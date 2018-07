El gran año de Shonda Rhimes

Shonda, nuestra Shonda, ya era un icono para los seriéfilos más aguerridos desde hace muchos años. Ahora, más de una década después desde el estreno de ‘Anatomía de Grey’, estamos ante un icono global, conocido por casi cualquiera. La guionista ha sabido labrarse una carrera a través de grandes hitos en la pequeña pantalla, especialmente en lo que se refiere a personajes femeninos. Shonda ha sido la primera en hablar del aborto sin matices, en plasmar con naturalidad el sexo casual o en retratar con acierto una amistad sincera entre mujeres.



Su conjunto de méritos y su innegable visión para la televisión comercial y de fácil digestión la llevó a crear ‘Scandal’, uno de los baluartes de ABC al que le siguió ‘How to Get Away With Murder’, de la que no es guionista a pesar de las continuas confusiones que se producen al respecto. Pero su joya de la corona, su tesoro más preciado no es otro que ‘Anatomía de Grey’, que después de 12 temporadas y más de 250 capítulos lidera actualmente el ranking de las series de la factoría Shondaland.



Solo alguien como ella es capaz de engañarte de ese modo y hacer que de su serie matriz se hayan ido prácticamente todos los miembros del casting original y que siga liderando el ranking de los dramas más vistos de la cadena. Nadie daba un duro por la serie tras la muerte de Derek, pero ‘Anatomía de Grey’ ha demostrado una resistencia y resiliencia a prueba de cualquier bomba.



En cualquier caso las tres series son un bloque inquebrantable de la televisión americana y en la próxima mid-season se unirá ‘The Catch’, el nuevo guilty pleasure protagonizado por la gran Mireille Enos (‘The Killing’). Dependiendo de su éxito, serán cuatro series bajo la batuta la todopoderosa creadora.



La guinda del pastel para un año redondo ha sido su flamante libro, mitad autobiográfico, mitad autoayuda titulado “Year of Yes”. ¿Qué aporta este libro que no veamos en sus series o a través de su cuenta de twitter? Nada, pero da igual. Shonda es generosa y quiere compartir sus pensamientos más íntimos y su capacidad para crear pelotazos televisivos con la misma rapidez con la que cocinas palomitas en un microondas.



A un año cargado de buenas noticias se une un espectacular cambio físico para la creadora que ha normalizado las relaciones homosexuales o el protagonismo de personajes negros para los espectadores americanos en horario de máxima audiencia y en abierto. 2015 es el año de Shonda, la creadora sin un solo Emmy en su estantería pero con un éxito del que muy pocos pueden presumir. Y 2016 no será menos. Shonda es mucha Shonda.