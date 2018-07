'Girls': la temporada en la que los personajes evolucionan (por fin)

La Season Finale de 'Girls' ha finalizado con lo que se veía venir desde la mitad de la temporada: el fin de la relación entre Hannah y Adam. El peculiar novio encuentra trabajo en una obra de Broadway y acto seguido se fricciona su relación. Hannah, que no aguanta estar en segundo plano, y ni siquiera es capaz de aguantar su trabajo como redactora en GQ, da la sorpresa cuando descubre que ha sido admitida en la escuela de escritores de Iowa; sin pensárselo dos veces, decide ir.



¿Abandonará Hannah Nueva York? En principio es una trama difícil de solucionar pero quién sabe si la cuarta temporada de ‘Girls’ nos mostrará a Hannah en una escuela creativa con escritores, algo que por otra parte sería grandioso y encajaría perfectamente en la personalidad de la protagonista.



Marnie ha brillado especialmente en esta temporada. Muchos pensábamos que la ausencia de Charlie iba a suponer un mazazo para la serie, pero lo cierto es que no le hemos echado de menos. La amiga más pasivo agresiva de Hannah ha tenido momentos inolvidables: desde su actuación musical en Youtube (enorme) hasta su relación con Ray (de lo más interesante en la temporada). Hemos visto todo lo que puede dar de sí el personaje, algo que seguirá en aumento en la próxima temporada.



Shoshana, en la misma línea de Marnie, ha crecido muchísimo en estos episodios. Su mayor revelación vino en el séptimo capítulo de la temporada (Beach House, uno de los mejores) cuando no dejó títere con cabeza y puso en su sitio a cada una de las chicas. Pero no sólo nos gusta cuando hace gala de su incomparable verborrea sino también en su versión más entrañable, algo que comprobamos cuando suplica a Ray que vuelva con ella.



La que sigue sin encontrar su sitio es Jessa. No falla el personaje, que está bien definido y podría llegar muy lejos, pero la rebelde del grupo tiene tramas excesivamente disparatadas que en la mayoría de veces carecen de sentido y el resultado es una desconexión total en el conjunto de la serie. ¿Alguien comprende su paso por la tienda de bebés? ¿Por qué ha terminado la temporada facilitando pastillas a una fotógrafa discapacitada que desea morir?



Con lo malo y con lo bueno 'Girls' nos gusta y es un must watch de todos aquellos espectadores que se encuentran en la franja entre los 25 y los 35 años. Se le podrán achacar muchos fallos pero es innegable que es de lo mejorcito y más original del panorama televisivo. En 2015 habrá más y esperamos que mejor.