulo le proporcionaron a la cadena el mejor resultado para un estreno en los últimos cuatro años. Casi nada.



Lo cierto es que 'Arrow', protagonizada por el atractivo Stephen Amell, es una serie que incluye todos los elementos de las ficciones de súper héroes pero con una calidad muy notable y un presupuesto mucho más elevado que lo habitual en la cadena. El piloto de 'Arrow' demuestra que es una serie para adolescentes y también para los que sobrepasan esa franja de edad.



No extrañó en absoluto que los buenos datos cosechados la network decidiera darle temporada completa con un total de 22 capítulos.



'Dallas' regresa por lo alto tres décadas después

TNT logró una gran expectación con el remake de 'Dallas' más de treinta años después de su estreno en Estados Unidos (CBS: 1978-1981). Y acertó de pleno.



En su estreno la nueva 'Dallas' 2012 logró récord histórico en la televisión de cable básico con más de 6 millones de espectadores. Una semana después la cadena anunciaba que habría una segunda temporada, que comienza en enero de 2013, y que además tendría más capítulos que la primera, ya que pasa de 10 a 15 episodios.



Ver de nuevo al ya fallecido Larry Hagman como el malvado J.R. Ewing o a Linda Grey interpretando otra vez a Sue Ellen es un regalo que ni los más fanáticos del serial texano hubiesen imaginado.



A esta nueva y completa oferta seriéfila se unirán las nuevas temporadas de 'Juego de Tronos' y 'Boardwalk Empire'. Desde luego, en el Grupo Antena 3 hay series para todos los gustos.